Россияне запускали по Украине "шахеды", - Воздушные силы

В ночь на 23 мая россияне атаковали Днепропетровскую и Запорожскую области ударными БПЛА.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ.

"Запорожская, Днепропетровская области - угроза применения ударных БпЛА", - говорилось в сообщении.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что над Синельниковским районом Днепропетровской области украинские защитники сбили вражескую ракету.

Также читайте: Над Днепропетровщиной силы ПВО уничтожили российский разведывательный БПЛА "Орлан-10", - ВК "Схід"