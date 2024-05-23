Россияне запускали по Украине "шахеды", - Воздушные силы
В ночь на 23 мая россияне атаковали Днепропетровскую и Запорожскую области ударными БПЛА.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ.
"Запорожская, Днепропетровская области - угроза применения ударных БпЛА", - говорилось в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ писал, что над Синельниковским районом Днепропетровской области украинские защитники сбили вражескую ракету.
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Людмила Полякова #573716
показать весь комментарий23.05.2024 00:24 Ответить Мне нравится 1
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