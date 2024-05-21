"Слуга народу" Гривко зареєстрував у Раді законопроєкт про "податок на бездітність", але після критики відкликав

Народний депутат від партії "Слуга народу" Сергій Гривко зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №11264. Ініціатива мала поліпшити демографічну ситуацію в Україні шляхом запровадження так званого "податку на бездітність" від 0,5% до 1,5%.

Як передає Цензор.НЕТ, законопроєкт був зареєстрований на сайті ВР.

Офіційно його ініціатива №11264 називається "Проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо створення передумов для поліпшення демографічної ситуації в Україні".

Що передбачав законопроєкт?

Зокрема, Гривко пропонував усім українцям та резидентам віком від 21 до 58 років сплачувати податок на доходи у розмірі:

1,5% для тих, у кого немає дітей,

1% для тих, хто має одну дитину,

0,5% для тих, у кого є двоє дітей.

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Водночас законопроєктом передбачено, що податок на бездітність не платитимуть ті, хто:

має трьох або більше дітей;

люди, у яких безпліддя або порушення репродуктивної функції, через що батьківство неможливе;

люди, які мають І групу інвалідності.

Інші пропозиції "слуги народу"

Також Гривко пропонував не платити податок, зокрема з доходів від підприємницької діяльності, зарахувань на благодійні картки людей, які зареєстровані у Реєстрі волонтерів, а також із зарплати правоохоронців, військових та усіх, хто відбиває російську агресію під час воєнного стану.

Окрім того, "слуга народу" запропонував збільшити розмір допомоги при народженні дитини, допомогу на утримання до 6 років, допомогу на майбутнє та виплати жінкам, котрі мають звання "Мати-героїня".

"Метою та завданнями цього законопроєкту є створення передумов для поліпшення демографічної ситуації в Україні, надання всебічної (фінансової, соціальної, психологічної, правової та іншої) підтримки сім’ям з дітьми (у довгостроковій перспективі – також надання підтримки молодим громадянам України, які вступають у доросле життя), забезпечення сімей з дітьми доступним житлом, транспортними засобами, задоволення інших їх соціальноекономічних потреб, а також підвищення престижу материнства (батьківства) та стимулювання підвищення рівня народжуваності в Україні", - зазначив Гривко у пояснювальній записці до законопроєкту.

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Гривко відкликав скандальний законопроєкт

Народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк поставив під сумнів ухвалення законопроєкту від Гривка і порадив сприймати таку ініціативу як "чергову безглузду ідею трускавецької школи економіки" (натяк на подію 2019 року, коли майбутнім парламентарям від "Слуги народу" через брак досвіду і знань влаштували "школу депутата" у курортному місті Трускавець - ред.).

Згодом Гривко повідомив, що відкликав свій законопроєкт, оскільки "суспільство проти навіть обговорювати цю концепцію".

"Законопроєкт 11264 щодо поліпшення демографічної ситуації відкликаю. Ціную, хто висловився аргументовано і прошу вибачення перед тими, у кого він викликав негатив. Хоча досвід такий був в світі і приносив ефективність", - зазначив він.

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Нагадаємо, раніше за ініціативою Сергія Гривка у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №10057, яким передбачалося зменшення терміну ув’язнення засудженим, які генеруватимуть електроенергію через велогенараційні установки.