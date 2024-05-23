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Россияне запускали по Украине "шахеды", - Воздушные силы

В ніч на 22 травня Україну атакують Шахеди

В ночь на 23 мая россияне атаковали Днепропетровскую и Запорожскую области ударными БПЛА.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ.

"Запорожская, Днепропетровская области - угроза применения ударных БпЛА", - говорилось в сообщении.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что над Синельниковским районом Днепропетровской области украинские защитники сбили вражескую ракету.

Также читайте: Над Днепропетровщиной силы ПВО уничтожили российский разведывательный БПЛА "Орлан-10", - ВК "Схід"

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Нічого нового як завжди. І це добре. Бо нове це ядерні ракети. Все інше росіяни вже по Україні вже стріляли.
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23.05.2024 00:24 Ответить
 
 