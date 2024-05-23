В Днепре раздался взрыв
Сегодня, 23 мая, в Днепре прогремел взрыв, в области объявлена воздушная тревога
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило "Суспільне".
"В Днепре раздался звук взрыва",- говорится в сообщении.
Мониторинговые каналы сообщили о двух взрывах.
В Воздушных силах ВСУ ранее предупредили о скоростной цели в направлении Днепра.
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Олександр Олесь
"Коли Україна за право життя
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі
Робила на пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в демона зла,
Європа мовчала."
22.08.1931
https://osvita.ua/school/literature/o/72198/files.html Скача
Дуже школа бідного і змореного українського народу, який в черговий раз поваірив шахраям, як колись більшовикам у 1918 році.