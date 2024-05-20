Перевезення морем нарощуватиметься, на ринок зайшло більше страхових компаній, - Кіпер

Експорт Чорним морем спростився, оскільки більше страхових компаній зайшло на ринок.

Про це заявив глава Одеської ОВА Олег Кіпер в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Найбільший обсяг експорту зерна, вважає він, має йти морем.

"Бо з тим обсягом зерна, який може дати наша житниця, західні кордони можуть не впоратись", - пояснив Кіпер.

За словами глави ОВА, обсяг контейнерних перевезень морем нарощуватиметься.

"Все залежатиме від потреб. Це ж як із ситуацією з зерном. Проблема не лише в нас. Судновласник погоджується чи не погоджується зайти в зону бойових дій. Страхові компанії також поводяться по-різному. У нас був випадок, коли в порту "Південний" прилетіла ракета, вона розірвалася над кораблем, одна людина загинула, були поранені. Кожна людська втрата - це велика трагедія для нас. Також тоді дуже хвилювалися всі, що компанії відмовляться у подальшому страхувати вантажі. Але за 10 днів цей корабель відновили і він вийшов завантаженим з порту.

Сьогодні, коли обсяг збільшився, на ринок зайшло більше страхових компаній. Працювати стало простіше", - зазначив очільник області.

Інтерв'ю із Олегом Кіпером для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.

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