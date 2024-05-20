Перевозка по морю будет наращиваться, на рынок зашло больше страховых компаний, - Кипер
Экспорт Черным морем упростился, поскольку больше страховых компаний зашло на рынок.
Об этом заявил глава Одесской ОГА Олег Кипер в интервью Цензор.НЕТ.
Наибольший объем экспорта зерна, считает он, должен идти морем.
"Потому что с тем объемом зерна, который может дать наша житница, западные границы могут не справиться", - пояснил Кипер.
По словам главы ОВА, объем контейнерных перевозок по морю будет наращиваться.
"Все будет зависеть от потребностей. Это же как с ситуацией с зерном. Проблема не только у нас. Судовладелец соглашается или не соглашается зайти в зону боевых действий. Страховые компании также ведут себя по-разному. У нас был случай, когда в порту "Южный" прилетела ракета, она разорвалась над кораблем, один человек погиб, были раненые. Каждая человеческая потеря - это большая трагедия для нас. Также тогда очень волновались все, что компании откажутся в дальнейшем страховать грузы. Но за 10 дней этот корабль восстановили и он вышел загруженным из порта.
Сегодня, когда объем увеличился, на рынок зашло больше страховых компаний. Работать стало проще", - отметил глава области.
Интервью с Олегом Кипером для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.
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"Бувають такі дні, що в каравані йде 40-50 кораблів. Сьогодні з того, що ми можемо, ми вижимаємо максимум, щоб забезпечити нашим підприємствам можливість працювати. І не лише в Одесі", - зазначив очільник області.
скажіть мені, яким чином перевезення морем, нарощуватиметься?