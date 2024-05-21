"Слуга народа" Гривко зарегистрировал в Раде законопроект о "налоге на бездетность", но после критики отозвал
Народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Гривко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №11264. Инициатива должна была улучшить демографическую ситуацию в Украине путем введения так называемого "налога на бездетность" от 0,5% до 1,5%.
Как передает Цензор.НЕТ, законопроект был зарегистрирован на сайте ВР.
Официально его инициатива №11264 называется "Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно создания предпосылок для улучшения демографической ситуации в Украине".
Что предусматривал законопроект?
В частности, Гривко предлагал всем украинцам и резидентам в возрасте от 21 до 58 лет платить налог на доходы в размере:
- 1,5% для тех, у кого отсутствуют дети,
- 1% для тех, кто имеет одного ребенка,
- 0,5% для тех, у кого есть двое детей.
В то же время законопроектом предусмотрено, что налог на бездетность не будут платить те, кто:
- имеет трех или более детей;
- люди, у которых бесплодие или нарушение репродуктивной функции, из-за чего отцовство невозможно;
- люди, которые имеют І группу инвалидности.
Другие предложения "слуги народа"
Также Гривко предлагал не платить налог, в частности с доходов от предпринимательской деятельности, зачислений на благотворительные карточки людей, которые зарегистрированы в Реестре волонтеров, а также с зарплаты правоохранителей, военных и всех, кто отражает российскую агрессию во время военного положения.
Кроме того, "слуга народа" предложил увеличить размер помощи при рождении ребенка, помощь на содержание до 6 лет, помощь на будущее и выплаты женщинам, которые имеют звание "Мать-героиня".
"Целью и задачами этого законопроекта является создание предпосылок для улучшения демографической ситуации в Украине, предоставление всесторонней (финансовой, социальной, психологической, правовой и другой) поддержки семьям с детьми (в долгосрочной перспективе - также оказание поддержки молодым гражданам Украины, которые вступают во взрослую жизнь), обеспечение семей с детьми доступным жильем, транспортными средствами, удовлетворение других их социально-экономических потребностей, а также повышение престижа материнства (родительства) и стимулирование повышения уровня рождаемости в Украине", - отметил Гривко в пояснительной записке к законопроекту.
Гривко отозвал скандальный законопроект
Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк поставил под сомнение принятие законопроекта от Гривко и посоветовал воспринимать такую инициативу как "очередную нелепую идею трускавецкой школы экономики" (намек на событие 2019 года, когда будущим парламентариям от "Слуги народа" из-за нехватки опыта и знаний устроили "школу депутата" в курортном городе Трускавец - ред.)
Впоследствии Гривко сообщил, что отозвал свой законопроект, поскольку "общество против даже обсуждать эту концепцию".
"Законопроект 11264 по улучшению демографической ситуации отзываю. Ценю, кто высказался аргументированно и прошу прощения перед теми, у кого он вызвал негатив. Хотя опыт такой был в мире и приносил эффективность", - отметил он.
Напомним, ранее по инициативе Сергея Гривко в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №10057, которым предусматривалось уменьшение срока заключения осужденным, которые будут генерировать электроэнергию через велогенерационные установки.
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У них зараз багато ініціатив, покликаних збільшити народжуваність у будь-який спосіб.
От якби нешанований депутун прочитав книжку італійського комуняки Джанні Радарі, то отримав би натхнення для дійсно епічних законопроектів. Наприклад податок на дощ. Чи на повітря. Чи на, пардон, псування того повітря...
- Я перепрошую, у Вас є діти?
- Нє.
- Ну шо, давай?
-Давай, а шо дєлать(
-Так, пенсіонери, попрошу звільнити лавку, у нас справа державної ваги !!
цій зе мерзоті
Коли я почув, що "Слуга народу" Гривко подав законопроект про податок на бездітність, то не був здивований. Вони з Мазурашу можуть посперечатися, хто більше розумово відсталий. Але те, що він запропонував законопроект про податок на бездітнисть, який був законом в СССР і вважався дном, показує лише одне. Там не фракція, а #монозброд. До речі, законопроект він вже відкликав. Хоч на це в нього мізків вистачило. А може просто по голові отримав з ОП. І це непорозуміння привів у ВР теж Зеленський.
Не вистачає клепки щось нормальне придумати то краще ніхера не роби-будеш схожий на розумного.
А податок на бездітність - це щоб обдерти народ і ніякого поліпшення демографії не буде.
у деяких дупататів мозок на рівні Шарікова
Там має вистачити дурного глузду, щоб вимагати сплати податків... собаками. Пригадуєте депутуна Брагара, котрий запропонував якійсь бабусі продати собаку, щоб заплатити квартплату?
Він казковий довбень, саме такі там і сидять, але він підіймає планку
є що хають тут спробу зробити перщі кроки для вирішення демографічної ситуації. І причому більшість з них набігли з "фабрики тролів" з ерефії!
@sergonaumovich
Пропоную ввести штрафи за безробіття і за зарплату нижче 100 тисяч гривень.