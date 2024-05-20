Перевозка по морю будет наращиваться, на рынок зашло больше страховых компаний, - Кипер

Экспорт Черным морем упростился, поскольку больше страховых компаний зашло на рынок.

Об этом заявил глава Одесской ОГА Олег Кипер в интервью Цензор.НЕТ.

Наибольший объем экспорта зерна, считает он, должен идти морем.

"Потому что с тем объемом зерна, который может дать наша житница, западные границы могут не справиться", - пояснил Кипер.

По словам главы ОВА, объем контейнерных перевозок по морю будет наращиваться.

"Все будет зависеть от потребностей. Это же как с ситуацией с зерном. Проблема не только у нас. Судовладелец соглашается или не соглашается зайти в зону боевых действий. Страховые компании также ведут себя по-разному. У нас был случай, когда в порту "Южный" прилетела ракета, она разорвалась над кораблем, один человек погиб, были раненые. Каждая человеческая потеря - это большая трагедия для нас. Также тогда очень волновались все, что компании откажутся в дальнейшем страховать грузы. Но за 10 дней этот корабль восстановили и он вышел загруженным из порта.

Сегодня, когда объем увеличился, на рынок зашло больше страховых компаний. Работать стало проще", - отметил глава области.

Интервью с Олегом Кипером для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

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