Росіяни запустили по Україні "Шахеди", - Повітряні сили
В ніч на 23 травня росіяни атакують Дніпропетровську та Запорізьку області ударними БпЛА.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ.
"Запорізька, Дніпропетровська області - загроза застосування ударних БпЛА", - йдеться в повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ писав, що над Синельниківським районом Дніпропетровської області українські захисники збили ворожу ракету.
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Людмила Полякова #573716
показати весь коментар23.05.2024 00:24 Відповісти Мені подобається 1
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