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Рада приняла в первом чтении законопроект о борьбе с call-центрами

Рада зробила крок до боротьби з кол-центрами

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №10190 о борьбе с колл-центрами.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Решение поддержали 267 парламентариев.

Так, Уголовный Кодекс Украины предлагают дополнить новыми статьями:

  • Электронно-коммуникационное мошенничество (190-1)
  • Создание, руководство электронной коммуникационной мошеннической организацией, а также участие в ней (255-4)
  • Привлечение к участию в электронной коммуникационной мошеннической организации.

"Цель проекта - усиление борьбы с так называемыми "черными" колл-центрами, а именно - мошенниками, которые, благодаря завладению персональными данными, выманивают у людей деньги.

При рассмотрении задал вопрос: а какие сейчас статьи так мешают правоохранителям расследовать эти преступления, но так же прекрасно помогают СБУ и другим это крышевать?" - добавил Железняк.

Также читайте: Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не смогла принять закон

Автор: 

ВР (29234) Железняк Ярослав (422)


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Ага, тільки є ма-аленька заміночка.
Це законопроєкт. Його після голосування має підписувати Президент. Тобто зєля.
А зеля ж у нас - нелегітимний від сьогодні.
Тобто його підпис нічого не значить.
Тобто закон цей - можна ігнорувати. І оскаржити в суді всі пов'язані з ним вироки.
Так що колл-центрам в Україні - бути.
Отака фігня, малята.
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22.05.2024 13:35 Ответить
якийсь ви, не позитивний.
зе!гундос сказав, що у нього п'ять років, ще не скінчились.
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22.05.2024 13:38 Ответить
Та він непослідовний, вчора одна нога там, а сьогодні тут
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22.05.2024 22:45 Ответить
от, колян каклєта, красавчік!
ну, може ж, коли забажає.
а, скільки поту і крові поклав, на це.....
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22.05.2024 13:37 Ответить
Каклета на цьому бізнесі варив нормально
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22.05.2024 16:41 Ответить
 
 