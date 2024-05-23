Росіяни запустили по Україні "Шахеди", - Повітряні сили

В ніч на 23 травня росіяни атакують Дніпропетровську та Запорізьку області ударними БпЛА.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ.

"Запорізька, Дніпропетровська області - загроза застосування ударних БпЛА", - йдеться в повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що над Синельниківським районом Дніпропетровської області українські захисники збили ворожу ракету.

Також читайте: Над Дніпропетровщиною сили ППО знищили російський розвідувальний БпЛА "Орлан-10", - ПК "Схід"