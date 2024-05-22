Республіканці звинуватили Байдена у відправці зброї на Гаїті, а не в Україну, - Politico
Голова комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США Майкл Маккол та сенатор Джим Ріш розкритикували адміністрацію президента Джо Байдена у направленні в обхід законодавців військової допомоги для Гаїті. Американські політики вважають, що це може негативно позначитися на оборонній підтримці України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.
Республіканці розкритикували Білий дім за використання адміністрацією своїх президентських повноважень з метою пришвидшити виділення 60 мільйонів доларів військової допомоги кенійській армії для придушення банд, що "сіють хаос" на Гаїті.
Зазначається, що цей пакет включає гвинтівки, боєприпаси та бронетехніку для кенійських сил, які відправляються на острів.
"Очікується, що вони прибудуть у четвер - того ж дня президент Кенії Вільям Руто зустрінеться з високопосадовцями США у Вашингтоні", - йдеться в публікації Politico.
Що не влаштовує республіканців?
Законодавці-республіканці у своєму листі написали, що "адміністрація поспішає фінансувати невизначену та безстрокову участь у Гаїті без схвалення Конгресу", і таке рішення "у цьому контексті вкрай сумнівне". Вони ставлять під сумнів, чи справді призведе підтримуваний США план щодо Гаїті до успіху, враховуючи, що у Штатах немає певних прогнозів, скільки часу знадобиться для перемоги банд в цій країні.
Тим часом зростає занепокоєння, що підтримка Гаїті з боку Вашингтона може багато коштувати Україні на тлі триваючої широкомасштабної військової агресії РФ, пише Politico.
"Збройні сили проводять внутрішні перевірки інвентаризації, щоб побачити, що вони можуть заощадити для Гаїті - що ставить його в пряму конкуренцію з Україною за обладнання", - сказав Politico помічник Республіканської партії на умовах анонімності.
Разом з тим в державному департаменті заявили, що Штати "реагують на численні критичні потреби в усьому світі, і сценарії в Україні та на Гаїті різні".
"Підтримка народу Гаїті не обмежує і не позбавляє нашої здатності підтримувати народ України. Обидва є важливими пріоритетами, і в кожному випадку ми визначаємо підтримку, адаптовану до потреб наших партнерів", - додав він.
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а розумний, аж страшно!
ви, шо?
про ідола, не можна в сує!
Трамп - лінію на карті проведе і всіх нагне підписати.
по байдену было расследование. прокурор проводя допрос сделал вывод что человек стар и к суду не годится. он не может постоять за себя в суде, а управлять самой могущественной страной мира, от которой зависит спокойствие в мире - может. местный соросёнок Ан Мур не даст соврать.
то, все фігня.
я, довіряю, виключно, марджорі грін.
Дмухають у муху щоб та стала слоном….
есть вторая версия - фсб крыса. но я на нее не ставлю, ибо кажется анмур больше наивен, чем злой.
Так це ти і був, під рукоблудством магашистів трампа!
Хіба можуть стояти питання - чому ми так хреново живемо? чому ми обрали до влади коміків ЕрЗе? чому іде війна? і т.д.... Та тому що стільки дурнів приходить до виборчих урн...
Чи то такий пранк у вигляді фейка, чілішолі?
От туди вони й вивозили негрів з Анголи.
Вест-Індію поділили між собою іспанці, французи і англійці.
Негрів туди експортували із Західної Африки, купуючи їх у племінних вождів за дзеркальця, брязкальця і скляне намисто.
По вашій логіці, кенійці тоді мусять відправляти армію до кожної заварушки на американському континенті (обох Америк з островами)? А чому тоді не португальці? А чому кенійці, а не ангольці, нігерійці та мешканці Кот-д'Івуар?
Щось є в мене відчуття, що справа таки не в історії, бо занадто притягнуто за вуха...
А що б вони підняли, якби Байден надав Україні зброї не на $300лмн (на яке він має право, і що було надано в березні ц.р.), а, приміром на $600лмн?
Історично склалося так, що Сполучені Штати розглядали Гаїті як противагу комуністичним лідерам на Кубі. Відстань до Куби становить близько 80 км. Потенціал Гаїті як торгового партнера і суб'єкта в торгівлі наркотиками робить країну стратегічно важливою для Сполучених Штатів.
Згідно з переписом 2010 року, у Сполучених Штатах проживає приблизно 2 003 000 осіб гаїтянського походження (1 017 586 американців українського походження).