Сьогодні, 23 травня, у Дніпрі пролунав вибух, в області оголошено повітряну тривогу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило "Суспільне".

"У Дніпрі пролунав звук вибуху",- йдеться в повідомленні.

Моніторингові канали повідомили про два вибухи.

У Повітряних силах ЗСУ раніше попередили про швидкісну ціль у напрямку Дніпра.

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