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В Украине объявляли воздушную тревогу, был зафиксирован взлет МиГ-31К, - Воздушные силы (обновлено)

Повітряна тривога через зліт МіГ-31К

Из-за взлета в РФ МиГ-31К - носителя ракет "Кинжал", по всей Украине объявляли воздушную тревогу. Через 19 минут был сигнал отбоя.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных Сил ВСУ.

"ВНИМАНИЕ Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - предупредили в ВС ВСУ.

В 00:47, через 19 минут, был дан сигнал отбоя.

Также читайте: Россияне запускали по Украине "шахеды", - Воздушные силы

Автор: 

Воздушные силы (2276) воздушная тревога (782)


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https://t.me/veraafanasyeva Город Глуповъ

https://hooks.pro/media/2024/05/21/bot1395875297/file-ZkxiVgDryi.jpg ​ Если ты не выиграл войну, которую сам же и начал, значит ты проиграл.

Ведь ты начал, чтобы выиграть. Но не выиграл.

У обороняющейся стороны вариантов больше.

Путин уже понял, что не выиграет. Поэтому надо убедить свое население, что никаких войн мы не начинали. Ни на кого не нападали. Это на нас напали. Целое НАТО напало. Мы доблестно защищались. И сумели защититься.

Этот поворот в пропаганде ясно виден. Никаких стонов о едином народе, все реже упоминаются бандеровцы и правый сектор, ни слова о матери городов русских.
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23.05.2024 05:41 Ответить
Мовою Цензора це "загроза аеродинаміки".
"Загроза балістики" ж у нього є!
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23.05.2024 08:08 Ответить
 
 