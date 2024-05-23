У низці областей оголошено тривогу через розвідувальні БПЛА РФ: Триває робота ППО (оновлено)
У низці областей України оголошено повітряну тривогу через роботу ППО по розвідувальних БПЛА окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах.
Так, про роботу по розвідувальних БПЛА окупантів повідомили у Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській та Київській областях.
Також розвідувальний БПЛА зафіксовано на Херсонщині.
Про розвідувальний БПЛА повідомили і на Житомирщині.
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Georgi luckman
показати весь коментар23.05.2024 10:27 Відповісти Мені подобається 0
Phoenix Triple Seven
показати весь коментар23.05.2024 11:14 Відповісти Мені подобається 2
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