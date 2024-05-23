В Украине объявляли воздушную тревогу, был зафиксирован взлет МиГ-31К, - Воздушные силы (обновлено)

Из-за взлета в РФ МиГ-31К - носителя ракет "Кинжал", по всей Украине объявляли воздушную тревогу. Через 19 минут был сигнал отбоя.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных Сил ВСУ.

"ВНИМАНИЕ Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - предупредили в ВС ВСУ.

В 00:47, через 19 минут, был дан сигнал отбоя.

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