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На Харківщині просування ворога минулої доби не зафіксовано, але росіяни продовжують залучати піхоту для спроб прориву, - Нацгвардія

Робота Сил оборони півдня

Російські загарбники не полишають спроб прориву української оборони, зокрема у  бік села Липці в Харківській області. Для цього залучають групи піхоти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Національної гвардії України Руслан Музичук.

Попри усі спроби минулої доби просування армії РФ на Харківщині не зафіксовано. За добу тут відбулося 121 боєзіткнення.

"Під час наступу на Харківщину активність росіян на інших напрямках не знижувалася і вони намагалися тримати всю лінію фронту у напрузі. Просувань ворога на Харківщині немає за останню добу, і в Авдіївці на східних напрямках наші захисники свої позиції утримують", - наголосив  Музичук.

Він зазначив, що на сьогодні в цілому застосування техніки противником, зокрема броньованої, спостерігається на Куп'янському та Лиманському напрямках. Там російські підрозділи застосовують групи піхоти, подекуди невеликі механізовані колони або піхотинців посилених бронетехнікою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти не припиняють спроб просунутись у бік Липців. Ворог отримав відсіч у районах Невського і Торського, - Генштаб

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Харківщина (6054) бойові дії (3745) Національна гвардія (1522)


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Рашисти там будуть безперервно атакувати до тих пір, доки не сточать всіх найманців-"африканерів".
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23.05.2024 10:48 Відповісти
Ніби позитивна інформація, але за час війни ці позітівні блогери і речники під контролем ОПи так знівелювали все, що довіри до любої інформації у мене особисто давно немає. Вже закінчили війну за 3 неділі, попили кави в Ялті, вийшли на кордони 1991 року, удним ударом кулка знищили "мобіків" алкашів та інше. Все брешуть і брешуть, а ворог все лізе далі і знищує наші міста та еконосміку.
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23.05.2024 11:30 Відповісти
 
 