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Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про боротьбу з call-центрами

Рада зробила крок до боротьби з кол-центрами

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №10190 про боротьбу з кол-центрами.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 267 парламентарів.

Так, Кримінальний Кодекс України пропонують доповнити новими статтями:

  • Електронно-комунікаційне шахрайство (190-1);
  • Створення, керівництво електронно комунікаційною шахрайською організацією, а також участь у ній (255-4);
  • Залучення до участі у електронно комунікаційній шахрайській організації.

"Мета проекту: посилення боротьби з так званими чорними колл-центрами, а саме шахраями, які завдяки заволодінню персональними даними вимають в людей кошти

Під час розгляду задав питання, а які зараз статті так заважають правоохоронцям розслідувати ці злочини, але так само чудово допомагають СБУ та іншим це кришувати?" - додав Железняк.

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Автор: 

ВР (14949) Железняк Ярослав (551)


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Ага, тільки є ма-аленька заміночка.
Це законопроєкт. Його після голосування має підписувати Президент. Тобто зєля.
А зеля ж у нас - нелегітимний від сьогодні.
Тобто його підпис нічого не значить.
Тобто закон цей - можна ігнорувати. І оскаржити в суді всі пов'язані з ним вироки.
Так що колл-центрам в Україні - бути.
Отака фігня, малята.
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22.05.2024 13:35 Відповісти
якийсь ви, не позитивний.
зе!гундос сказав, що у нього п'ять років, ще не скінчились.
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22.05.2024 13:38 Відповісти
Та він непослідовний, вчора одна нога там, а сьогодні тут
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22.05.2024 22:45 Відповісти
от, колян каклєта, красавчік!
ну, може ж, коли забажає.
а, скільки поту і крові поклав, на це.....
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22.05.2024 13:37 Відповісти
Каклета на цьому бізнесі варив нормально
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22.05.2024 16:41 Відповісти
 
 