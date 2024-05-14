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Проєкт закону про експропріацію приватної власності є антиконституційним, - ФРУ

Федерація роботодавців закликає ВР не ухвалювати закон про експропріацію приватної власності

Проєкт Закону №11195 "Про внесення змін до деяких законів України щодо механізму захисту права власності третіх осіб", який було рекомендовано включити до порядку денного, порушує конституційні норми щодо приватної власності, та європейські нормативні акти. І якщо він буде проголосований у такому вигляді, жоден інвестор не вкладатиме в Україну кошти.

Про це йдеться у відкритому листі Федерації роботодавців України (ФРУ) до народних депутатів, передає Цензор.НЕТ.

У ФРУ нагадали: проєктом закону пропонується надати повноваження КМУ рішення про звернення стягнення в дохід держави 100% пакету акцій або інших цінних паперів, що прямо або безпосередньо належить юридичній особі, в структурі власності якої є особа, до якої застосовано санкцію у виді блокування активів, у разі, якщо визначений розмір (%) участі у такому пакеті особи становить менше 25%. У разі ж, якщо підсанкційна особа володіє часткою у понад 25% акцій, відчуження відбувається через суд.

Водночас, проєкт містить ряд неоднозначних норм. А саме - там немає чітких правил обрахунку розміру участі підсанкційної особи у пакеті, що стягується в дохід держави. Крім того, проєкт не містить вказівки щодо органу державної влади, який матиме повноваження визначати порогове значення у 25% розміру участі підсанкційної особи, пояснили у ФРУ.

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"Звернення стягнення в дохід держави 100% акцій (часток) юридичної особи, акціонером якої є особа, до якої застосовано санкцію у виді блокування активів, є явно безпідставним для інших акціонерів – як таких, що своїми діями не створювали суттєву загрозу нацбезпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України. Таким чином, проєкт носить характер антиконституційного, оскільки акціонери без жодних правопорушень будуть по суті позбавлятися права власності", - підкреслили у ФРУ.

Там наголосили: якщо усі акціонери, у тому числі непідсанкційні, будуть позбавлені права участі та управління підприємства, це майже напевно призведе до зупинки виробництва такого підприємства.

"Ні українська, ні європейська доктрина права власності не дозволяє свавільного втручання органу влади у захищене право власності. Більше того: воно вимагає, щоб позбавлення права власності мало певну підставу у національному законодавстві, і будь-яка особа могла передбачити його настання. Однак зі змісту проєкту очевидно, що непідсанкційні акціонери не можуть ані передбачити для себе позбавлення права власності, ані формувати свою поведінку так, щоб уникнути настання негативних наслідків для себе. У разі набуття чинності проєкту іноземний інвестор буде ставити під сумнів розгляд України як місця для інвестування", - акцентували у Федерації.

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Цей проєкт також порушує низку двосторонніх міжнародних договорів України про взаємний захист інвестицій, адже не передбачають виплату непідсанкційній особі без затримки грошової компенсації, яка дорівнює справедливій ринковій вартості її участі у пакеті акцій, який був стягнутий у дохід держави, вказали у ФРУ.

"Положення проєкту передбачають дискримінаційне застосування націоналізації, адже непідсанкційні особи не будуть мати належного обсягу процесуальних прав та гарантій. У зв’язку з вищенаведеним, ФРУ просить не підтримувати цей проєкт закону", - резюмували аналітики ФРУ.

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко заявив: ухвалення цього закону фактично легалізує державне рейдерство, адже всі компанії, у складі акціонерів яких є такі, що мають санкції РНБО, можна буде відібрати у державну власність. А це порушує конституційні, європейські та всі цивільні права і норми.

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Федерація роботодавців закликає ВР не ухвалювати закон про експропріацію приватної власності
Федерація роботодавців закликає ВР не ухвалювати закон про експропріацію приватної власності
Федерація роботодавців закликає ВР не ухвалювати закон про експропріацію приватної власності
Федерація роботодавців закликає ВР не ухвалювати закон про експропріацію приватної власності

Автор: 

законопроєкт (3584) Федерація роботодавців (67)


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Топ коментарі
+8
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14.05.2024 13:35
+7
Делают ровно то что делают на рашке!
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14.05.2024 13:34
+6
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14.05.2024 13:31
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14.05.2024 13:31 Відповісти
Вкладання коштів в країну яка воюює і у якій 26 % території окуповано.
Квартальний квн продовжується чи як.
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14.05.2024 13:32 Відповісти
Делают ровно то что делают на рашке!
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14.05.2024 13:34 Відповісти
Війна ніколи і ніде не супроводжувалася розквітом демократії і лібералізму. Тому всі претензії мають бути до тих, хто розв'язав цю війну, а не до тих, хто вимушений реагувати по ситуації.
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14.05.2024 13:51 Відповісти
вопросы заданы верно, к зелёной рыгующей антиконституционной власти
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14.05.2024 14:11 Відповісти
Так её допустил оманский!
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14.05.2024 14:16 Відповісти
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14.05.2024 13:35 Відповісти
Тільки без наьопу
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14.05.2024 14:19 Відповісти
Ну просто новий Ілліч,защітнік мірового пролєтаріата діректор ФРУ Іллічов...Але чомусь не посилає подібного листа ***** путіну про антіконстуціонность забирання приватної власності на сході України...
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14.05.2024 13:35 Відповісти
Експрапрііровать експропріаторів!
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14.05.2024 13:37 Відповісти
Ермак с гоп кампашкой готовит под себя страну,а простым рассказывает о патриотизме и обязанности защищать такую страну и его активы
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14.05.2024 13:38 Відповісти
Хочуть кинути клич - грабуи награбоване!
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14.05.2024 13:39 Відповісти
Задай дурню богу молитись, так він і лоба розшибе. Задум може й нічого, але ЗеРеалізація все спаскудить та виверне на ізнанку і виявиться, що воно буде застосовано проти країни, що і не дивно, з огляду на тих подонків, які при владі.
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14.05.2024 13:46 Відповісти
"Ухвалення цього закону фактично легалізує державне рейдерство...". Та не державне рейдерство, а конкретно слугориг, які будуть діяти під прикриттям держави. Нарід має знати, що Херпіду вже давно положив болт на Конституцію.
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14.05.2024 13:47 Відповісти
"Конституція на паузі" (с)

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14.05.2024 13:58 Відповісти
Зелёные большевики.
Красные кацапы придут - грабят. Зелёные геноцидники - грабят.
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14.05.2024 13:49 Відповісти
Це мова про ширму для захисту шахраїв та злочинців? Бо я сумніваюсь, що у вигідних владі випадках, вона не підітреться будь-яким законом, включаючи Конституцію.
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14.05.2024 14:23 Відповісти
"Офіс простих рішень" знайшов "просте рішення" - узаконити рейдерське захоплення підприємств.
Профіт подвійний: відсоток таких злочинів зменшується (бо це вже не злочин) і це можна "продати" плєбсу як "потужне досягнення" та руйнування економіки країни відповідно до оманських договорняків. Дєрьмак у захваті!
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14.05.2024 14:27 Відповісти
Нормальний закон. Якщо один із акціонерів - підсанкційний кацап, то інші можуть бути зрадниками. молодці Зельоні, Жгіть напалмом зрадників і кацапів!
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14.05.2024 14:44 Відповісти
Давай все залишимо для шахраїв і ворогів України ,які все за безцінь прибрали нічого не вклавши лише грабують Україну ,що доброго зробили : коломойськи пінчук,новинський ,фірташ ,суркіси ,ахметов та інша мерзота ,може вони допомагають ЗСУ чи переселенцям ?на жаль ні.Тому ці негідники мають сплатити реальну ціну тим більше під час війни за все що прибрали за безцінь чи ваучери.
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14.05.2024 15:03 Відповісти
І чіво тут думать ? Взять всьо і подєліть !!!
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14.05.2024 15:05 Відповісти
 
 