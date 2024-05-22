Рада приняла в первом чтении законопроект о борьбе с call-центрами

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №10190 о борьбе с колл-центрами.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Решение поддержали 267 парламентариев.

Так, Уголовный Кодекс Украины предлагают дополнить новыми статьями:

Электронно-коммуникационное мошенничество (190-1)

Создание, руководство электронной коммуникационной мошеннической организацией, а также участие в ней (255-4)

Привлечение к участию в электронной коммуникационной мошеннической организации.

"Цель проекта - усиление борьбы с так называемыми "черными" колл-центрами, а именно - мошенниками, которые, благодаря завладению персональными данными, выманивают у людей деньги.



При рассмотрении задал вопрос: а какие сейчас статьи так мешают правоохранителям расследовать эти преступления, но так же прекрасно помогают СБУ и другим это крышевать?" - добавил Железняк.

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