В Україні оголошували повітряну тривогу, було зафіксовано зліт МіГ-31К, - Повітряні сили (оновлено)

Через зліт у РФ МіГ-31К - носіїя ракет "Кинджал" по всій Україні оголошували повітряну тривогу. Через 19 хвилин пролунав сигнал відбою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил ЗСУ.

"УВАГА Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - попереджають в ПС ЗСУ.

О 00:47, через 19 хвилини, пролунав сигнал відбою.

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