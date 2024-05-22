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Новости Война
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Сбор на дроны для подразделения, которое вскоре отправится на передовую

Збір на дрони для ЗСУ

Выпускник Киево-Могилянской академии Егор Борисов вскоре отправится на передовую, его подразделению крайне необходимы дроны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Facebook-сообществе НаУКМА.

Выпускник академии Егор Борисов (специальность "Филология: Теория, история украинского языка и компаративистика") вскоре отправится на передовую, и его подразделению необходимы дроны Mavic 3pro и комплектующие.

Семья Борисовых работает в Могилянке, в том числе, его родители. Мама Татьяна – специалист кафедры археологии, а отец работает в Музее КМА.

Трое их сыновей – выпускники НаУКМА. Артем Борисов – научный сотрудник Института археологии и старший преподаватель кафедры археологии НаУКМА.

Младший брат Денис Борисов – руководитель музея "Кирилівська церква", ученый, военнослужащий. В начале полномасштабного вторжения РФ Денис вступил в ТРО, в 2023 году пропал без вести.

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Также смотрите: "Ночной ад для россиян": Объявлен сбор на 3 тыс. FPV-дронов с тепловизорами: Цель - 124 млн грн

Автор: 

Киево-Могилянская академия (104) помощь (7784) сбор (298)


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Так Міноборони закупив іменно Мавік, 2 модифікацій, чому тоді не в частинах?! Чи Міноборони усе має в резерві
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22.05.2024 11:55 Ответить
+
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22.05.2024 12:16 Ответить
Скоро вирушить...Є вже ті, що вже давно вирушили і вже там.І теж потребують дронів.Не потрібно бігти по переду паровоза.
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22.05.2024 12:19 Ответить
О, треба волонтерам закупити. А якже запланованих на мобілізацію 500 тисяч влада буде забезчувати якщо вона підрозділ не може забезпечити???
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22.05.2024 12:24 Ответить
Збір на те збір на це..., потрібно зберемось! Але скумбрія і її ..., разом з усією пархатою службою народу що роблять, може пора їх...
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22.05.2024 12:42 Ответить
треба бронювати циркачів... навіщо молодій державі та наука та культура..., є цирк й ми протримаємось...
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22.05.2024 12:47 Ответить
 
 