У Дніпрі пролунав вибух
Сьогодні, 23 травня, у Дніпрі пролунав вибух, в області оголошено повітряну тривогу
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило "Суспільне".
"У Дніпрі пролунав звук вибуху",- йдеться в повідомленні.
Моніторингові канали повідомили про два вибухи.
У Повітряних силах ЗСУ раніше попередили про швидкісну ціль у напрямку Дніпра.
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Олександр Олесь
"Коли Україна за право життя
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі
Робила на пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в демона зла,
Європа мовчала."
22.08.1931
https://osvita.ua/school/literature/o/72198/files.html Скача
Дуже школа бідного і змореного українського народу, який в черговий раз поваірив шахраям, як колись більшовикам у 1918 році.