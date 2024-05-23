На Харьковщине продвижение врага за минувшие сутки не зафиксировано, но россияне продолжают привлекать пехоту для попыток прорыва, - Нацгвардия

Российские захватчики не оставляют попыток прорыва украинской обороны, в частности, в сторону села Липцы в Харьковской области. Для этого привлекают группы пехоты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.

Несмотря на все попытки, за минувшие сутки продвижения армии РФ на Харьковщине не зафиксировано. За сутки здесь произошло 121 боестолкновение.

"Во время наступления на Харьковщину активность россиян на других направлениях не снижалась, и они пытались держать всю линию фронта в напряжении. За последние сутки продвижений врага на Харьковщине нет, и в Авдеевке на восточных направлениях наши защитники свои позиции удерживают", - подчеркнул Музычук.

Он отметил, что на сегодня, в целом, применение техники противником, в частности - бронированной, наблюдается на Купянском и Лиманском направлениях. Там российские подразделения применяют группы пехоты, иногда - небольшие механизированные колонны или пехотинцев, усиленных бронетехникой.

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