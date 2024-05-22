Республіканці звинуватили Байдена у відправці зброї на Гаїті, а не в Україну, - Politico

Голова комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США Майкл Маккол та сенатор Джим Ріш розкритикували адміністрацію президента Джо Байдена у направленні в обхід законодавців військової допомоги для Гаїті. Американські політики вважають, що це може негативно позначитися на оборонній підтримці України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Республіканці розкритикували Білий дім за використання адміністрацією своїх президентських повноважень з метою пришвидшити виділення 60 мільйонів доларів військової допомоги кенійській армії для придушення банд, що "сіють хаос" на Гаїті.

Зазначається, що цей пакет включає гвинтівки, боєприпаси та бронетехніку для кенійських сил, які відправляються на острів.

"Очікується, що вони прибудуть у четвер - того ж дня президент Кенії Вільям Руто зустрінеться з високопосадовцями США у Вашингтоні", - йдеться в публікації Politico.

Що не влаштовує республіканців?

Законодавці-республіканці у своєму листі написали, що "адміністрація поспішає фінансувати невизначену та безстрокову участь у Гаїті без схвалення Конгресу", і таке рішення "у цьому контексті вкрай сумнівне". Вони ставлять під сумнів, чи справді призведе підтримуваний США план щодо Гаїті до успіху, враховуючи, що у Штатах немає певних прогнозів, скільки часу знадобиться для перемоги банд в цій країні.

Тим часом зростає занепокоєння, що підтримка Гаїті з боку Вашингтона може багато коштувати Україні на тлі триваючої широкомасштабної військової агресії РФ, пише Politico.

"Збройні сили проводять внутрішні перевірки інвентаризації, щоб побачити, що вони можуть заощадити для Гаїті - що ставить його в пряму конкуренцію з Україною за обладнання", - сказав Politico помічник Республіканської партії на умовах анонімності.

Разом з тим в державному департаменті заявили, що Штати "реагують на численні критичні потреби в усьому світі, і сценарії в Україні та на Гаїті різні".

"Підтримка народу Гаїті не обмежує і не позбавляє нашої здатності підтримувати народ України. Обидва є важливими пріоритетами, і в кожному випадку ми визначаємо підтримку, адаптовану до потреб наших партнерів", - додав він.

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