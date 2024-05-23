У низці областей оголошено тривогу через розвідувальні БПЛА РФ: Триває робота ППО (оновлено)

У низці областей України оголошено повітряну тривогу через роботу ППО по розвідувальних БПЛА окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах.

Так, про роботу по розвідувальних БПЛА окупантів повідомили у Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській та Київській областях.

Також розвідувальний БПЛА зафіксовано на Херсонщині.

Про розвідувальний БПЛА повідомили і на Житомирщині.

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