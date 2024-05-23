В ряде областей объявлена тревога из-за разведывательных БПЛА РФ: Продолжается работа ПВО (обновлено)
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за работы ПВО по разведывательным БПЛА оккупантов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах.
О работе по разведывательным БПЛА оккупантов сообщили в Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Киевской областях.
Также разведывательный БПЛА зафиксирован на Херсонщине.
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Georgi luckman
показать весь комментарий23.05.2024 10:27 Ответить Мне нравится 0
Phoenix Triple Seven
показать весь комментарий23.05.2024 11:14 Ответить Мне нравится 2
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