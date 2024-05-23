Понад 400 разів росіяни минулої доби вдарили по Запорізькій області
Протягом минулої доби російські загарбники вдарили 462 рази по 7 населених пунктах Запорізької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
- Ворог завдав 2 авіаційних удари по Новоандріївці.
- 232 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
- 2 обстріли з РСЗВ накрили Роботине та Малу Токмачку.
- 226 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Вербового.
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Остап Покотило
показати весь коментар23.05.2024 08:05 Відповісти Мені подобається 0
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