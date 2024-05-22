РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8983 посетителя онлайн
Новости
5 638 37

Республиканцы обвинили Байдена в отправке оружия на Гаити, а не в Украину, - Politico

Кенійські сили на Гаїті

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол и сенатор Джим Риш раскритиковали администрацию президента Джо Байдена в направлении в обход законодателей военной помощи для Гаити. Американские политики считают, что это может негативно сказаться на оборонной поддержке Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Республиканцы раскритиковали Белый дом за использование администрацией своих президентских полномочий с целью ускорить выделение 60 миллионов долларов военной помощи кенийской армии для подавления банд, "сеющих хаос" на Гаити.

Отмечается, что этот пакет включает винтовки, боеприпасы и бронетехнику для кенийских сил, которые отправляются на остров.

"Ожидается, что они прибудут в четверг - в тот же день президент Кении Уильям Руто встретится с высокопоставленными чиновниками США в Вашингтоне", - говорится в публикации Politico.

Что не устраивает республиканцев?

Законодатели-республиканцы в своем письме написали, что "администрация спешит финансировать неопределенное и бессрочное участие в Гаити без одобрения Конгресса", и такое решение "в этом контексте крайне сомнительно". Они ставят под сомнение, действительно ли приведет поддерживаемый США план по Гаити к успеху, учитывая, что в Штатах нет определенных прогнозов, сколько времени понадобится для победы банд в этой стране.

Между тем растет беспокойство, что поддержка Гаити со стороны Вашингтона может много стоить Украине на фоне продолжающейся широкомасштабной военной агрессии РФ, пишет Politico.

"Вооруженные силы проводят внутренние проверки инвентаризации, чтобы увидеть, что они могут сэкономить для Гаити - что ставит его в прямую конкуренцию с Украиной за оборудование", - сказал Politico помощник Республиканской партии на условиях анонимности.

Вместе с тем в государственном департаменте заявили, что Штаты "реагируют на многочисленные критические потребности во всем мире, и сценарии в Украине и на Гаити разные".

"Поддержка народа Гаити не ограничивает и не лишает нашей способности поддерживать народ Украины. Оба являются важными приоритетами, и в каждом случае мы определяем поддержку, адаптированную к потребностям наших партнеров", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Группа конгрессменов призвала Пентагон усилить военную поддержку Украины относительно ПВО, ВВС и ударов по территории РФ

Автор: 

Гаити (44) помощь (7784) США (26511)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+20
от у нас, молодий красивий, прикольний, небритий.
а розумний, аж страшно!
показать весь комментарий
22.05.2024 09:22
+4
бідон в своєму репертуарі: підкилимні домовленості, сумнівні дії, нерішучість. стара немічна людина на посту президента
показать весь комментарий
22.05.2024 09:20
+4
Таке враження, що він шукає будь який привід. То Ізраїль, тепер Гаїті..потім Тайванем перейматись знову почне..
показать весь комментарий
22.05.2024 09:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
бідон в своєму репертуарі: підкилимні домовленості, сумнівні дії, нерішучість. стара немічна людина на посту президента
показать весь комментарий
22.05.2024 09:20 Ответить
от у нас, молодий красивий, прикольний, небритий.
а розумний, аж страшно!
показать весь комментарий
22.05.2024 09:22 Ответить
то ви про елдака?
показать весь комментарий
22.05.2024 09:24 Ответить
нєнє!
ви, шо?
про ідола, не можна в сує!
показать весь комментарий
22.05.2024 09:25 Ответить
А чого ви хотіли від старого радянського шпигуна? Його дії нагадують дії Меркель: на словах засуджують касабів, підтримують Україну, а на справах - саботаж постачання зброї та фін. допомоги за немаленьку таку винагороду на офшорний рахунок... Головне при цьому - голосно звинувачувати інших (республіканців, наприклад)!
показать весь комментарий
22.05.2024 09:30 Ответить
Без Байдена не буде і того що є,
Трамп - лінію на карті проведе і всіх нагне підписати.
показать весь комментарий
22.05.2024 09:35 Ответить
Ту лінію без Трампа в Омані провели .
показать весь комментарий
22.05.2024 11:51 Ответить
бидон там управлением не занимается от слова совсем. он на ногах еле стоит, не знает часто где находится. дела ведет ставленник сороса обама.

по байдену было расследование. прокурор проводя допрос сделал вывод что человек стар и к суду не годится. он не может постоять за себя в суде, а управлять самой могущественной страной мира, от которой зависит спокойствие в мире - может. местный соросёнок Ан Мур не даст соврать.
показать весь комментарий
22.05.2024 12:22 Ответить
нєнє!
то, все фігня.
я, довіряю, виключно, марджорі грін.
показать весь комментарий
22.05.2024 09:21 Ответить
Америка дотолерастилась. На Гаїті - повна жопа. Там нема вже навіть поліцейських. Зброя без війська не допоможе. Нещодавно тимчасово виконуючий обов'язки президента Гаїті літав у Танзанію, - просив взяти у оренду кілька тисяч танзанійських поліцейських, щоб хоч трохи навели лад у його країні. Йому пообіцяли. Але, поки він був у Танзанії, гаїтянські бандити взяли штурмом найбільші в'язниці Гаїті і випустили звідти всіх зеків.

показать весь комментарий
22.05.2024 09:22 Ответить
Пропаганда рашиська гарно працює. Як колись працювала совєтська. Особливо на пролетаріат і бідні країни
показать весь комментарий
22.05.2024 20:03 Ответить
Таке враження, що він шукає будь який привід. То Ізраїль, тепер Гаїті..потім Тайванем перейматись знову почне..
показать весь комментарий
22.05.2024 09:22 Ответить
враження хибне.
показать весь комментарий
22.05.2024 09:35 Ответить
Це часом не той Макфолл котрий з рашки не вилазив…. та на эхо мацкви був частим гостем….??

Дмухають у муху щоб та стала слоном….
показать весь комментарий
22.05.2024 09:31 Ответить
Цей старий брехун щей Данію заставив продати більшість літаків які мали бути для України Аргентині.... а тепер там скоріше всього залишились із старим радаром що нічого не вирішить з Кабами....
показать весь комментарий
22.05.2024 09:32 Ответить
це до слова. для спростування брехні трампістів, ніби Байден має право та можливості відправляти зброю куди захоче і скільки захоче.
показать весь комментарий
22.05.2024 10:01 Ответить
как х-йловская вата везде видит американцев, так же и соросенок везде видит трампистов. вата от ваты недалеко падает. про это еще текст в 16м был написан. бараны 86 и бараны 14. с процентов 10% этого текста я не соглашусь, а остальное прекрасно описывает среднего Анмура - конформиста, социального барана, готового лизнуть что угодно, лишь бы на стороне "правды", которую он считает надежной, теплой, безопасной. CNN ну не может врать никак, ну не может же WP демократического мира врать никак. ведь баран существо слепо идущее за стадом, и не имеет значение с какой стороны забора эта туша находится.

есть вторая версия - фсб крыса. но я на нее не ставлю, ибо кажется анмур больше наивен, чем злой.
показать весь комментарий
22.05.2024 12:31 Ответить
здохни ти сама ти фесбешна *******, агентура ***** поруч з трампом
показать весь комментарий
22.05.2024 13:59 Ответить
сама сама. я агентура *****, а ты против тех, кто требует отправки оружия в Украину, вместо таити? ты не агентура, ту просто тупой.
показать весь комментарий
22.05.2024 14:34 Ответить
***** ти агентура ********** разом з трампом, а хто до 21/04ц.р. не давав відправляти зброї до України в необхідних обсягах, щоб не здавати Авдіївку, Вовчанськ та інші н/п України?
Так це ти і був, під рукоблудством магашистів трампа!
показать весь комментарий
22.05.2024 16:32 Ответить
Господи, подивився я коменти, і вчергове переконався, скільки ще дурнів серед нас... навіть тут, в середовищі юзерів цензора...

Хіба можуть стояти питання - чому ми так хреново живемо? чому ми обрали до влади коміків ЕрЗе? чому іде війна? і т.д.... Та тому що стільки дурнів приходить до виборчих урн...
показать весь комментарий
22.05.2024 10:22 Ответить
Тобто українці винуваті у війні шо зараз йде ?
показать весь комментарий
22.05.2024 13:18 Ответить
так. Передовсім винуваті ті, які в 2019-му обрали у владу оте зелене дебільне кодло, які допустили настільки повномасштабне вторгнення **********. А вже потім - касапи; "потім" - тому що ми попереджали всіх, що касапи обов'язково нападуть" і проблема стояла в тому, чи буде змога і в якій мірі і якою ціною відбивати ворожий наступ.
показать весь комментарий
22.05.2024 13:57 Ответить
Зрозуміло яка ваша позиція - ви в нас борець за "моральні ціності". Тобто ви будете звинувачувати дівчину шо вона своєю короткою спідницею спровокувала насильника - а насильник не винуватий . Кацапи би не напали тоді коли би дехто більш впливовий і більш багатший за нас дав зрозуміти шо за напад їм буде бобо - а наші підготування їх би не зупинили ( крім того ми ніяк не могли підготуватися як тре - і ресурсів не було і дехто впливовіший і багатший за нас ставили би нам на дорозі граблі ) а просто відтягнули би терміни коли би кацапи на нас напали ( а за цей час вони би ліпше приготувалися - бо в кацапів і грошей більше і матриці для тепловізорів їм продавали і ракети вони робили які хотіли не обмежуючи себе чимсь чим ми повинні були себе обмежувати бо - бо миж старалися жити по закону а закон забороняв ракети дальністью більше 500 км до прикладу ).
показать весь комментарий
22.05.2024 14:18 Ответить
Ні, Україна з-за Зеленського (чи ще точніше, влада ЄрЗе) поводилася як та проститутка, яку не гріх пограбувати на гопстопі. От і в цьому передовсім винувата влада, і виборці, які обрали цю владу.
показать весь комментарий
22.05.2024 14:22 Ответить
Маю надію шо ви не працюєте програмістом - а якшо працюєте то в мене для вас погана новинна , скоро ви позбавитеся роботи - бо прості двохрядкові програми і так званий ШІ може писати без проблем .
показать весь комментарий
22.05.2024 14:32 Ответить
Я щось не розумію, чи погано вивчала географію у школі? Кенія у Африці. Гаїті у Карибському морі, біля Куби та США. Яке відношення армія Кенії має до Гаїті? І навіщо з Африки йти до Центральної Америки на допомогу до кого?!

Чи то такий пранк у вигляді фейка, чілішолі?
показать весь комментарий
22.05.2024 13:15 Ответить
Треба не географію а історію дивитись. Зокрема работорговлі португальців у 16 столітті і заселення Карибських островів чорношкірими замість винищених аборигенів
показать весь комментарий
22.05.2024 20:08 Ответить
У португальців була тільки одна колонія у Новому світі - Бразилія.
От туди вони й вивозили негрів з Анголи.
Вест-Індію поділили між собою іспанці, французи і англійці.
Негрів туди експортували із Західної Африки, купуючи їх у племінних вождів за дзеркальця, брязкальця і скляне намисто.
показать весь комментарий
22.05.2024 21:17 Ответить
Цю історію я знаю не гірше за вас. Але ми живемо у ХХІ столітті, та за майже 400 років багато чого змінилося. У тому числі і почуття провини. Крім того, Гаїті була під іспанцями, потім під французами, а Кенія спочатку (я про колонізацію) була, так, під португальцями (недовго), а потім довго під Великобританією.

По вашій логіці, кенійці тоді мусять відправляти армію до кожної заварушки на американському континенті (обох Америк з островами)? А чому тоді не португальці? А чому кенійці, а не ангольці, нігерійці та мешканці Кот-д'Івуар?

Щось є в мене відчуття, що справа таки не в історії, бо занадто притягнуто за вуха...
показать весь комментарий
22.05.2024 23:10 Ответить
Не перегибайте палку! 60 миллионов - ноль для Украины.
показать весь комментарий
22.05.2024 13:28 Ответить
так навіть за цей ноль магашисти який хай підняли!
А що б вони підняли, якби Байден надав Україні зброї не на $300лмн (на яке він має право, і що було надано в березні ц.р.), а, приміром на $600лмн?
показать весь комментарий
22.05.2024 17:27 Ответить
Через своє розташування, Гаїті може вплинути на стабільність Карибського басейну та Латинської Америки і тому є стратегічно важливим для Сполучених Штатів.
Історично склалося так, що Сполучені Штати розглядали Гаїті як противагу комуністичним лідерам на Кубі. Відстань до Куби становить близько 80 км. Потенціал Гаїті як торгового партнера і суб'єкта в торгівлі наркотиками робить країну стратегічно важливою для Сполучених Штатів.
Згідно з переписом 2010 року, у Сполучених Штатах проживає приблизно 2 003 000 осіб гаїтянського походження (1 017 586 американців українського походження).
показать весь комментарий
22.05.2024 16:38 Ответить
Я б скоріше вважала б, що непоганим торговим партнером для США була б Домініканстька республіка - нормальна капіталістична держава на другій половині острова Гаїті. Бо держава Гаїті завжди була раковой пухлиною з безкінечними громадянськими війнами, переворотами, людожерством та іншими ніштяками. Чи не партнер притомній "дорослій" державі!
показать весь комментарий
22.05.2024 23:14 Ответить
Домініканська - зайву літеру зачепила...
показать весь комментарий
22.05.2024 23:16 Ответить
 
 