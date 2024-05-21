"Слуга народу" Гривко зареєстрував у Раді законопроєкт про "податок на бездітність", але після критики відкликав
Народний депутат від партії "Слуга народу" Сергій Гривко зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №11264. Ініціатива мала поліпшити демографічну ситуацію в Україні шляхом запровадження так званого "податку на бездітність" від 0,5% до 1,5%.
Як передає Цензор.НЕТ, законопроєкт був зареєстрований на сайті ВР.
Офіційно його ініціатива №11264 називається "Проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо створення передумов для поліпшення демографічної ситуації в Україні".
Що передбачав законопроєкт?
Зокрема, Гривко пропонував усім українцям та резидентам віком від 21 до 58 років сплачувати податок на доходи у розмірі:
- 1,5% для тих, у кого немає дітей,
- 1% для тих, хто має одну дитину,
- 0,5% для тих, у кого є двоє дітей.
Водночас законопроєктом передбачено, що податок на бездітність не платитимуть ті, хто:
- має трьох або більше дітей;
- люди, у яких безпліддя або порушення репродуктивної функції, через що батьківство неможливе;
- люди, які мають І групу інвалідності.
Інші пропозиції "слуги народу"
Також Гривко пропонував не платити податок, зокрема з доходів від підприємницької діяльності, зарахувань на благодійні картки людей, які зареєстровані у Реєстрі волонтерів, а також із зарплати правоохоронців, військових та усіх, хто відбиває російську агресію під час воєнного стану.
Окрім того, "слуга народу" запропонував збільшити розмір допомоги при народженні дитини, допомогу на утримання до 6 років, допомогу на майбутнє та виплати жінкам, котрі мають звання "Мати-героїня".
"Метою та завданнями цього законопроєкту є створення передумов для поліпшення демографічної ситуації в Україні, надання всебічної (фінансової, соціальної, психологічної, правової та іншої) підтримки сім’ям з дітьми (у довгостроковій перспективі – також надання підтримки молодим громадянам України, які вступають у доросле життя), забезпечення сімей з дітьми доступним житлом, транспортними засобами, задоволення інших їх соціальноекономічних потреб, а також підвищення престижу материнства (батьківства) та стимулювання підвищення рівня народжуваності в Україні", - зазначив Гривко у пояснювальній записці до законопроєкту.
Гривко відкликав скандальний законопроєкт
Народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк поставив під сумнів ухвалення законопроєкту від Гривка і порадив сприймати таку ініціативу як "чергову безглузду ідею трускавецької школи економіки" (натяк на подію 2019 року, коли майбутнім парламентарям від "Слуги народу" через брак досвіду і знань влаштували "школу депутата" у курортному місті Трускавець - ред.).
Згодом Гривко повідомив, що відкликав свій законопроєкт, оскільки "суспільство проти навіть обговорювати цю концепцію".
"Законопроєкт 11264 щодо поліпшення демографічної ситуації відкликаю. Ціную, хто висловився аргументовано і прошу вибачення перед тими, у кого він викликав негатив. Хоча досвід такий був в світі і приносив ефективність", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше за ініціативою Сергія Гривка у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №10057, яким передбачалося зменшення терміну ув’язнення засудженим, які генеруватимуть електроенергію через велогенараційні установки.
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У них зараз багато ініціатив, покликаних збільшити народжуваність у будь-який спосіб.
От якби нешанований депутун прочитав книжку італійського комуняки Джанні Радарі, то отримав би натхнення для дійсно епічних законопроектів. Наприклад податок на дощ. Чи на повітря. Чи на, пардон, псування того повітря...
- Я перепрошую, у Вас є діти?
- Нє.
- Ну шо, давай?
-Давай, а шо дєлать(
-Так, пенсіонери, попрошу звільнити лавку, у нас справа державної ваги !!
цій зе мерзоті
Коли я почув, що "Слуга народу" Гривко подав законопроект про податок на бездітність, то не був здивований. Вони з Мазурашу можуть посперечатися, хто більше розумово відсталий. Але те, що він запропонував законопроект про податок на бездітнисть, який був законом в СССР і вважався дном, показує лише одне. Там не фракція, а #монозброд. До речі, законопроект він вже відкликав. Хоч на це в нього мізків вистачило. А може просто по голові отримав з ОП. І це непорозуміння привів у ВР теж Зеленський.
Не вистачає клепки щось нормальне придумати то краще ніхера не роби-будеш схожий на розумного.
А податок на бездітність - це щоб обдерти народ і ніякого поліпшення демографії не буде.
у деяких дупататів мозок на рівні Шарікова
Там має вистачити дурного глузду, щоб вимагати сплати податків... собаками. Пригадуєте депутуна Брагара, котрий запропонував якійсь бабусі продати собаку, щоб заплатити квартплату?
Він казковий довбень, саме такі там і сидять, але він підіймає планку
є що хають тут спробу зробити перщі кроки для вирішення демографічної ситуації. І причому більшість з них набігли з "фабрики тролів" з ерефії!
@sergonaumovich
Пропоную ввести штрафи за безробіття і за зарплату нижче 100 тисяч гривень.