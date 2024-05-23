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Новости Война
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В ряде областей объявлена тревога из-за разведывательных БПЛА РФ: Продолжается работа ПВО (обновлено)

орлан

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за работы ПВО по разведывательным БПЛА оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах.

О работе по разведывательным БПЛА оккупантов сообщили в Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Киевской областях.

Также разведывательный БПЛА зафиксирован на Херсонщине.

Также читайте: В Украине объявляли воздушную тревогу, был зафиксирован взлет МиГ-31К, - Воздушные силы (обновлено)

Автор: 

ПВО (2728) Воздушные силы (2276) воздушная тревога (782)


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З Кукурудзників їх знищувати можливо?
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23.05.2024 10:27 Ответить
Хєрасє… розвідники літають посеред країни??? Це просто 3.14здець якийсь 🤬
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23.05.2024 11:14 Ответить
 
 