Рада приняла в первом чтении законопроект о борьбе с call-центрами
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №10190 о борьбе с колл-центрами.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
Решение поддержали 267 парламентариев.
Так, Уголовный Кодекс Украины предлагают дополнить новыми статьями:
- Электронно-коммуникационное мошенничество (190-1)
- Создание, руководство электронной коммуникационной мошеннической организацией, а также участие в ней (255-4)
- Привлечение к участию в электронной коммуникационной мошеннической организации.
"Цель проекта - усиление борьбы с так называемыми "черными" колл-центрами, а именно - мошенниками, которые, благодаря завладению персональными данными, выманивают у людей деньги.
При рассмотрении задал вопрос: а какие сейчас статьи так мешают правоохранителям расследовать эти преступления, но так же прекрасно помогают СБУ и другим это крышевать?" - добавил Железняк.
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Це законопроєкт. Його після голосування має підписувати Президент. Тобто зєля.
А зеля ж у нас - нелегітимний від сьогодні.
Тобто його підпис нічого не значить.
Тобто закон цей - можна ігнорувати. І оскаржити в суді всі пов'язані з ним вироки.
Так що колл-центрам в Україні - бути.
Отака фігня, малята.
зе!гундос сказав, що у нього п'ять років, ще не скінчились.
ну, може ж, коли забажає.
а, скільки поту і крові поклав, на це.....