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Более 400 раз россияне за минувшие сутки ударили по Запорожской области

Обстріли Запорізької області

За минувшие сутки российские захватчики ударили 462 раза по 7 населенным пунктам Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

  • Враг нанес 2 авиационных удара по Новоандреевке.
  • 232 БПЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.
  • 2 обстрела из РСЗО накрыли Работино и Малую Токмачку.
  • 226 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного, Малиновки и Вербового.

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Автор: 

обстрел (27016) Запорожская область (3061)


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23.05.2024 08:05 Ответить
 
 