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Республіканці звинуватили Байдена у відправці зброї на Гаїті, а не в Україну, - Politico

Кенійські сили на Гаїті

Голова комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США Майкл Маккол та сенатор Джим Ріш розкритикували адміністрацію президента Джо Байдена у направленні в обхід законодавців військової допомоги для Гаїті. Американські політики вважають, що це може негативно позначитися на оборонній підтримці України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Республіканці розкритикували Білий дім за використання адміністрацією своїх президентських повноважень з метою пришвидшити виділення 60 мільйонів доларів військової допомоги кенійській армії для придушення банд, що "сіють хаос" на Гаїті.

Зазначається, що цей пакет включає гвинтівки, боєприпаси та бронетехніку для кенійських сил, які відправляються на острів.

"Очікується, що вони прибудуть у четвер - того ж дня президент Кенії Вільям Руто зустрінеться з високопосадовцями США у Вашингтоні", - йдеться в публікації Politico.

Що не влаштовує республіканців?

Законодавці-республіканці у своєму листі написали, що "адміністрація поспішає фінансувати невизначену та безстрокову участь у Гаїті без схвалення Конгресу", і таке рішення "у цьому контексті вкрай сумнівне". Вони ставлять під сумнів, чи справді призведе підтримуваний США план щодо Гаїті до успіху, враховуючи, що у Штатах немає певних прогнозів, скільки часу знадобиться для перемоги банд в цій країні.

Тим часом зростає занепокоєння, що підтримка Гаїті з боку Вашингтона може багато коштувати Україні на тлі триваючої широкомасштабної військової агресії РФ, пише Politico.

"Збройні сили проводять внутрішні перевірки інвентаризації, щоб побачити, що вони можуть заощадити для Гаїті - що ставить його в пряму конкуренцію з Україною за обладнання", - сказав Politico помічник Республіканської партії на умовах анонімності.

Разом з тим в державному департаменті заявили, що Штати "реагують на численні критичні потреби в усьому світі, і сценарії в Україні та на Гаїті різні".

"Підтримка народу Гаїті не обмежує і не позбавляє нашої здатності підтримувати народ України. Обидва є важливими пріоритетами, і в кожному випадку ми визначаємо підтримку, адаптовану до потреб наших партнерів", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Група конгресменів закликала Пентагон посилити військову підтримку України щодо ППО, ВПС та ударів по території РФ

Автор: 

Гаїті (10) допомога (8322) США (22643)


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Топ коментарі
+20
от у нас, молодий красивий, прикольний, небритий.
а розумний, аж страшно!
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22.05.2024 09:22
+4
бідон в своєму репертуарі: підкилимні домовленості, сумнівні дії, нерішучість. стара немічна людина на посту президента
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22.05.2024 09:20
+4
Таке враження, що він шукає будь який привід. То Ізраїль, тепер Гаїті..потім Тайванем перейматись знову почне..
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22.05.2024 09:22
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бідон в своєму репертуарі: підкилимні домовленості, сумнівні дії, нерішучість. стара немічна людина на посту президента
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22.05.2024 09:20 Відповісти
от у нас, молодий красивий, прикольний, небритий.
а розумний, аж страшно!
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22.05.2024 09:22 Відповісти
то ви про елдака?
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22.05.2024 09:24 Відповісти
нєнє!
ви, шо?
про ідола, не можна в сує!
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22.05.2024 09:25 Відповісти
А чого ви хотіли від старого радянського шпигуна? Його дії нагадують дії Меркель: на словах засуджують касабів, підтримують Україну, а на справах - саботаж постачання зброї та фін. допомоги за немаленьку таку винагороду на офшорний рахунок... Головне при цьому - голосно звинувачувати інших (республіканців, наприклад)!
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22.05.2024 09:30 Відповісти
Без Байдена не буде і того що є,
Трамп - лінію на карті проведе і всіх нагне підписати.
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22.05.2024 09:35 Відповісти
Ту лінію без Трампа в Омані провели .
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22.05.2024 11:51 Відповісти
бидон там управлением не занимается от слова совсем. он на ногах еле стоит, не знает часто где находится. дела ведет ставленник сороса обама.

по байдену было расследование. прокурор проводя допрос сделал вывод что человек стар и к суду не годится. он не может постоять за себя в суде, а управлять самой могущественной страной мира, от которой зависит спокойствие в мире - может. местный соросёнок Ан Мур не даст соврать.
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22.05.2024 12:22 Відповісти
нєнє!
то, все фігня.
я, довіряю, виключно, марджорі грін.
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22.05.2024 09:21 Відповісти
Америка дотолерастилась. На Гаїті - повна жопа. Там нема вже навіть поліцейських. Зброя без війська не допоможе. Нещодавно тимчасово виконуючий обов'язки президента Гаїті літав у Танзанію, - просив взяти у оренду кілька тисяч танзанійських поліцейських, щоб хоч трохи навели лад у його країні. Йому пообіцяли. Але, поки він був у Танзанії, гаїтянські бандити взяли штурмом найбільші в'язниці Гаїті і випустили звідти всіх зеків.

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22.05.2024 09:22 Відповісти
Пропаганда рашиська гарно працює. Як колись працювала совєтська. Особливо на пролетаріат і бідні країни
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22.05.2024 20:03 Відповісти
Таке враження, що він шукає будь який привід. То Ізраїль, тепер Гаїті..потім Тайванем перейматись знову почне..
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22.05.2024 09:22 Відповісти
враження хибне.
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22.05.2024 09:35 Відповісти
Це часом не той Макфолл котрий з рашки не вилазив…. та на эхо мацкви був частим гостем….??

Дмухають у муху щоб та стала слоном….
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22.05.2024 09:31 Відповісти
Цей старий брехун щей Данію заставив продати більшість літаків які мали бути для України Аргентині.... а тепер там скоріше всього залишились із старим радаром що нічого не вирішить з Кабами....
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22.05.2024 09:32 Відповісти
це до слова. для спростування брехні трампістів, ніби Байден має право та можливості відправляти зброю куди захоче і скільки захоче.
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22.05.2024 10:01 Відповісти
как х-йловская вата везде видит американцев, так же и соросенок везде видит трампистов. вата от ваты недалеко падает. про это еще текст в 16м был написан. бараны 86 и бараны 14. с процентов 10% этого текста я не соглашусь, а остальное прекрасно описывает среднего Анмура - конформиста, социального барана, готового лизнуть что угодно, лишь бы на стороне "правды", которую он считает надежной, теплой, безопасной. CNN ну не может врать никак, ну не может же WP демократического мира врать никак. ведь баран существо слепо идущее за стадом, и не имеет значение с какой стороны забора эта туша находится.

есть вторая версия - фсб крыса. но я на нее не ставлю, ибо кажется анмур больше наивен, чем злой.
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22.05.2024 12:31 Відповісти
здохни ти сама ти фесбешна *******, агентура ***** поруч з трампом
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22.05.2024 13:59 Відповісти
сама сама. я агентура *****, а ты против тех, кто требует отправки оружия в Украину, вместо таити? ты не агентура, ту просто тупой.
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22.05.2024 14:34 Відповісти
***** ти агентура ********** разом з трампом, а хто до 21/04ц.р. не давав відправляти зброї до України в необхідних обсягах, щоб не здавати Авдіївку, Вовчанськ та інші н/п України?
Так це ти і був, під рукоблудством магашистів трампа!
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22.05.2024 16:32 Відповісти
Господи, подивився я коменти, і вчергове переконався, скільки ще дурнів серед нас... навіть тут, в середовищі юзерів цензора...

Хіба можуть стояти питання - чому ми так хреново живемо? чому ми обрали до влади коміків ЕрЗе? чому іде війна? і т.д.... Та тому що стільки дурнів приходить до виборчих урн...
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22.05.2024 10:22 Відповісти
Тобто українці винуваті у війні шо зараз йде ?
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22.05.2024 13:18 Відповісти
так. Передовсім винуваті ті, які в 2019-му обрали у владу оте зелене дебільне кодло, які допустили настільки повномасштабне вторгнення **********. А вже потім - касапи; "потім" - тому що ми попереджали всіх, що касапи обов'язково нападуть" і проблема стояла в тому, чи буде змога і в якій мірі і якою ціною відбивати ворожий наступ.
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22.05.2024 13:57 Відповісти
Зрозуміло яка ваша позиція - ви в нас борець за "моральні ціності". Тобто ви будете звинувачувати дівчину шо вона своєю короткою спідницею спровокувала насильника - а насильник не винуватий . Кацапи би не напали тоді коли би дехто більш впливовий і більш багатший за нас дав зрозуміти шо за напад їм буде бобо - а наші підготування їх би не зупинили ( крім того ми ніяк не могли підготуватися як тре - і ресурсів не було і дехто впливовіший і багатший за нас ставили би нам на дорозі граблі ) а просто відтягнули би терміни коли би кацапи на нас напали ( а за цей час вони би ліпше приготувалися - бо в кацапів і грошей більше і матриці для тепловізорів їм продавали і ракети вони робили які хотіли не обмежуючи себе чимсь чим ми повинні були себе обмежувати бо - бо миж старалися жити по закону а закон забороняв ракети дальністью більше 500 км до прикладу ).
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22.05.2024 14:18 Відповісти
Ні, Україна з-за Зеленського (чи ще точніше, влада ЄрЗе) поводилася як та проститутка, яку не гріх пограбувати на гопстопі. От і в цьому передовсім винувата влада, і виборці, які обрали цю владу.
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22.05.2024 14:22 Відповісти
Маю надію шо ви не працюєте програмістом - а якшо працюєте то в мене для вас погана новинна , скоро ви позбавитеся роботи - бо прості двохрядкові програми і так званий ШІ може писати без проблем .
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22.05.2024 14:32 Відповісти
Я щось не розумію, чи погано вивчала географію у школі? Кенія у Африці. Гаїті у Карибському морі, біля Куби та США. Яке відношення армія Кенії має до Гаїті? І навіщо з Африки йти до Центральної Америки на допомогу до кого?!

Чи то такий пранк у вигляді фейка, чілішолі?
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22.05.2024 13:15 Відповісти
Треба не географію а історію дивитись. Зокрема работорговлі португальців у 16 столітті і заселення Карибських островів чорношкірими замість винищених аборигенів
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22.05.2024 20:08 Відповісти
У португальців була тільки одна колонія у Новому світі - Бразилія.
От туди вони й вивозили негрів з Анголи.
Вест-Індію поділили між собою іспанці, французи і англійці.
Негрів туди експортували із Західної Африки, купуючи їх у племінних вождів за дзеркальця, брязкальця і скляне намисто.
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22.05.2024 21:17 Відповісти
Цю історію я знаю не гірше за вас. Але ми живемо у ХХІ столітті, та за майже 400 років багато чого змінилося. У тому числі і почуття провини. Крім того, Гаїті була під іспанцями, потім під французами, а Кенія спочатку (я про колонізацію) була, так, під португальцями (недовго), а потім довго під Великобританією.

По вашій логіці, кенійці тоді мусять відправляти армію до кожної заварушки на американському континенті (обох Америк з островами)? А чому тоді не португальці? А чому кенійці, а не ангольці, нігерійці та мешканці Кот-д'Івуар?

Щось є в мене відчуття, що справа таки не в історії, бо занадто притягнуто за вуха...
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22.05.2024 23:10 Відповісти
Не перегибайте палку! 60 миллионов - ноль для Украины.
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22.05.2024 13:28 Відповісти
так навіть за цей ноль магашисти який хай підняли!
А що б вони підняли, якби Байден надав Україні зброї не на $300лмн (на яке він має право, і що було надано в березні ц.р.), а, приміром на $600лмн?
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22.05.2024 17:27 Відповісти
Через своє розташування, Гаїті може вплинути на стабільність Карибського басейну та Латинської Америки і тому є стратегічно важливим для Сполучених Штатів.
Історично склалося так, що Сполучені Штати розглядали Гаїті як противагу комуністичним лідерам на Кубі. Відстань до Куби становить близько 80 км. Потенціал Гаїті як торгового партнера і суб'єкта в торгівлі наркотиками робить країну стратегічно важливою для Сполучених Штатів.
Згідно з переписом 2010 року, у Сполучених Штатах проживає приблизно 2 003 000 осіб гаїтянського походження (1 017 586 американців українського походження).
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22.05.2024 16:38 Відповісти
Я б скоріше вважала б, що непоганим торговим партнером для США була б Домініканстька республіка - нормальна капіталістична держава на другій половині острова Гаїті. Бо держава Гаїті завжди була раковой пухлиною з безкінечними громадянськими війнами, переворотами, людожерством та іншими ніштяками. Чи не партнер притомній "дорослій" державі!
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22.05.2024 23:14 Відповісти
Домініканська - зайву літеру зачепила...
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22.05.2024 23:16 Відповісти
 
 