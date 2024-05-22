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Новости Агрессия России против Украины
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Российский дрон попал в автомобиль полицейских во время эвакуации населения в Волчанске: один правоохранитель погиб, еще один - ранен. ВИДЕО

Оккупанты в очередной раз атаковали дроном автомобиль полицейских в Волчанске на Харьковщине во время эвакуации.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сегодня, 22 мая, примерно в 11:00 в г. Волчанск вражеский FPV-дрон попал в крышу служебного автомобиля правоохранителей. Именно в это время работники проводили эвакуационные меры.

Сначала в облпрокуратуре сообщили, что в результате атаки погиб 41-летний полицейский, а 27-летний - получил ранения.

Позже сообщение о происшествии исчезло. В прокуратуре объяснили, что относительно этого события еще продолжается проверка обстоятельств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Волчанске оккупанты под угрозами расстрела не дают эвакуироваться около 100 местным жителям, - Синегубов

Обновлено: министр внутренних дел Украины Игорь Клименко также сообщил, что в Волчанске россияне обстреляли автомобиль полиции во время эвакуации, в результате чего один полицейский погиб, еще один - ранен.

Как отметил министр, по эвакуационному автомобилю оккупанты ударили FPV-дроном, в этот момент в авто находились двое работников полиции, которые ехали спасать гражданских.

"Вражеские беспилотники кружат постоянно. Опасность для эвакуационных групп полиции остается стабильно высокой. Но полицейские продолжают вывозить людей из-под обстрелов. Спасут, несмотря на риски для собственной жизни и здоровья. Это самопожертвование нужно помнить всегда", - подчеркнул Клименко.

Обстріл авто поліцейських

Напомним, 21 мая россияне FPV-дроном атаковали автомобиль полиции, который ехал на эвакуацию людей из Волчанска, в результате чего ранен полицейский.

Автор: 

обстрел (26995) Харьковщина (5577) Волчанск (386)


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Не коментую щодо поліції....
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22.05.2024 14:02 Ответить
А цей комент тоді чий і навіщо ?
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22.05.2024 14:10 Ответить
тому що я не довірію поліції і ї кервництву, так влаштує?
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22.05.2024 14:46 Ответить
Кацапи , заспокоїти вас , гобліни кляті , можна тільки кулею в лоб 😡
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22.05.2024 14:09 Ответить
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22.05.2024 14:26 Ответить
Може хоч у такий спосіб ці "заброньовані" сикуни і паразити дотяпають, як там хлопцям- Воїнам на фронтах.
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22.05.2024 15:22 Ответить
шкода тебе не було в тій машині! хоча б подивився в яких умовах працює поліція у Вовчанську та прикордонні!
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22.05.2024 16:53 Ответить
 
 