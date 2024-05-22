Сбор на дроны для подразделения, которое вскоре отправится на передовую
Выпускник Киево-Могилянской академии Егор Борисов вскоре отправится на передовую, его подразделению крайне необходимы дроны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Facebook-сообществе НаУКМА.
Выпускник академии Егор Борисов (специальность "Филология: Теория, история украинского языка и компаративистика") вскоре отправится на передовую, и его подразделению необходимы дроны Mavic 3pro и комплектующие.
Семья Борисовых работает в Могилянке, в том числе, его родители. Мама Татьяна – специалист кафедры археологии, а отец работает в Музее КМА.
Трое их сыновей – выпускники НаУКМА. Артем Борисов – научный сотрудник Института археологии и старший преподаватель кафедры археологии НаУКМА.
Младший брат Денис Борисов – руководитель музея "Кирилівська церква", ученый, военнослужащий. В начале полномасштабного вторжения РФ Денис вступил в ТРО, в 2023 году пропал без вести.
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