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"Слуга народа" Гривко зарегистрировал в Раде законопроект о "налоге на бездетность", но после критики отозвал

Народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Гривко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №11264. Инициатива должна была улучшить демографическую ситуацию в Украине путем введения так называемого "налога на бездетность" от 0,5% до 1,5%.

Как передает Цензор.НЕТ, законопроект был зарегистрирован на сайте ВР.

Официально его инициатива №11264 называется "Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно создания предпосылок для улучшения демографической ситуации в Украине".

Что предусматривал законопроект?

В частности, Гривко предлагал всем украинцам и резидентам в возрасте от 21 до 58 лет платить налог на доходы в размере:

  • 1,5% для тех, у кого отсутствуют дети,
  • 1% для тех, кто имеет одного ребенка,
  • 0,5% для тех, у кого есть двое детей.

Законопроєкт Гривка про податок на бездітність

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В то же время законопроектом предусмотрено, что налог на бездетность не будут платить те, кто:

  • имеет трех или более детей;
  • люди, у которых бесплодие или нарушение репродуктивной функции, из-за чего отцовство невозможно;
  • люди, которые имеют І группу инвалидности.

Другие предложения "слуги народа"

Также Гривко предлагал не платить налог, в частности с доходов от предпринимательской деятельности, зачислений на благотворительные карточки людей, которые зарегистрированы в Реестре волонтеров, а также с зарплаты правоохранителей, военных и всех, кто отражает российскую агрессию во время военного положения.

Кроме того, "слуга народа" предложил увеличить размер помощи при рождении ребенка, помощь на содержание до 6 лет, помощь на будущее и выплаты женщинам, которые имеют звание "Мать-героиня".

"Целью и задачами этого законопроекта является создание предпосылок для улучшения демографической ситуации в Украине, предоставление всесторонней (финансовой, социальной, психологической, правовой и другой) поддержки семьям с детьми (в долгосрочной перспективе - также оказание поддержки молодым гражданам Украины, которые вступают во взрослую жизнь), обеспечение семей с детьми доступным жильем, транспортными средствами, удовлетворение других их социально-экономических потребностей, а также повышение престижа материнства (родительства) и стимулирование повышения уровня рождаемости в Украине", - отметил Гривко в пояснительной записке к законопроекту.

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Гривко отозвал скандальный законопроект

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк поставил под сомнение принятие законопроекта от Гривко и посоветовал воспринимать такую инициативу как "очередную нелепую идею трускавецкой школы экономики" (намек на событие 2019 года, когда будущим парламентариям от "Слуги народа" из-за нехватки опыта и знаний устроили "школу депутата" в курортном городе Трускавец - ред.)

Впоследствии Гривко сообщил, что отозвал свой законопроект, поскольку "общество против даже обсуждать эту концепцию".

"Законопроект 11264 по улучшению демографической ситуации отзываю. Ценю, кто высказался аргументированно и прошу прощения перед теми, у кого он вызвал негатив. Хотя опыт такой был в мире и приносил эффективность", - отметил он.

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Напомним, ранее по инициативе Сергея Гривко в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №10057, которым предусматривалось уменьшение срока заключения осужденным, которые будут генерировать электроэнергию через велогенерационные установки.

Автор: 

ВР (29234) законопроект (3220) налоги (3238)


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Топ комментарии
+25
Треба висунути ініціативу - якщо в родині є депутат - то всіх родичів оподаткувати, щоб компенсувати народу моральну шкоду.
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21.05.2024 15:35
+24
Понаобирали дегенератів... Цікаво, серед ЗЕКО-манди хоч декількох адекватних можна знайти?
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21.05.2024 15:30
+16
При владі кончені совкові дебіли
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21.05.2024 15:36
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Какие милые, безвредные личности ( по сравнению с нынешними"
"Достать из наружного кармана медицинскую маску, улыбнуться, и поправить бронник"
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21.05.2024 15:46 Ответить
Совсем в етой стране власть е-банулась. Каждый день новый маразм придумывают. Нужно валить с етой страны
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21.05.2024 15:28 Ответить
Не придумують, а мавпують русню.
У них зараз багато ініціатив, покликаних збільшити народжуваність у будь-який спосіб.
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21.05.2024 15:31 Ответить
не розхитуйте човен і не кажіть за всіх. , людиж не проти . значить влада все вірно робить.
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21.05.2024 15:35 Ответить
Валить, чтобы оставить страну русне ? чтобы они пообсирали ваши квартиры и превратили в бомжатник ? а те кто остануться пойдут мясом на европу, или будут рожать одноразовых.
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21.05.2024 16:27 Ответить
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21.05.2024 15:29 Ответить
Понаобирали дегенератів... Цікаво, серед ЗЕКО-манди хоч декількох адекватних можна знайти?
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21.05.2024 15:30 Ответить
їбать тут починається дикий захід
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21.05.2024 15:30 Ответить
Та вже років так з 5 повних ходом йде.
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21.05.2024 15:33 Ответить
Дикий захід це свобода. А тут... дещо інше.
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21.05.2024 15:51 Ответить
Пан трохи дикий захід з північною кореєю переплутав.
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21.05.2024 16:54 Ответить
кожен дурень може запропонувати підвищувати податки..
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21.05.2024 15:31 Ответить
Немає ***тим спокою. ''Податок за яйця'', совок повертається. А ви козли зелені забезпечили нормальне виховання дітей? Мій внук через постійні сирени в підвалі вчиться! Щоб ваші діти і внуки так вчилися!!!!
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21.05.2024 15:31 Ответить
Давайте чесно... всі скликання у ВР проходило відсотків так 90% моральних виї...ків, імбіцилів, психічно хворих та просто поців. Людський організм, коли хоч трохи вище піднімається над собі подібними вмикає режим "космонавта", перестає відчувати грунт під ногами ну і т.д і т.п. Йому починає здаватися, що будь яка його особиста думка є чимось святим та унікальним. А це просто приклад подібного організму.
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21.05.2024 15:31 Ответить
Таке колись при совку вводили. У народі то назвали податком на яйця))
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21.05.2024 15:34 Ответить
Після відлову та відстрілу громадян це вже не дивує. Ще можна податок на зріст: платиш стільки відсотків на скільки твій зріст вище зросту найвеличнішого.
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21.05.2024 15:34 Ответить
В якому підрозділі він " воював"?
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21.05.2024 15:34 Ответить
Треба висунути ініціативу - якщо в родині є депутат - то всіх родичів оподаткувати, щоб компенсувати народу моральну шкоду.
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21.05.2024 15:35 Ответить
І всіх чоловіків з родини відправили на фронт !
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21.05.2024 17:45 Ответить
Таких треба пи..дити. Дуже сильно . Особливо якщо правляча партія , та античні до пр та вати
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21.05.2024 15:36 Ответить
Дотичні*
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21.05.2024 15:38 Ответить
При владі кончені совкові дебіли
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21.05.2024 15:36 Ответить
дебіл
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21.05.2024 15:37 Ответить
Кохайтеся чорнобриві і в хвіст і в Гривко (поцуплено ФБ)
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21.05.2024 15:37 Ответить
Та це якось дешево та несерйозно. Якась попса, а не законопроект.
От якби нешанований депутун прочитав книжку італійського комуняки Джанні Радарі, то отримав би натхнення для дійсно епічних законопроектів. Наприклад податок на дощ. Чи на повітря. Чи на, пардон, псування того повітря...
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21.05.2024 15:37 Ответить
А, може, за те, що депутати не забезпечили країні мирного життя без війни, ввести для них податок: кожен день війни - мінус півтора проценти від зарплати! Справедливо буде.
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21.05.2024 15:37 Ответить
Уявляю собі щоб було зі слюсарем на заводі якщо б він заміст гайки виточив вареника, а тут цілодобово - прогулюють сессії, вигадують якусь дичину замість законопроєктів, влаштовують бійки, дивляться порно під час голусування або повій замовляють онлайн, це просто лютий піzдець а не держава, незнаю як там війна з россосією але війна з можновладцями програна вщент, відрив від реальності просто гігінтьский на зараз є пани (які - явам нічого не винен) і раби (які винні все)
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21.05.2024 15:38 Ответить
Що не "Слуга",то дИбіл.
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21.05.2024 15:39 Ответить
А якщо людина неодружена - то можна з будь-ким по дорозі на роботу дітей робити, чи Гривко буде забезпечувати клієнтурою?
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21.05.2024 15:39 Ответить
Так, спокійно, бо ще і на "неодруженість" податок введуть.
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21.05.2024 15:44 Ответить
На неодружених, на бездітних, на тих хто лисий, хто не знає іноземної мови , в кого зайва вага (за кожен зайвий кг - прогресивна шкала оподаткування), і т.д. Уявіть трудящого, який взяв зарплату, і після всіх податків залишився винен Гривкові 25 гривень )
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21.05.2024 15:53 Ответить
Розмова на зупинці громадського транспорту:
- Я перепрошую, у Вас є діти?
- Нє.
- Ну шо, давай?
-Давай, а шо дєлать(
-Так, пенсіонери, попрошу звільнити лавку, у нас справа державної ваги !!
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21.05.2024 15:59 Ответить
Это Рейгана шутка. Самое интересное в моей жизни происходило по пути с работы домой
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21.05.2024 15:57 Ответить
Написав ху йню, відкликав ху йню, получив зарплатню- романтика..... Як там шашлик, смєтуни?
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21.05.2024 15:40 Ответить
треба відбити яйці
цій зе мерзоті
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21.05.2024 15:42 Ответить
Березовый сок
Коли я почув, що "Слуга народу" Гривко подав законопроект про податок на бездітність, то не був здивований. Вони з Мазурашу можуть посперечатися, хто більше розумово відсталий. Але те, що він запропонував законопроект про податок на бездітнисть, який був законом в СССР і вважався дном, показує лише одне. Там не фракція, а #монозброд. До речі, законопроект він вже відкликав. Хоч на це в нього мізків вистачило. А може просто по голові отримав з ОП. І це непорозуміння привів у ВР теж Зеленський.
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21.05.2024 15:43 Ответить
А от зараз Мар'яші стало обідно: про Гришу Мазурашу згадали, а про неї - ніт.
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21.05.2024 15:52 Ответить
Це все через брак освіти в наших можновладців , дипломи купили , а розуму нема .
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21.05.2024 15:44 Ответить
Чергова зелена "ініціатива" - після мільярду дерев в Україні буде мільярд дітей)
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21.05.2024 15:45 Ответить
Настругають мільярд зелених Буратін із мільярда дерев. Буратінізація України.

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21.05.2024 17:03 Ответить
Народний депутат від партії "Слуга народу" Сергій Гривко ти й№бнутий зелений недоумок!
Не вистачає клепки щось нормальне придумати то краще ніхера не роби-будеш схожий на розумного.
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21.05.2024 19:06 Ответить
Запоменайте рожи этих депутатов - уродов.
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21.05.2024 15:45 Ответить
не ,ну и зедауны....................................................идиот *** просто.....................................
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21.05.2024 15:46 Ответить
Хто приймає закони і в чиїх руках наша країна, просто жах. Довбо...б на довбойо..бі і усі в парламенті та на керівних посадах. Усі недоторкані. Страшно жити в цій країні.
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21.05.2024 15:46 Ответить
Пропоную провести стерилізацію УСІХ слуг урода!!! Що б не розмножувалися.
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21.05.2024 15:48 Ответить
І одразу обкласти. Податком. 73-відсотковим.
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21.05.2024 16:00 Ответить
Й*бані совкодрочери зелені, цій країні труба з такими дегротами у владі.
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21.05.2024 15:50 Ответить
******* !!!! Редчайшей масти !!!!!
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21.05.2024 15:50 Ответить
Зелена - не така вже й рідкісна.
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21.05.2024 15:59 Ответить
Пропоную ввести податок на тупість - нехай ЗЕкоМанда і 73% ідіотів, які хотіли "паржать" наповнюють бюджет.
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21.05.2024 15:51 Ответить
Війна, які діти? Діти сироти чи діти які ховаються при повітряні тривозі.
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21.05.2024 15:52 Ответить
СН - срані необільшовики.
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21.05.2024 15:52 Ответить
А що мало безуглих в цьмому шапіто?
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21.05.2024 15:58 Ответить
Мудрий нарід проголосував у 19-му...
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21.05.2024 16:02 Ответить
Прибухнуло, щось там вигадало, відкликало, порозважалося, зарплатню отримало. Головне натягнути на себе щось типу кольору хакі, типу війна і я типу страждаю. Придурок
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21.05.2024 16:05 Ответить
передайте йому, що для поліпшення демографії потрібно назначити щомісячні виплати для утримання народженої дитини й прогресивні виплати за кожну наступну народжену дитину.
А податок на бездітність - це щоб обдерти народ і ніякого поліпшення демографії не буде.
у деяких дупататів мозок на рівні Шарікова
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21.05.2024 16:09 Ответить
Та годі вам. В Німеччині (якшо не помиляюся) таке є. Але там трохи навпаки - сімʼї з дітьми отримують знижку на податки.
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21.05.2024 16:09 Ответить
Удивительное совпадение - в путинской засрашке точно такой же закон в рассмотрении,наши подкупольные,просроченные, крысы похоже имеют на востоке своих хозяев.
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21.05.2024 16:09 Ответить
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21.05.2024 16:15 Ответить
А собаками можна буде цей податок платити чи Слуги народу ще якусь дичину вигадають?...
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21.05.2024 16:14 Ответить

Там має вистачити дурного глузду, щоб вимагати сплати податків... собаками. Пригадуєте депутуна Брагара, котрий запропонував якійсь бабусі продати собаку, щоб заплатити квартплату?
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21.05.2024 19:33 Ответить
Очередной бесполезный "Слуга народа"
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21.05.2024 16:20 Ответить
зебіли-заочники-пєрєсідєнти рЄзвяться наче востаннє... с.ки
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21.05.2024 16:22 Ответить
Гривко Сергій Дмитрович, відомо, що він неодружений. Сергій зазначає, що особливих критеріїв у виборі другої половинки він не має. Головне, щоб майбутня обраниця витримувала все те навантаження, яке лежить на його плечах. Співініціатор скандального законопроекту №7351 який надавав право командирам страчувати військових у бойовій обстановці за невиконання наказів, без суду. Законопроект Гривко №10057 пропонує ув'язненим скоротити термін за допомогою роботи на "велогенараційних установках", які розмістять на території в'язниць. В 2014 году был участником Антимайдана. 2015 - кандидат у депутати Чернігівської міськради від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) «Наш край»
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21.05.2024 16:33 Ответить
напам'ятаю, автор цього "шедевру" , щє випускав такий твір як електроенергія з зеків, та №7351 який надавав право командирам страчувати військових у бойовій обстановці за невиконання наказів, без суду.

Він казковий довбень, саме такі там і сидять, але він підіймає планку
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21.05.2024 16:35 Ответить
Дебіли - це ті
є що хають тут спробу зробити перщі кроки для вирішення демографічної ситуації. І причому більшість з них набігли з "фабрики тролів" з ерефії!
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21.05.2024 16:35 Ответить
"ось бач, злякався, ******* сцикун!" (с)Митець
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21.05.2024 16:36 Ответить
і розстріл за анонізм.
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21.05.2024 16:57 Ответить
Сергій Наумович

@sergonaumovich

Пропоную ввести штрафи за безробіття і за зарплату нижче 100 тисяч гривень.
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21.05.2024 17:06 Ответить
а млжно его расстрелять? И тех кто за это чмо голосовал просто *********
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21.05.2024 17:15 Ответить
С такой ряхой ему пора на фронт.
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21.05.2024 17:24 Ответить
....зразу видно ,що він з нової каманди ,патужний дупатат
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21.05.2024 17:37 Ответить
Депутату варто пам'ятати, що сьогодні є виплати за дитину, тобто технічно "антиподаток". І якщо виплати не стимулюють народжувати, то і податок не простимулює народжуваність, а лише буде черговим аргументом для уходу в тінь.
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21.05.2024 17:37 Ответить
Зелено-сині покидьки все намагаються совок в Україну скопіювати.
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21.05.2024 18:10 Ответить
Може зареєструвати петицію про стерилізацію та кастрацію трускавецьких зелених недоумків?
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21.05.2024 19:09 Ответить
 
 