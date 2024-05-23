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Новини
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У Дніпрі пролунав вибух

вибух

Сьогодні, 23 травня, у Дніпрі пролунав вибух, в області оголошено повітряну тривогу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило "Суспільне".

"У Дніпрі пролунав звук вибуху",- йдеться в повідомленні.

Моніторингові канали повідомили про два вибухи.

У Повітряних силах ЗСУ раніше попередили про швидкісну ціль у напрямку Дніпра.

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Автор: 

Дніпро (3264) обстріл (28357)


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Олександр Олесь

"Коли Україна за право життя
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала.

Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала.

Коли Україна в залізнім ярмі
Робила на пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала.

Коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала.

Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в демона зла,
Європа мовчала."

22.08.1931

https://osvita.ua/school/literature/o/72198/files.html Скача
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23.05.2024 12:47 Відповісти
Насправді у нас немає альтернативи Євросоюзу... Ніхто і ніщо не ідеальне...
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23.05.2024 12:52 Відповісти
Есть . Украина должна быть украинской
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23.05.2024 14:54 Відповісти
Гарний вірш. Але вірш був написаний у 1931 році, Україна сама нічого не могла зробити, бо була окупована московитами. Центр упрвління був в москві. А сьогодні ми суверенна, незалежна держва, яка має свого Президента, парламент, уряд, армію, правоохоронні органи..., то що заважало владі після 2019 року займатися обороною країни? Знову винна Європа і США? А наша влада геть невинна і всі вони білі та пухнасті, об'ївшись яйцями по 17, які накрали у солдат зі столу, накравши 32 мільярда, які виділені на снаряди, 40 мільярдів, які виділені на дрони і весь бюджет закопали в дороги...То можливо вони діяли на користь ворога?
Дуже школа бідного і змореного українського народу, який в черговий раз поваірив шахраям, як колись більшовикам у 1918 році.
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23.05.2024 17:49 Відповісти
 
 