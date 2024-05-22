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Збір на дрони для підрозділу, який невдовзі вирушить на передову

Збір на дрони для ЗСУ

Випускник Києво-Могилянської академії Єгор Борисов незабаром вирушить на передову, тому його підрозділу вкрай необхідні дрони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Facebook-спільноті НаУКМА.

Випускник академії Єгор Борисов (спеціальність "Філологія: Теорія, історія української мови та компарати­вістика") невдовзі вирушить на передову, тому його підрозділу необхідні дрони Mavic 3pro та комплектуючі.

Родина Борисових працює у Могилянці, зокрема його батьки. Мама Тетяна - спеціаліст Кафедри археології, а батько працює в Музеї КМА.

Троє їхніх синів - випускники НаУКМА. Артем Борисов - науковий співробітник Інституту археології та старший викладач Кафедри археології НаУКМА. 

Молодший брат Денис Борисов - керівник музею "Кирилівська церква", вчений, військовослужбовець. На початку повномасштабного вторгнення РФ Денис вступив у ТРО, а у 2023 зник безвісти.

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Автор: 

Києво-Могилянська академія (42) допомога (8322) збір (332)


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Так Міноборони закупив іменно Мавік, 2 модифікацій, чому тоді не в частинах?! Чи Міноборони усе має в резерві
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22.05.2024 11:55 Відповісти
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22.05.2024 12:16 Відповісти
Скоро вирушить...Є вже ті, що вже давно вирушили і вже там.І теж потребують дронів.Не потрібно бігти по переду паровоза.
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22.05.2024 12:19 Відповісти
О, треба волонтерам закупити. А якже запланованих на мобілізацію 500 тисяч влада буде забезчувати якщо вона підрозділ не може забезпечити???
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22.05.2024 12:24 Відповісти
Збір на те збір на це..., потрібно зберемось! Але скумбрія і її ..., разом з усією пархатою службою народу що роблять, може пора їх...
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22.05.2024 12:42 Відповісти
треба бронювати циркачів... навіщо молодій державі та наука та культура..., є цирк й ми протримаємось...
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22.05.2024 12:47 Відповісти
 
 