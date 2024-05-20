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Перевозка по морю будет наращиваться, на рынок зашло больше страховых компаний, - Кипер

зерно,порт,експорт

Экспорт Черным морем упростился, поскольку больше страховых компаний зашло на рынок.

Об этом заявил глава Одесской ОГА Олег Кипер в интервью Цензор.НЕТ.

Наибольший объем экспорта зерна, считает он, должен идти морем.

"Потому что с тем объемом зерна, который может дать наша житница, западные границы могут не справиться", - пояснил Кипер.

По словам главы ОВА, объем контейнерных перевозок по морю будет наращиваться.

"Все будет зависеть от потребностей. Это же как с ситуацией с зерном. Проблема не только у нас. Судовладелец соглашается или не соглашается зайти в зону боевых действий. Страховые компании также ведут себя по-разному. У нас был случай, когда в порту "Южный" прилетела ракета, она разорвалась над кораблем, один человек погиб, были раненые. Каждая человеческая потеря - это большая трагедия для нас. Также тогда очень волновались все, что компании откажутся в дальнейшем страховать грузы. Но за 10 дней этот корабль восстановили и он вышел загруженным из порта.

Сегодня, когда объем увеличился, на рынок зашло больше страховых компаний. Работать стало проще", - отметил глава области.

Интервью с Олегом Кипером для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

Также читайте: Значительная часть припортовой инфраструктуры Одесщины разбита. Корабли грузят под обстрелами, - Кипер

Автор: 

Одесская область (3549) порт (732) Кипер Олег (45)


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Ну да, раз в Европе подняли вопрос о нашей коррупции на перевозках и стали тщательнее проверять наш транзит - значит Ермаку и Зеле нужно срочно уйти от границ на морские перевозки. Там проще барыжить, подмяв все под себя.
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20.05.2024 11:51 Ответить
Кіпер? З таким призвіщем і парашу не нюхає? Сумно.
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20.05.2024 12:03 Ответить
Значну частину припортової інфраструктури Одещини розбито. Кораблі вантажать під обстрілами, - Кіпер

"Бувають такі дні, що в каравані йде 40-50 кораблів. Сьогодні з того, що ми можемо, ми вижимаємо максимум, щоб забезпечити нашим підприємствам можливість працювати. І не лише в Одесі", - зазначив очільник області.

скажіть мені, яким чином перевезення морем, нарощуватиметься?
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20.05.2024 12:16 Ответить
 
 