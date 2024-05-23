В Україні оголошували повітряну тривогу, було зафіксовано зліт МіГ-31К, - Повітряні сили (оновлено)
Через зліт у РФ МіГ-31К - носіїя ракет "Кинджал" по всій Україні оголошували повітряну тривогу. Через 19 хвилин пролунав сигнал відбою.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил ЗСУ.
"УВАГА Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - попереджають в ПС ЗСУ.
О 00:47, через 19 хвилини, пролунав сигнал відбою.
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https://hooks.pro/media/2024/05/21/bot1395875297/file-ZkxiVgDryi.jpg Если ты не выиграл войну, которую сам же и начал, значит ты проиграл.
Ведь ты начал, чтобы выиграть. Но не выиграл.
У обороняющейся стороны вариантов больше.
Путин уже понял, что не выиграет. Поэтому надо убедить свое население, что никаких войн мы не начинали. Ни на кого не нападали. Это на нас напали. Целое НАТО напало. Мы доблестно защищались. И сумели защититься.
Этот поворот в пропаганде ясно виден. Никаких стонов о едином народе, все реже упоминаются бандеровцы и правый сектор, ни слова о матери городов русских.
"Загроза балістики" ж у нього є!