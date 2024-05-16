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Законопроект про привласнення приватного майна підірве довіру до України з боку інвесторів, – ICC Ukraine

ICC Ukraine

Проєкт 3акону про внесення змiн до деяких законiв України щодо механiзму захисту права власностi третіх осiб (№11195 вiд 22.04.2024) здiйснює спробу узаконення механiзму привласнення державою права власностi. Це не лише стане проявом повної неповаги до iнституту права власностi, а й повнiстю пiдiрве довiру урядiв захiдних країн та нанесе непоправної шкоди iнвестицiйному клiмату.

Про це йдеться у відкритому листі Українського національного Комітету Мiжнародної Торгової Палати (lCC Ukraine) до голів депутатських фракцій та груп, інформує Цензор.НЕТ.

У Комітеті нагадали: зазначеним законопроектом пропонується встановити спецiальний механiзм стягнення в дохiд держави 100% пакету акцiй (часток) або інших цiнних паперiв, що прямо або безпосередньо належать юридичнiй особi, в структурі власностi якої є особа, до якої застосовано санкцiю у видi блокування активiв.

Водночас передбачається, що для непiдсанкцiйних осiб, якi є власниками акцiй у такій юридичнiй особi, буде застосовано спецiальну процедуру, а саме - вiдкриття paxyнків умовного зберiгання (ескроу) у цiнних паперах та/або рахунків умовного зберiгання (ескроу) часток товариства та зарахування на такі рахунки прав на цiннi папери та/або часток у кiлькостi, що вiдповiдає визначеному розмiру участi у пакеті, що стягується в дохiд держави. У подальшому передбачається можливiсть оформлення прав на такі частки (акцiї) особами, щодо яких санкцiї не застосованi, шляхом здiйснення переказу прав на цiннi папери, кажуть в lCC Ukraine.

"Цим законопроектом здiйснюється спроба узаконення механiзму привласнення державою права власностi на акції, якi належать непiдсанкцiйних особам, iз подальшим непрозорим механiзмом вiдновлення таких прав. Крім того, на час сумнiвного та непрозорого вiдновлення прав на ці акції, непiдсанкцiйнi особи позбавляються права участi в юридичній особi та управлiння нею", - наголосили в Комітеті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проєкт закону про експропріацію приватної власності є антиконституційним, - ФРУ

Таким чином, зазначений законопроект може встановити завуальоване привласнення вiдповiдних активiв державою, змiни структури власностi юридичних осiб, та позбавлення права власностi та управлiння юридичною особою тими засновниками, до яких навіть не застосовувались санкцiї.

"Прийняття законопроекту у першому читаннi та його подальший розгляд не лише стане проявом повної неповаги до iнституту права власностi, а й повнiстю пiдiрве довiру урядiв захiдних країн та нанесе непоправної шкоди iнвестицiйному клiмату. Крім того, наявнi iноземнi iнвестори можуть бути вкрай стурбованi такими дiями законотворцiв, та ще бiльше знизять дiлову активнiсть як на перiод вiйни, так i у час вiдбудови та вiдновлення. Ми вважаемо зазначений законопроєкт таким, що порyшує основоположнi засади права власностi, встановленi Конституцією та мiжнародними договорами, та закликаємо народних депутатiв не пiдтримуватиl його пiд час розгляду у Верховнiй Раді", - закликали в lCC Ukraine.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мін’юст перепише законопроєкт про конфіскацію підсанкційних активів

лист lCC Ukraine до депутатів
лист lCC Ukraine до депутатів

Автор: 

законопроєкт (3583) конфіскація (848) санкції (11768)


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Топ коментарі
+7
А тім то й справа що застосовувать його будуть якраз ці 5-6 ефективних менеджерів...
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16.05.2024 18:20
+6
Якщо в Законі записати, що він застосовується до 5-6 ефективних менеджерів які займали посади в ОПі, то все буде добре
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16.05.2024 18:16
+4
На те й розрахований.
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16.05.2024 18:16
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16.05.2024 18:14 Відповісти
На те й розрахований.
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16.05.2024 18:16 Відповісти
Якщо в Законі записати, що він застосовується до 5-6 ефективних менеджерів які займали посади в ОПі, то все буде добре
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16.05.2024 18:16 Відповісти
А тім то й справа що застосовувать його будуть якраз ці 5-6 ефективних менеджерів...
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16.05.2024 18:20 Відповісти
ГЕТТМАНЦЕВА пора на гиляку Він по заказу Сивковича нищить середній бизнес і малий бизнес
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16.05.2024 18:19 Відповісти
А що за царь сивкович, що він такі накази роздає?
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16.05.2024 18:36 Відповісти
Сивкович співробітник ФСБ , працював в Україні, був депутатом . Як РИГ збіг у рашу . Зараз працює в мацкві в штабі по Україні. Геттманцев був його помічником в Україні
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17.05.2024 02:25 Відповісти
Приватний підприємець дбає про власні прибутки. Держава мусить утримувати пенсів, калік, силовиків і тп. Якщо суд конфіскував акції бізнесмена на користь держави і Верховний суд підтвердив рішення, значить запанувала справедливість. ПС. В Україні суди радикально реформовано в 2016 році
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16.05.2024 18:32 Відповісти
Так цей закон дозволяє забирати майно і без суду.
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16.05.2024 18:45 Відповісти
Не пересмикуйте. Холокост відбувався в повній відповідності до місцевих законів. І українців зараз вбивають в повній відповідності до законів кацапстану. Але це не означає, що "запанувала справедливість".
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16.05.2024 18:50 Відповісти
Ты малость туповат, за зельцмана голосовал?
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16.05.2024 21:41 Відповісти
Поки набуде чинності, як раз можна буде починати з 5-6 менеджерів рояльного гросмейстера і юриста з міжнародного права.
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16.05.2024 18:46 Відповісти
І тут свого носа пхають, ,,вчителі" хр....ві!
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16.05.2024 19:03 Відповісти
застосовується до підсанкційних осіб
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16.05.2024 19:23 Відповісти
коломоцькі щурі гребуть під себе усе, що тільки можуть, бо добре розуміють, що на наступний день по закінченні війни будуть або на ростові, або в буцигарні, тож може вже зараз гнати їх під три чорти, без них війну виграємо, а з ними хто зна
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16.05.2024 19:48 Відповісти
Нова "ЕЛІТА" хоче стати новими олігархами.
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16.05.2024 20:32 Відповісти
Супер. Санкції без рішення суду, а призначають ті санкції "ефективні" менеджери.
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16.05.2024 22:33 Відповісти
Як тільки Зе клоуни лякаються вводити Стан Війни в Україні, бо більшості депутатів і чиновників прийдеться ідти воювати на передову 🤣
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17.05.2024 01:27 Відповісти
а где очередь?
кто крайний, за кем я буду?
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17.05.2024 07:55 Відповісти
 
 