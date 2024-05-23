Более 400 раз россияне за минувшие сутки ударили по Запорожской области
За минувшие сутки российские захватчики ударили 462 раза по 7 населенным пунктам Запорожской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
- Враг нанес 2 авиационных удара по Новоандреевке.
- 232 БПЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.
- 2 обстрела из РСЗО накрыли Работино и Малую Токмачку.
- 226 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного, Малиновки и Вербового.
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Остап Покотило
показать весь комментарий23.05.2024 08:05 Ответить Мне нравится 0
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