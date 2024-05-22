Республиканцы обвинили Байдена в отправке оружия на Гаити, а не в Украину, - Politico

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол и сенатор Джим Риш раскритиковали администрацию президента Джо Байдена в направлении в обход законодателей военной помощи для Гаити. Американские политики считают, что это может негативно сказаться на оборонной поддержке Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Республиканцы раскритиковали Белый дом за использование администрацией своих президентских полномочий с целью ускорить выделение 60 миллионов долларов военной помощи кенийской армии для подавления банд, "сеющих хаос" на Гаити.

Отмечается, что этот пакет включает винтовки, боеприпасы и бронетехнику для кенийских сил, которые отправляются на остров.

"Ожидается, что они прибудут в четверг - в тот же день президент Кении Уильям Руто встретится с высокопоставленными чиновниками США в Вашингтоне", - говорится в публикации Politico.

Что не устраивает республиканцев?

Законодатели-республиканцы в своем письме написали, что "администрация спешит финансировать неопределенное и бессрочное участие в Гаити без одобрения Конгресса", и такое решение "в этом контексте крайне сомнительно". Они ставят под сомнение, действительно ли приведет поддерживаемый США план по Гаити к успеху, учитывая, что в Штатах нет определенных прогнозов, сколько времени понадобится для победы банд в этой стране.

Между тем растет беспокойство, что поддержка Гаити со стороны Вашингтона может много стоить Украине на фоне продолжающейся широкомасштабной военной агрессии РФ, пишет Politico.

"Вооруженные силы проводят внутренние проверки инвентаризации, чтобы увидеть, что они могут сэкономить для Гаити - что ставит его в прямую конкуренцию с Украиной за оборудование", - сказал Politico помощник Республиканской партии на условиях анонимности.

Вместе с тем в государственном департаменте заявили, что Штаты "реагируют на многочисленные критические потребности во всем мире, и сценарии в Украине и на Гаити разные".

"Поддержка народа Гаити не ограничивает и не лишает нашей способности поддерживать народ Украины. Оба являются важными приоритетами, и в каждом случае мы определяем поддержку, адаптированную к потребностям наших партнеров", - добавил он.

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