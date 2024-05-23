В ряде областей объявлена тревога из-за разведывательных БПЛА РФ: Продолжается работа ПВО (обновлено)

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за работы ПВО по разведывательным БПЛА оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах.

О работе по разведывательным БПЛА оккупантов сообщили в Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Киевской областях.

Также разведывательный БПЛА зафиксирован на Херсонщине.

Также читайте: В Украине объявляли воздушную тревогу, был зафиксирован взлет МиГ-31К, - Воздушные силы (обновлено)