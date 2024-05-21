"Слуга народа" Гривко зарегистрировал в Раде законопроект о "налоге на бездетность", но после критики отозвал

Народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Гривко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №11264. Инициатива должна была улучшить демографическую ситуацию в Украине путем введения так называемого "налога на бездетность" от 0,5% до 1,5%.

Как передает Цензор.НЕТ, законопроект был зарегистрирован на сайте ВР.

Официально его инициатива №11264 называется "Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно создания предпосылок для улучшения демографической ситуации в Украине".

Что предусматривал законопроект?

В частности, Гривко предлагал всем украинцам и резидентам в возрасте от 21 до 58 лет платить налог на доходы в размере:

1,5% для тех, у кого отсутствуют дети,

1% для тех, кто имеет одного ребенка,

0,5% для тех, у кого есть двое детей.

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В то же время законопроектом предусмотрено, что налог на бездетность не будут платить те, кто:

имеет трех или более детей;

люди, у которых бесплодие или нарушение репродуктивной функции, из-за чего отцовство невозможно;

люди, которые имеют І группу инвалидности.

Другие предложения "слуги народа"

Также Гривко предлагал не платить налог, в частности с доходов от предпринимательской деятельности, зачислений на благотворительные карточки людей, которые зарегистрированы в Реестре волонтеров, а также с зарплаты правоохранителей, военных и всех, кто отражает российскую агрессию во время военного положения.

Кроме того, "слуга народа" предложил увеличить размер помощи при рождении ребенка, помощь на содержание до 6 лет, помощь на будущее и выплаты женщинам, которые имеют звание "Мать-героиня".

"Целью и задачами этого законопроекта является создание предпосылок для улучшения демографической ситуации в Украине, предоставление всесторонней (финансовой, социальной, психологической, правовой и другой) поддержки семьям с детьми (в долгосрочной перспективе - также оказание поддержки молодым гражданам Украины, которые вступают во взрослую жизнь), обеспечение семей с детьми доступным жильем, транспортными средствами, удовлетворение других их социально-экономических потребностей, а также повышение престижа материнства (родительства) и стимулирование повышения уровня рождаемости в Украине", - отметил Гривко в пояснительной записке к законопроекту.

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Гривко отозвал скандальный законопроект

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк поставил под сомнение принятие законопроекта от Гривко и посоветовал воспринимать такую инициативу как "очередную нелепую идею трускавецкой школы экономики" (намек на событие 2019 года, когда будущим парламентариям от "Слуги народа" из-за нехватки опыта и знаний устроили "школу депутата" в курортном городе Трускавец - ред.)

Впоследствии Гривко сообщил, что отозвал свой законопроект, поскольку "общество против даже обсуждать эту концепцию".

"Законопроект 11264 по улучшению демографической ситуации отзываю. Ценю, кто высказался аргументированно и прошу прощения перед теми, у кого он вызвал негатив. Хотя опыт такой был в мире и приносил эффективность", - отметил он.

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Напомним, ранее по инициативе Сергея Гривко в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №10057, которым предусматривалось уменьшение срока заключения осужденным, которые будут генерировать электроэнергию через велогенерационные установки.