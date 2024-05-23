На Харківщині просування ворога минулої доби не зафіксовано, але росіяни продовжують залучати піхоту для спроб прориву, - Нацгвардія

Російські загарбники не полишають спроб прориву української оборони, зокрема у бік села Липці в Харківській області. Для цього залучають групи піхоти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Національної гвардії України Руслан Музичук.

Попри усі спроби минулої доби просування армії РФ на Харківщині не зафіксовано. За добу тут відбулося 121 боєзіткнення.

"Під час наступу на Харківщину активність росіян на інших напрямках не знижувалася і вони намагалися тримати всю лінію фронту у напрузі. Просувань ворога на Харківщині немає за останню добу, і в Авдіївці на східних напрямках наші захисники свої позиції утримують", - наголосив Музичук.

Він зазначив, що на сьогодні в цілому застосування техніки противником, зокрема броньованої, спостерігається на Куп'янському та Лиманському напрямках. Там російські підрозділи застосовують групи піхоти, подекуди невеликі механізовані колони або піхотинців посилених бронетехнікою.

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