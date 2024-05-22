22 тыс. военных ВСУ прошли подготовку в Польше в рамках европейской инициативы, - министр обороны Косиняк-Камыш

В рамках европейской инициативы армия Польши сама или вместе с партнерами подготовила 22 тысячи украинских военных.

Об этом в среду в Сейме Польши в рамках выступления о состоянии безопасности страны заявил вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает Цезор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"30% украинских военных, подготовленных в рамках европейской инициативы, прошли обучение в Польше. Это 16 тыс. военных. А в рамках совместных действий речь идет в целом о 22 тыс. военнослужащих, подготовленных польской армией", - рассказал он.

По его словам, военная и гуманитарная помощь Польши Украине "не подлежит дискуссии".

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"Она не подлежит дискуссии по двум причинам. Первая причина - цивилизационная. Если бомбы летят на ясли, садики, больницы и жилые дома, то мы как западная цивилизация не можем на это соглашаться, поэтому будем помогать в гуманитарном плане. А в военном плане - поскольку в Украине решается дело безопасности Польши: или там удастся задержать Россию, или сценарии будут хуже для Польши", - подчеркнул Косиняк-Камыш.

На замечание из сессионного зала, что вопрос помощи Украине является противоречивым, польский министр обороны ответил, что дискуссионными являются не военные вопросы в отношениях с Киевом.

"Экономические дела являются дискуссионными. Здесь надо и мы будем твердо ставить свои условия, поскольку солидарность требует движения в обе стороны. Не только давание, но тоже и ожидания... И мы ожидаем партнерский подход со стороны украинцев", - резюмировал он.

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