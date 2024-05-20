Значительная часть припортовой инфраструктуры Одесщины разбита. Корабли грузят под обстрелами, - Кипер

Россияне обстреливают портовую инфраструктуру Одесской области, однако порты работают.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

По его словам, сегодня зерновые коридоры работают круглосуточно, их сопровождают военные тоже круглосуточно.

"Бывают такие дни, что в караване идет 40-50 кораблей. Сегодня из того, что мы можем, мы выжимаем максимум, чтобы обеспечить нашим предприятиям возможность работать. И не только в Одессе", - отметил глава области.

Кипер заявил, что сейчас невозможно накопить на складе 20-50 тысяч тонн зерна, чтобы когда пришел корабль его загрузить.

"Все работает из-под колес, на ходу, под обстрелы, под тревоги. Судно грузится не сутки, а три-пять. Но они это делают, оплачивая простои", - добавил глава ОВА.

В то же время, отметил он, значительная часть припортовой инфраструктуры Одесской области разбита.

Полный текст интервью с главой Одесской ОВА Олегом Кипером читайте по ссылке.

Экспорт сельхозпродукции

Напомним, ранее сообщалось, что экспорт сельхозпродукции из черноморских портов достиг довоенного уровня.

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