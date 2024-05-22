Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про боротьбу з call-центрами

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №10190 про боротьбу з кол-центрами.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 267 парламентарів.

Так, Кримінальний Кодекс України пропонують доповнити новими статтями:

Електронно-комунікаційне шахрайство (190-1);

Створення, керівництво електронно комунікаційною шахрайською організацією, а також участь у ній (255-4);

Залучення до участі у електронно комунікаційній шахрайській організації.

"Мета проекту: посилення боротьби з так званими чорними колл-центрами, а саме шахраями, які завдяки заволодінню персональними даними вимають в людей кошти



Під час розгляду задав питання, а які зараз статті так заважають правоохоронцям розслідувати ці злочини, але так само чудово допомагають СБУ та іншим це кришувати?" - додав Железняк.

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