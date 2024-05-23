НДС, акцизы и военный сбор: Гетманцев подтвердил планы властей повысить основные налоги для украинцев

Чтобы найти дополнительные источники финансирования армии, властям придется повысить основные налоги, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС), военный сбор с зарплат и акцизы.

Об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") сообщил в Telegram.

"Нам необходимо повысить и расходную и доходную часть бюджета для финансирования армии, которую мы финансируем за счет наших внутренних источников. Мы не можем перенять эти средства у партнеров", – отметил глава комитета.

По словам Гетманцева, нужно дополнительно обнаружить не менее 300 миллиардов гривен до конца текущего года, точную сумму еще подсчитывает Кабмин.

"Как можно собрать такие деньги? Снова подождем предложения от Кабмина. Но да, их невозможно обеспечить, обходя основные налоги. Поэтому изменения будут касаться бюджетообразующих прямых и косвенных налогов в т.ч. НДС, ВЗ и акцизов", - подчеркнул депутат.

"Но есть ли другие варианты на столе? Нет", – добавил Гетманцев.

Он пообещал, что контроль за расходованием средств и борьба с контрабандой и теневыми сегментами экономики будет усиливаться, однако это не позволит избежать повышения налогов.

"Впрочем, это не альтернатива, а обязательное дополнение к экономике и бюджету, оперирующим в условиях военного времени. Реальных источников финансирования большой войны только два – это заимствования и налоги. Текущее содержание нашей армии, напомню, мы финансируем за свои средства, преимущественно за счет налогов", – добавил Гетманцев.

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Как сообщалось, по данным источников украинской редакции Forbes, сейчас Кабинет министров работает над законопроектом о повышении налогов. Изменения коснутся налога на добавленную стоимость и военного сбора, который могут не только повысить, но и ввести для ФЛП на упрощенную систему налогообложения.

В частности, военный сбор в правительстве планируют повысить с 1,5 до 5%, это позволит дополнительно собрать из зарплат украинцев 90-100 млрд грн в год. Такая же ставка военного сбора в 5% может быть введена и для физлиц-предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения.

В то же время, об уровне повышения НДС пока еще окончательно не определились. Вероятное повышение – на уровне на 2-3%. В случае повышения НДС на 2 и. п. или 3 и. п. в госбюджет могут дополнительно собрать 70–80 млрд грн или 100–120 млрд грн соответственно.