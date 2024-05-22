Збір на дрони для підрозділу, який невдовзі вирушить на передову
Випускник Києво-Могилянської академії Єгор Борисов незабаром вирушить на передову, тому його підрозділу вкрай необхідні дрони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Facebook-спільноті НаУКМА.
Випускник академії Єгор Борисов (спеціальність "Філологія: Теорія, історія української мови та компаративістика") невдовзі вирушить на передову, тому його підрозділу необхідні дрони Mavic 3pro та комплектуючі.
Родина Борисових працює у Могилянці, зокрема його батьки. Мама Тетяна - спеціаліст Кафедри археології, а батько працює в Музеї КМА.
Троє їхніх синів - випускники НаУКМА. Артем Борисов - науковий співробітник Інституту археології та старший викладач Кафедри археології НаУКМА.
Молодший брат Денис Борисов - керівник музею "Кирилівська церква", вчений, військовослужбовець. На початку повномасштабного вторгнення РФ Денис вступив у ТРО, а у 2023 зник безвісти.
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