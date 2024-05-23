В Украине объявляли воздушную тревогу, был зафиксирован взлет МиГ-31К, - Воздушные силы (обновлено)
Из-за взлета в РФ МиГ-31К - носителя ракет "Кинжал", по всей Украине объявляли воздушную тревогу. Через 19 минут был сигнал отбоя.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных Сил ВСУ.
"ВНИМАНИЕ Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - предупредили в ВС ВСУ.
В 00:47, через 19 минут, был дан сигнал отбоя.
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https://hooks.pro/media/2024/05/21/bot1395875297/file-ZkxiVgDryi.jpg Если ты не выиграл войну, которую сам же и начал, значит ты проиграл.
Ведь ты начал, чтобы выиграть. Но не выиграл.
У обороняющейся стороны вариантов больше.
Путин уже понял, что не выиграет. Поэтому надо убедить свое население, что никаких войн мы не начинали. Ни на кого не нападали. Это на нас напали. Целое НАТО напало. Мы доблестно защищались. И сумели защититься.
Этот поворот в пропаганде ясно виден. Никаких стонов о едином народе, все реже упоминаются бандеровцы и правый сектор, ни слова о матери городов русских.
"Загроза балістики" ж у нього є!