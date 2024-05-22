Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про боротьбу з call-центрами
Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №10190 про боротьбу з кол-центрами.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Рішення підтримали 267 парламентарів.
Так, Кримінальний Кодекс України пропонують доповнити новими статтями:
- Електронно-комунікаційне шахрайство (190-1);
- Створення, керівництво електронно комунікаційною шахрайською організацією, а також участь у ній (255-4);
- Залучення до участі у електронно комунікаційній шахрайській організації.
"Мета проекту: посилення боротьби з так званими чорними колл-центрами, а саме шахраями, які завдяки заволодінню персональними даними вимають в людей кошти
Під час розгляду задав питання, а які зараз статті так заважають правоохоронцям розслідувати ці злочини, але так само чудово допомагають СБУ та іншим це кришувати?" - додав Железняк.
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Це законопроєкт. Його після голосування має підписувати Президент. Тобто зєля.
А зеля ж у нас - нелегітимний від сьогодні.
Тобто його підпис нічого не значить.
Тобто закон цей - можна ігнорувати. І оскаржити в суді всі пов'язані з ним вироки.
Так що колл-центрам в Україні - бути.
Отака фігня, малята.
зе!гундос сказав, що у нього п'ять років, ще не скінчились.
ну, може ж, коли забажає.
а, скільки поту і крові поклав, на це.....