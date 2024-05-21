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"Слуга народу" Гривко зареєстрував у Раді законопроєкт про "податок на бездітність", але після критики відкликав

Народний депутат від партії "Слуга народу" Сергій Гривко зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №11264. Ініціатива мала поліпшити демографічну ситуацію в Україні шляхом запровадження так званого "податку на бездітність" від 0,5% до 1,5%.

Як передає Цензор.НЕТ, законопроєкт був зареєстрований на сайті ВР.

Офіційно його ініціатива №11264 називається "Проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо створення передумов для поліпшення демографічної ситуації в Україні".

Що передбачав законопроєкт?

Зокрема, Гривко пропонував усім українцям та резидентам віком від 21 до 58 років сплачувати податок на доходи у розмірі:

  • 1,5% для тих, у кого немає дітей,
  • 1% для тих, хто має одну дитину,
  • 0,5% для тих, у кого є двоє дітей.

Законопроєкт Гривка про податок на бездітність

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Водночас законопроєктом передбачено, що податок на бездітність не платитимуть ті, хто:

  • має трьох або більше дітей;
  • люди, у яких безпліддя або порушення репродуктивної функції, через що батьківство неможливе;
  • люди, які мають І групу інвалідності.

Інші пропозиції "слуги народу"

Також Гривко пропонував не платити податок, зокрема з доходів від підприємницької діяльності, зарахувань на благодійні картки людей, які зареєстровані у Реєстрі волонтерів, а також із зарплати правоохоронців, військових та усіх, хто відбиває російську агресію під час воєнного стану.

Окрім того, "слуга народу" запропонував збільшити розмір допомоги при народженні дитини, допомогу на утримання до 6 років, допомогу на майбутнє та виплати жінкам, котрі мають звання "Мати-героїня".

"Метою та завданнями цього законопроєкту є створення передумов для поліпшення демографічної ситуації в Україні, надання всебічної (фінансової, соціальної, психологічної, правової та іншої) підтримки сім’ям з дітьми (у довгостроковій перспективі – також надання підтримки молодим громадянам України, які вступають у доросле життя), забезпечення сімей з дітьми доступним житлом, транспортними засобами, задоволення інших їх соціальноекономічних потреб, а також підвищення престижу материнства (батьківства) та стимулювання підвищення рівня народжуваності в Україні", - зазначив Гривко у пояснювальній записці до законопроєкту.

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Гривко відкликав скандальний законопроєкт

Народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк поставив під сумнів ухвалення законопроєкту від Гривка і порадив сприймати таку ініціативу як "чергову безглузду ідею трускавецької школи економіки" (натяк на подію 2019 року, коли майбутнім парламентарям від "Слуги народу" через брак досвіду і знань влаштували "школу депутата" у курортному місті Трускавець - ред.).

Згодом Гривко повідомив, що відкликав свій законопроєкт, оскільки "суспільство проти навіть обговорювати цю концепцію".

"Законопроєкт 11264 щодо поліпшення демографічної ситуації відкликаю. Ціную, хто висловився аргументовано і прошу вибачення перед тими, у кого він викликав негатив. Хоча досвід такий був в світі і приносив ефективність", - зазначив він.

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Нагадаємо, раніше за ініціативою Сергія Гривка у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №10057, яким передбачалося зменшення терміну ув’язнення засудженим, які генеруватимуть електроенергію через велогенараційні установки.

Автор: 

ВР (14949) законопроєкт (3584) податки (3819)


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Топ коментарі
+25
Треба висунути ініціативу - якщо в родині є депутат - то всіх родичів оподаткувати, щоб компенсувати народу моральну шкоду.
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21.05.2024 15:35
+24
Понаобирали дегенератів... Цікаво, серед ЗЕКО-манди хоч декількох адекватних можна знайти?
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21.05.2024 15:30
+16
При владі кончені совкові дебіли
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21.05.2024 15:36
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Какие милые, безвредные личности ( по сравнению с нынешними"
"Достать из наружного кармана медицинскую маску, улыбнуться, и поправить бронник"
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21.05.2024 15:46 Відповісти
Совсем в етой стране власть е-банулась. Каждый день новый маразм придумывают. Нужно валить с етой страны
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21.05.2024 15:28 Відповісти
Не придумують, а мавпують русню.
У них зараз багато ініціатив, покликаних збільшити народжуваність у будь-який спосіб.
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21.05.2024 15:31 Відповісти
не розхитуйте човен і не кажіть за всіх. , людиж не проти . значить влада все вірно робить.
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21.05.2024 15:35 Відповісти
Валить, чтобы оставить страну русне ? чтобы они пообсирали ваши квартиры и превратили в бомжатник ? а те кто остануться пойдут мясом на европу, или будут рожать одноразовых.
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21.05.2024 16:27 Відповісти
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21.05.2024 15:29 Відповісти
Понаобирали дегенератів... Цікаво, серед ЗЕКО-манди хоч декількох адекватних можна знайти?
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21.05.2024 15:30 Відповісти
їбать тут починається дикий захід
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21.05.2024 15:30 Відповісти
Та вже років так з 5 повних ходом йде.
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21.05.2024 15:33 Відповісти
Дикий захід це свобода. А тут... дещо інше.
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21.05.2024 15:51 Відповісти
Пан трохи дикий захід з північною кореєю переплутав.
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21.05.2024 16:54 Відповісти
кожен дурень може запропонувати підвищувати податки..
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21.05.2024 15:31 Відповісти
Немає ***тим спокою. ''Податок за яйця'', совок повертається. А ви козли зелені забезпечили нормальне виховання дітей? Мій внук через постійні сирени в підвалі вчиться! Щоб ваші діти і внуки так вчилися!!!!
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21.05.2024 15:31 Відповісти
Давайте чесно... всі скликання у ВР проходило відсотків так 90% моральних виї...ків, імбіцилів, психічно хворих та просто поців. Людський організм, коли хоч трохи вище піднімається над собі подібними вмикає режим "космонавта", перестає відчувати грунт під ногами ну і т.д і т.п. Йому починає здаватися, що будь яка його особиста думка є чимось святим та унікальним. А це просто приклад подібного організму.
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21.05.2024 15:31 Відповісти
Таке колись при совку вводили. У народі то назвали податком на яйця))
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21.05.2024 15:34 Відповісти
Після відлову та відстрілу громадян це вже не дивує. Ще можна податок на зріст: платиш стільки відсотків на скільки твій зріст вище зросту найвеличнішого.
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21.05.2024 15:34 Відповісти
В якому підрозділі він " воював"?
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21.05.2024 15:34 Відповісти
Треба висунути ініціативу - якщо в родині є депутат - то всіх родичів оподаткувати, щоб компенсувати народу моральну шкоду.
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21.05.2024 15:35 Відповісти
І всіх чоловіків з родини відправили на фронт !
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21.05.2024 17:45 Відповісти
Таких треба пи..дити. Дуже сильно . Особливо якщо правляча партія , та античні до пр та вати
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21.05.2024 15:36 Відповісти
Дотичні*
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21.05.2024 15:38 Відповісти
При владі кончені совкові дебіли
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21.05.2024 15:36 Відповісти
дебіл
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21.05.2024 15:37 Відповісти
Кохайтеся чорнобриві і в хвіст і в Гривко (поцуплено ФБ)
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21.05.2024 15:37 Відповісти
Та це якось дешево та несерйозно. Якась попса, а не законопроект.
От якби нешанований депутун прочитав книжку італійського комуняки Джанні Радарі, то отримав би натхнення для дійсно епічних законопроектів. Наприклад податок на дощ. Чи на повітря. Чи на, пардон, псування того повітря...
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21.05.2024 15:37 Відповісти
А, може, за те, що депутати не забезпечили країні мирного життя без війни, ввести для них податок: кожен день війни - мінус півтора проценти від зарплати! Справедливо буде.
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21.05.2024 15:37 Відповісти
Уявляю собі щоб було зі слюсарем на заводі якщо б він заміст гайки виточив вареника, а тут цілодобово - прогулюють сессії, вигадують якусь дичину замість законопроєктів, влаштовують бійки, дивляться порно під час голусування або повій замовляють онлайн, це просто лютий піzдець а не держава, незнаю як там війна з россосією але війна з можновладцями програна вщент, відрив від реальності просто гігінтьский на зараз є пани (які - явам нічого не винен) і раби (які винні все)
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21.05.2024 15:38 Відповісти
Що не "Слуга",то дИбіл.
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21.05.2024 15:39 Відповісти
А якщо людина неодружена - то можна з будь-ким по дорозі на роботу дітей робити, чи Гривко буде забезпечувати клієнтурою?
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21.05.2024 15:39 Відповісти
Так, спокійно, бо ще і на "неодруженість" податок введуть.
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21.05.2024 15:44 Відповісти
На неодружених, на бездітних, на тих хто лисий, хто не знає іноземної мови , в кого зайва вага (за кожен зайвий кг - прогресивна шкала оподаткування), і т.д. Уявіть трудящого, який взяв зарплату, і після всіх податків залишився винен Гривкові 25 гривень )
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21.05.2024 15:53 Відповісти
Розмова на зупинці громадського транспорту:
- Я перепрошую, у Вас є діти?
- Нє.
- Ну шо, давай?
-Давай, а шо дєлать(
-Так, пенсіонери, попрошу звільнити лавку, у нас справа державної ваги !!
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21.05.2024 15:59 Відповісти
Это Рейгана шутка. Самое интересное в моей жизни происходило по пути с работы домой
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21.05.2024 15:57 Відповісти
Написав ху йню, відкликав ху йню, получив зарплатню- романтика..... Як там шашлик, смєтуни?
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21.05.2024 15:40 Відповісти
треба відбити яйці
цій зе мерзоті
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21.05.2024 15:42 Відповісти
Березовый сок
Коли я почув, що "Слуга народу" Гривко подав законопроект про податок на бездітність, то не був здивований. Вони з Мазурашу можуть посперечатися, хто більше розумово відсталий. Але те, що він запропонував законопроект про податок на бездітнисть, який був законом в СССР і вважався дном, показує лише одне. Там не фракція, а #монозброд. До речі, законопроект він вже відкликав. Хоч на це в нього мізків вистачило. А може просто по голові отримав з ОП. І це непорозуміння привів у ВР теж Зеленський.
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21.05.2024 15:43 Відповісти
А от зараз Мар'яші стало обідно: про Гришу Мазурашу згадали, а про неї - ніт.
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21.05.2024 15:52 Відповісти
Це все через брак освіти в наших можновладців , дипломи купили , а розуму нема .
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21.05.2024 15:44 Відповісти
Чергова зелена "ініціатива" - після мільярду дерев в Україні буде мільярд дітей)
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21.05.2024 15:45 Відповісти
Настругають мільярд зелених Буратін із мільярда дерев. Буратінізація України.

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21.05.2024 17:03 Відповісти
Народний депутат від партії "Слуга народу" Сергій Гривко ти й№бнутий зелений недоумок!
Не вистачає клепки щось нормальне придумати то краще ніхера не роби-будеш схожий на розумного.
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21.05.2024 19:06 Відповісти
Запоменайте рожи этих депутатов - уродов.
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21.05.2024 15:45 Відповісти
не ,ну и зедауны....................................................идиот *** просто.....................................
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21.05.2024 15:46 Відповісти
Хто приймає закони і в чиїх руках наша країна, просто жах. Довбо...б на довбойо..бі і усі в парламенті та на керівних посадах. Усі недоторкані. Страшно жити в цій країні.
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21.05.2024 15:46 Відповісти
Пропоную провести стерилізацію УСІХ слуг урода!!! Що б не розмножувалися.
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21.05.2024 15:48 Відповісти
І одразу обкласти. Податком. 73-відсотковим.
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21.05.2024 16:00 Відповісти
Й*бані совкодрочери зелені, цій країні труба з такими дегротами у владі.
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21.05.2024 15:50 Відповісти
******* !!!! Редчайшей масти !!!!!
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21.05.2024 15:50 Відповісти
Зелена - не така вже й рідкісна.
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21.05.2024 15:59 Відповісти
Пропоную ввести податок на тупість - нехай ЗЕкоМанда і 73% ідіотів, які хотіли "паржать" наповнюють бюджет.
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21.05.2024 15:51 Відповісти
Війна, які діти? Діти сироти чи діти які ховаються при повітряні тривозі.
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21.05.2024 15:52 Відповісти
СН - срані необільшовики.
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21.05.2024 15:52 Відповісти
А що мало безуглих в цьмому шапіто?
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21.05.2024 15:58 Відповісти
Мудрий нарід проголосував у 19-му...
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21.05.2024 16:02 Відповісти
Прибухнуло, щось там вигадало, відкликало, порозважалося, зарплатню отримало. Головне натягнути на себе щось типу кольору хакі, типу війна і я типу страждаю. Придурок
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21.05.2024 16:05 Відповісти
передайте йому, що для поліпшення демографії потрібно назначити щомісячні виплати для утримання народженої дитини й прогресивні виплати за кожну наступну народжену дитину.
А податок на бездітність - це щоб обдерти народ і ніякого поліпшення демографії не буде.
у деяких дупататів мозок на рівні Шарікова
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21.05.2024 16:09 Відповісти
Та годі вам. В Німеччині (якшо не помиляюся) таке є. Але там трохи навпаки - сімʼї з дітьми отримують знижку на податки.
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21.05.2024 16:09 Відповісти
Удивительное совпадение - в путинской засрашке точно такой же закон в рассмотрении,наши подкупольные,просроченные, крысы похоже имеют на востоке своих хозяев.
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21.05.2024 16:09 Відповісти
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21.05.2024 16:15 Відповісти
А собаками можна буде цей податок платити чи Слуги народу ще якусь дичину вигадають?...
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21.05.2024 16:14 Відповісти

Там має вистачити дурного глузду, щоб вимагати сплати податків... собаками. Пригадуєте депутуна Брагара, котрий запропонував якійсь бабусі продати собаку, щоб заплатити квартплату?
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21.05.2024 19:33 Відповісти
Очередной бесполезный "Слуга народа"
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21.05.2024 16:20 Відповісти
зебіли-заочники-пєрєсідєнти рЄзвяться наче востаннє... с.ки
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21.05.2024 16:22 Відповісти
Гривко Сергій Дмитрович, відомо, що він неодружений. Сергій зазначає, що особливих критеріїв у виборі другої половинки він не має. Головне, щоб майбутня обраниця витримувала все те навантаження, яке лежить на його плечах. Співініціатор скандального законопроекту №7351 який надавав право командирам страчувати військових у бойовій обстановці за невиконання наказів, без суду. Законопроект Гривко №10057 пропонує ув'язненим скоротити термін за допомогою роботи на "велогенараційних установках", які розмістять на території в'язниць. В 2014 году был участником Антимайдана. 2015 - кандидат у депутати Чернігівської міськради від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) «Наш край»
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21.05.2024 16:33 Відповісти
напам'ятаю, автор цього "шедевру" , щє випускав такий твір як електроенергія з зеків, та №7351 який надавав право командирам страчувати військових у бойовій обстановці за невиконання наказів, без суду.

Він казковий довбень, саме такі там і сидять, але він підіймає планку
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21.05.2024 16:35 Відповісти
Дебіли - це ті
є що хають тут спробу зробити перщі кроки для вирішення демографічної ситуації. І причому більшість з них набігли з "фабрики тролів" з ерефії!
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21.05.2024 16:35 Відповісти
"ось бач, злякався, ******* сцикун!" (с)Митець
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21.05.2024 16:36 Відповісти
і розстріл за анонізм.
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21.05.2024 16:57 Відповісти
Сергій Наумович

@sergonaumovich

Пропоную ввести штрафи за безробіття і за зарплату нижче 100 тисяч гривень.
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21.05.2024 17:06 Відповісти
а млжно его расстрелять? И тех кто за это чмо голосовал просто *********
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21.05.2024 17:15 Відповісти
С такой ряхой ему пора на фронт.
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21.05.2024 17:24 Відповісти
....зразу видно ,що він з нової каманди ,патужний дупатат
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21.05.2024 17:37 Відповісти
Депутату варто пам'ятати, що сьогодні є виплати за дитину, тобто технічно "антиподаток". І якщо виплати не стимулюють народжувати, то і податок не простимулює народжуваність, а лише буде черговим аргументом для уходу в тінь.
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21.05.2024 17:37 Відповісти
Зелено-сині покидьки все намагаються совок в Україну скопіювати.
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21.05.2024 18:10 Відповісти
Може зареєструвати петицію про стерилізацію та кастрацію трускавецьких зелених недоумків?
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21.05.2024 19:09 Відповісти
 
 