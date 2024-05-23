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На Харьковщине продвижение врага за минувшие сутки не зафиксировано, но россияне продолжают привлекать пехоту для попыток прорыва, - Нацгвардия

Робота Сил оборони півдня

Российские захватчики не оставляют попыток прорыва украинской обороны, в частности, в сторону села Липцы в Харьковской области. Для этого привлекают группы пехоты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.

Несмотря на все попытки, за минувшие сутки продвижения армии РФ на Харьковщине не зафиксировано. За сутки здесь произошло 121 боестолкновение.

"Во время наступления на Харьковщину активность россиян на других направлениях не снижалась, и они пытались держать всю линию фронта в напряжении. За последние сутки продвижений врага на Харьковщине нет, и в Авдеевке на восточных направлениях наши защитники свои позиции удерживают", - подчеркнул Музычук.

Он отметил, что на сегодня, в целом, применение техники противником, в частности - бронированной, наблюдается на Купянском и Лиманском направлениях. Там российские подразделения применяют группы пехоты, иногда - небольшие механизированные колонны или пехотинцев, усиленных бронетехникой.

Также читайте: Оккупанты не оставляют попыток продвинуться в сторону Липцев. Враг получил отпор в районах Невского и Торского, - Генштаб

Автор: 

Харьковщина (5577) боевые действия (3990) Национальная гвардия (2111)


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Рашисти там будуть безперервно атакувати до тих пір, доки не сточать всіх найманців-"африканерів".
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23.05.2024 10:48 Ответить
Ніби позитивна інформація, але за час війни ці позітівні блогери і речники під контролем ОПи так знівелювали все, що довіри до любої інформації у мене особисто давно немає. Вже закінчили війну за 3 неділі, попили кави в Ялті, вийшли на кордони 1991 року, удним ударом кулка знищили "мобіків" алкашів та інше. Все брешуть і брешуть, а ворог все лізе далі і знищує наші міста та еконосміку.
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23.05.2024 11:30 Ответить
 
 