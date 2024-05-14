РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11049 посетителей онлайн
Новости
6 061 23

Проект закона об экспроприации частной собственности - антиконституционный, - ФРУ

Федерація роботодавців закликає ВР не ухвалювати закон про експропріацію приватної власності

Проект Закона №11195 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно механизма защиты права собственности третьих лиц", который было рекомендовано включить в повестку дня, нарушает конституционные нормы о частной собственности и европейские нормативные акты. Если он будет проголосован в таком виде, ни один инвестор не будет вкладывать в Украину средства.

Об этом говорится в открытом письме Федерации работодателей Украины (ФРУ) к народным депутатам, передает Цензор.НЕТ.

В ФРУ напомнили: проектом закона предлагается предоставить полномочия КМУ в решении об обращении взыскания в доход государства 100% пакета акций или других ценных бумаг, прямо или непосредственно принадлежащих юридическому лицу, в структуре собственности которого есть лицо, к которому применена санкция в виде блокирования активов, в случае, если определенный размер (%) участия в таком пакете лица составляет менее 25%. В случае же, если подсанкционное лицо владеет долей в более 25% акций, отчуждение происходит через суд.

В то же время, проект содержит ряд неоднозначных норм. А именно: там нет четких правил расчета размера участия подсанкционного лица в пакете, который взымается в доход государства. Кроме того, проект не содержит указания относительно органа государственной власти, который будет иметь полномочия определять пороговое значение в 25% размера участия подсанкционного лица, сказали в ФРУ.

Также читайте: Федерация работодателей призывает Шмыгаля убрать норму, запрещающую оборонным предприятиям иметь прибыль. ДОКУМЕНТ

"Обращение взыскания в доход государства 100% акций (долей) юридического лица, акционером которого является лицо, к которому применена санкция в виде блокирования активов, является явно безосновательным для других акционеров как таких, которые своими действиями не создавали существенную угрозу нацбезопасности, суверенитету или территориальной целостности Украины. Таким образом, проект носит характер антиконституционного, поскольку акционеры без всяких правонарушений будут, по сути, лишаться права собственности", - подчеркнули в ФРУ.

Там отметили: если все акционеры, в том числе неподсанкционные, будут лишены права участия и управления предприятием, это почти наверняка приведет к остановке производства такого предприятия.

"Ни украинская, ни европейская доктрина права собственности не позволяет произвольного вмешательства органа власти в защищенное право собственности. Более того: оно требует, чтобы лишение права собственности имело определенное основание в национальном законодательстве, и любое лицо могло предвидеть его наступление. Однако из содержания проекта очевидно, что неподсанкционные акционеры не могут ни предвидеть для себя лишение права собственности, ни формировать свое поведение так, чтобы избежать наступления негативных последствий для себя. В случае вступления в силу проекта, иностранный инвестор будет ставить под сомнение рассмотрение Украины как места для инвестирования", - акцентировали в Федерации.

Читайте также: В страну вернулось привычное отношение к бизнесу, как к "дойной корове", - Федерация работодателей Украины

Этот проект также нарушает ряд двусторонних международных договоров Украины о взаимной защите инвестиций, поскольку не предусматривают выплату неподсанкционному лицу без задержки денежной компенсации, равной справедливой рыночной стоимости его участия в пакете акций, который был взыскан в доход государства, указали в ФРУ.

"Положения проекта предусматривают дискриминационное применение национализации, так как неподсанкционные лица не будут иметь надлежащего объема процессуальных прав и гарантий. В связи с вышеприведенным, ФРУ просит не поддерживать этот проект закона", - резюмировали аналитики ФРУ.

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко заявил: принятие этого закона фактически легализует государственное рейдерство, поскольку все компании, в составе акционеров которых есть те, на кого наложены санкции СНБО, можно будет отобрать в государственную собственность. А это нарушает конституционные, европейские и все гражданские права и нормы.

Читайте также: Налог на покупку валюты - это диверсия против украинской экономики, - Соколовский

Федерація роботодавців закликає ВР не ухвалювати закон про експропріацію приватної власності
Федерація роботодавців закликає ВР не ухвалювати закон про експропріацію приватної власності
Федерація роботодавців закликає ВР не ухвалювати закон про експропріацію приватної власності
Федерація роботодавців закликає ВР не ухвалювати закон про експропріацію приватної власності

Автор: 

законопроект (3220) Федерация работодателей (57)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
показать весь комментарий
14.05.2024 13:35
+7
Делают ровно то что делают на рашке!
показать весь комментарий
14.05.2024 13:34
+6
показать весь комментарий
14.05.2024 13:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
14.05.2024 13:31 Ответить
Вкладання коштів в країну яка воюює і у якій 26 % території окуповано.
Квартальний квн продовжується чи як.
показать весь комментарий
14.05.2024 13:32 Ответить
Делают ровно то что делают на рашке!
показать весь комментарий
14.05.2024 13:34 Ответить
Війна ніколи і ніде не супроводжувалася розквітом демократії і лібералізму. Тому всі претензії мають бути до тих, хто розв'язав цю війну, а не до тих, хто вимушений реагувати по ситуації.
показать весь комментарий
14.05.2024 13:51 Ответить
вопросы заданы верно, к зелёной рыгующей антиконституционной власти
показать весь комментарий
14.05.2024 14:11 Ответить
Так её допустил оманский!
показать весь комментарий
14.05.2024 14:16 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2024 13:35 Ответить
Тільки без наьопу
показать весь комментарий
14.05.2024 14:19 Ответить
Ну просто новий Ілліч,защітнік мірового пролєтаріата діректор ФРУ Іллічов...Але чомусь не посилає подібного листа ***** путіну про антіконстуціонность забирання приватної власності на сході України...
показать весь комментарий
14.05.2024 13:35 Ответить
Експрапрііровать експропріаторів!
показать весь комментарий
14.05.2024 13:37 Ответить
Ермак с гоп кампашкой готовит под себя страну,а простым рассказывает о патриотизме и обязанности защищать такую страну и его активы
показать весь комментарий
14.05.2024 13:38 Ответить
Хочуть кинути клич - грабуи награбоване!
показать весь комментарий
14.05.2024 13:39 Ответить
Задай дурню богу молитись, так він і лоба розшибе. Задум може й нічого, але ЗеРеалізація все спаскудить та виверне на ізнанку і виявиться, що воно буде застосовано проти країни, що і не дивно, з огляду на тих подонків, які при владі.
показать весь комментарий
14.05.2024 13:46 Ответить
"Ухвалення цього закону фактично легалізує державне рейдерство...". Та не державне рейдерство, а конкретно слугориг, які будуть діяти під прикриттям держави. Нарід має знати, що Херпіду вже давно положив болт на Конституцію.
показать весь комментарий
14.05.2024 13:47 Ответить
"Конституція на паузі" (с)

показать весь комментарий
14.05.2024 13:58 Ответить
Зелёные большевики.
Красные кацапы придут - грабят. Зелёные геноцидники - грабят.
показать весь комментарий
14.05.2024 13:49 Ответить
Це мова про ширму для захисту шахраїв та злочинців? Бо я сумніваюсь, що у вигідних владі випадках, вона не підітреться будь-яким законом, включаючи Конституцію.
показать весь комментарий
14.05.2024 14:23 Ответить
"Офіс простих рішень" знайшов "просте рішення" - узаконити рейдерське захоплення підприємств.
Профіт подвійний: відсоток таких злочинів зменшується (бо це вже не злочин) і це можна "продати" плєбсу як "потужне досягнення" та руйнування економіки країни відповідно до оманських договорняків. Дєрьмак у захваті!
показать весь комментарий
14.05.2024 14:27 Ответить
Нормальний закон. Якщо один із акціонерів - підсанкційний кацап, то інші можуть бути зрадниками. молодці Зельоні, Жгіть напалмом зрадників і кацапів!
показать весь комментарий
14.05.2024 14:44 Ответить
Давай все залишимо для шахраїв і ворогів України ,які все за безцінь прибрали нічого не вклавши лише грабують Україну ,що доброго зробили : коломойськи пінчук,новинський ,фірташ ,суркіси ,ахметов та інша мерзота ,може вони допомагають ЗСУ чи переселенцям ?на жаль ні.Тому ці негідники мають сплатити реальну ціну тим більше під час війни за все що прибрали за безцінь чи ваучери.
показать весь комментарий
14.05.2024 15:03 Ответить
І чіво тут думать ? Взять всьо і подєліть !!!
показать весь комментарий
14.05.2024 15:05 Ответить
 
 