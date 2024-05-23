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В Україні оголошували повітряну тривогу, було зафіксовано зліт МіГ-31К, - Повітряні сили (оновлено)

Повітряна тривога через зліт МіГ-31К

Через зліт у РФ МіГ-31К - носіїя ракет "Кинджал" по всій Україні оголошували повітряну тривогу. Через 19 хвилин пролунав сигнал відбою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил ЗСУ.

"УВАГА Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - попереджають в ПС ЗСУ.

О 00:47, через 19 хвилини, пролунав сигнал відбою.

Читайте: Росіяни запустили по Україні "Шахеди", - Повітряні сили

Автор: 

Повітряні сили (2616) повітряна тривога (909)


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https://t.me/veraafanasyeva Город Глуповъ

https://hooks.pro/media/2024/05/21/bot1395875297/file-ZkxiVgDryi.jpg ​ Если ты не выиграл войну, которую сам же и начал, значит ты проиграл.

Ведь ты начал, чтобы выиграть. Но не выиграл.

У обороняющейся стороны вариантов больше.

Путин уже понял, что не выиграет. Поэтому надо убедить свое население, что никаких войн мы не начинали. Ни на кого не нападали. Это на нас напали. Целое НАТО напало. Мы доблестно защищались. И сумели защититься.

Этот поворот в пропаганде ясно виден. Никаких стонов о едином народе, все реже упоминаются бандеровцы и правый сектор, ни слова о матери городов русских.
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23.05.2024 05:41 Відповісти
Мовою Цензора це "загроза аеродинаміки".
"Загроза балістики" ж у нього є!
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23.05.2024 08:08 Відповісти
 
 