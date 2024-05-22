Республиканцы обвинили Байдена в отправке оружия на Гаити, а не в Украину, - Politico
Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол и сенатор Джим Риш раскритиковали администрацию президента Джо Байдена в направлении в обход законодателей военной помощи для Гаити. Американские политики считают, что это может негативно сказаться на оборонной поддержке Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.
Республиканцы раскритиковали Белый дом за использование администрацией своих президентских полномочий с целью ускорить выделение 60 миллионов долларов военной помощи кенийской армии для подавления банд, "сеющих хаос" на Гаити.
Отмечается, что этот пакет включает винтовки, боеприпасы и бронетехнику для кенийских сил, которые отправляются на остров.
"Ожидается, что они прибудут в четверг - в тот же день президент Кении Уильям Руто встретится с высокопоставленными чиновниками США в Вашингтоне", - говорится в публикации Politico.
Что не устраивает республиканцев?
Законодатели-республиканцы в своем письме написали, что "администрация спешит финансировать неопределенное и бессрочное участие в Гаити без одобрения Конгресса", и такое решение "в этом контексте крайне сомнительно". Они ставят под сомнение, действительно ли приведет поддерживаемый США план по Гаити к успеху, учитывая, что в Штатах нет определенных прогнозов, сколько времени понадобится для победы банд в этой стране.
Между тем растет беспокойство, что поддержка Гаити со стороны Вашингтона может много стоить Украине на фоне продолжающейся широкомасштабной военной агрессии РФ, пишет Politico.
"Вооруженные силы проводят внутренние проверки инвентаризации, чтобы увидеть, что они могут сэкономить для Гаити - что ставит его в прямую конкуренцию с Украиной за оборудование", - сказал Politico помощник Республиканской партии на условиях анонимности.
Вместе с тем в государственном департаменте заявили, что Штаты "реагируют на многочисленные критические потребности во всем мире, и сценарии в Украине и на Гаити разные".
"Поддержка народа Гаити не ограничивает и не лишает нашей способности поддерживать народ Украины. Оба являются важными приоритетами, и в каждом случае мы определяем поддержку, адаптированную к потребностям наших партнеров", - добавил он.
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а розумний, аж страшно!
ви, шо?
про ідола, не можна в сує!
Трамп - лінію на карті проведе і всіх нагне підписати.
по байдену было расследование. прокурор проводя допрос сделал вывод что человек стар и к суду не годится. он не может постоять за себя в суде, а управлять самой могущественной страной мира, от которой зависит спокойствие в мире - может. местный соросёнок Ан Мур не даст соврать.
то, все фігня.
я, довіряю, виключно, марджорі грін.
Дмухають у муху щоб та стала слоном….
есть вторая версия - фсб крыса. но я на нее не ставлю, ибо кажется анмур больше наивен, чем злой.
Так це ти і був, під рукоблудством магашистів трампа!
Хіба можуть стояти питання - чому ми так хреново живемо? чому ми обрали до влади коміків ЕрЗе? чому іде війна? і т.д.... Та тому що стільки дурнів приходить до виборчих урн...
Чи то такий пранк у вигляді фейка, чілішолі?
От туди вони й вивозили негрів з Анголи.
Вест-Індію поділили між собою іспанці, французи і англійці.
Негрів туди експортували із Західної Африки, купуючи їх у племінних вождів за дзеркальця, брязкальця і скляне намисто.
По вашій логіці, кенійці тоді мусять відправляти армію до кожної заварушки на американському континенті (обох Америк з островами)? А чому тоді не португальці? А чому кенійці, а не ангольці, нігерійці та мешканці Кот-д'Івуар?
Щось є в мене відчуття, що справа таки не в історії, бо занадто притягнуто за вуха...
А що б вони підняли, якби Байден надав Україні зброї не на $300лмн (на яке він має право, і що було надано в березні ц.р.), а, приміром на $600лмн?
Історично склалося так, що Сполучені Штати розглядали Гаїті як противагу комуністичним лідерам на Кубі. Відстань до Куби становить близько 80 км. Потенціал Гаїті як торгового партнера і суб'єкта в торгівлі наркотиками робить країну стратегічно важливою для Сполучених Штатів.
Згідно з переписом 2010 року, у Сполучених Штатах проживає приблизно 2 003 000 осіб гаїтянського походження (1 017 586 американців українського походження).