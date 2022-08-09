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Налог на покупку валюты - это диверсия против украинской экономики, - Соколовский

валюта

Решение о введении налога в 10% на покупку импортной продукции обрушит экономику, приведет к уничтожению отечественной промышленности и приведет к росту цен.

Об этом написал член президиума Совета Федерации работодателей Украины Александр Соколовский на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Оказывается, не только ну руzzким не даёт покоя наша не добитая пока экономика. Которая на грани, но каким-то чудом дышит, выживает, создаёт рабочие места и платит налоги. Сохраниться во время войны и катастрофичного падения экономики в 2022 году в 35% (цифра от НБУ, хотя мой прогноз - это минус 50%, увы) отечественному бизнесу невероятно сложно. Наше выживание - это тоже фронт", - написал он.

Он подчеркнул: инициатива Минфина и НБУ о дополнительном 10% сборе на официальный импорт – это непродуманное решение, которое окончательно обрушит украинскую экономику и вынудит еще больше украинцев уехать из страны.

"Предупреждаю: нас ждёт очередной виток роста цен для конечного потребителя, контрабанда получит глобальное конкурентное преимущество перед официальным импортом, все в промышленности, кто использует импортные комплектующие (т.е. почти все) становятся неконкурентноспособными, а всё пока ещё живое в экономике, платящее налоги в бюджет и финансирующее волонтёрку, обрушится", - заявил Соколовский.

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Также, по его словам, решение ударит по всем официальным импортёрам и оптово-розничной торговле, а попытки НБУ уравнять официальный и "серый" курс валют провалятся: вместо одинаковых ценников опять появится 10%-й разрыв, что ударит уже по экспортерам.

"Украинская промышленность против такого решения. Это не помощь, а глупость или диверсия! Если действительно хотите принять реальные меры экономической безопасности - спросите, посоветуйтесь со специалистами. Только не с чистыми теоретиками, а с реальным сектором экономики, мы всегда готовы к диалогу", - резюмировал Соколов.

Ранее газета Financial Times писала, что если масштабный рост военных расходов сохранится на нынешнем уровне, то осенью финансовые ресурсы Украины могут иссякнуть, и экономика рискует "уйти в крутое пике". А по прогнозам Всемирного банка, падение ВВП Украины по итогам года может превысить 45%.

Автор: 

валюта (3074) налоги (3239) Федерация работодателей (57)


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Топ комментарии
+41
Україною керують тупі кончені диверсанти як гетьманцев і шмигаль. Я не можу податкову зареєструвати на формальній підставі і таких багато. Надіюсь це остання каденція тупої, зеленої, конченої влади ублюдків.
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09.08.2022 12:23
+25
Гетманцев все время в раздумье,как можно еще ободрать украинцев,Ермак требует решительных действий.
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09.08.2022 12:23
+19
цих зелених паскуд треба вилами прогнати з України
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09.08.2022 12:31
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Активізується чорний ринок, от і все.
Жадібність і дурість до добра не доведе.
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09.08.2022 12:15 Ответить
ВОЙНА ВОЙНОЙ-- А "!@ЫДАМ" дайошь ГЕШЕФТ НЕ МЕШАЙТЕ КЛОУНУ ЗАРАБАТЫВАТЬ ЕМУ СКОРО НА ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПЕРЕХОДИТЬ НАДА ПО ПСИХИАТРИИ ИНВАЛИДНОСТИ....он ворует как может....
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09.08.2022 13:47 Ответить
Зелені ********, вирішили положить економіку і саму Україну. Не вдалося присягнути кацапа нв березні, то дЄрьмак вирішив добити її таким способом, а нарколига зайнятий відосіками. Ну то таке
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09.08.2022 15:49 Ответить
Активизируется. Но тут уже не до сантиментов. Резервы НБУ тают на глазах. Поэтому выхода нет, импорт всего, что не относится к войне должен быть экномически невыгоден. Что бы не выносили валюту из страны.
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09.08.2022 16:03 Ответить
ти що прибите? у нас власного виробництва всього да майже нічого, а те що є то в своїй більшості на імпортній сировині.
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09.08.2022 17:31 Ответить
Вася, пукан порвешь. Ты читать умеешь? Закончиться валюта-закончиться война! До веников тогда вся промышленность. Такие васьки, недоумкуватые существуют вне времени и пространства. Все будут страдать, и промышленность и население. Альтернатива-в лучшем случае Херсон. В худшем-Изюм, если ты вообще понимаешь о чем речь
.
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09.08.2022 20:35 Ответить
Податки навпаки потрібно зменшувати, а не збільшувати.
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09.08.2022 12:16 Ответить
Просто в такий спосіб легше скубати гусака.
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09.08.2022 12:27 Ответить
кого там скубти ... він худий , хромий і ледь диха
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09.08.2022 13:40 Ответить
"Хромий", - це з надлишком хрому в організмі?
Чи, таки кульгавий?
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09.08.2022 16:55 Ответить
Потрібно, коли ви зацікавленні у розвитку держави. А коли ви три роки знищували її економіку і трохи не добили?
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09.08.2022 12:57 Ответить
Україною керують тупі кончені диверсанти як гетьманцев і шмигаль. Я не можу податкову зареєструвати на формальній підставі і таких багато. Надіюсь це остання каденція тупої, зеленої, конченої влади ублюдків.
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09.08.2022 12:23 Ответить
Тримайте кишеню ширше. Що, думаєте 73% дибільних відсотків кудись ділося або десь мізки взяло? Буде вам ще не одна каденція - "боневтік".
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09.08.2022 12:58 Ответить
ви можете не вірити, але я дискутував (мав необережність) з досить зрілою особою жіночої статі.

- ZE мій ХЕРой, він ХЕРой для усього світу, він неперевершений, хочу дитину від нього!

І це, навіть не знаю, як назвати ЦЕ, піде на чергові вибори!

Млять, слів немає, ці ZEбіли заслуговують на божу кару, але чому повинні страждати усі інші?
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09.08.2022 13:56 Ответить
Ппутінскі війська на зеленський лад
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09.08.2022 16:33 Ответить
А чого не вірити? Таких дибілів кругом куди не плюнь валом. Що хочуть дитину від Зе, або накрайняк від абдристовича.
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09.08.2022 17:02 Ответить
ГДЕ ТО УЖЕ ТАКОЕ БЫЛО.
22 січня 2013, 16:00 Нацбанк инициировал введение 15%-ного налога на продажу валюты в ноябре 2012 года с целью сделать иностранную валюту для населения менее привлекательной, укрепив тем самым гривну. Позже предлагаемую ставку налога снизили до 10%. Однако рассмотрение законопроекта было отложено.

Согласно опросу фонда "Демократические инициативы" и Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, против такой иництивы выступают 64,8% респондентов.

Поддержали введение такого сбора только 20,7% опрошенных. Остальные 14,5% респондентов затруднились с ответом.
Президент Виктор Янукович заявлял, что https://lb.ua/economics/2013/01/04/184596_yanukovich_nalog_valyutu_dolzhen.html введение налога на валютообменные операции должно быть согласовано с украинскими гражданами.
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09.08.2022 13:18 Ответить
Головне щоб не Порошенко,зробили усіх разом?😢
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09.08.2022 14:13 Ответить
Гетманцев все время в раздумье,как можно еще ободрать украинцев,Ермак требует решительных действий.
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09.08.2022 12:23 Ответить
Страшне перо не в гусака, а у гетьманцева мудака.
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09.08.2022 13:16 Ответить
як казала зелена потворо гетьманцув....гумей та курей потрибно общипувати....а баранов стрич...
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09.08.2022 12:26 Ответить
Как там по классику : В стране есть примерно 5 гениев, пару сотен очень талантливых людей, несколько тысяч высоких профессионалов в своих областях, сотни тысяч посредственных человек и миллионы бездарностей и потребителей живущих сегодняшним днем. Как вы думаете, какое правительство они смогут выбрать?
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09.08.2022 12:30 Ответить
а такое , какую бездарность в тиливизире преподнесут ....
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09.08.2022 13:41 Ответить
цих зелених паскуд треба вилами прогнати з України
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09.08.2022 12:31 Ответить
Кожен за своє
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09.08.2022 12:39 Ответить
Гетьманцев ворог!
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09.08.2022 12:40 Ответить
Це і є їхньою метою. Патріоти не здають державу, то вирішили економіку завалити...
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09.08.2022 12:47 Ответить
Цирк "зажигает огни!...........
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09.08.2022 12:52 Ответить
Це продовження політики Зеленського-дерьмака-гетьманцева по знищенню економіки України.
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09.08.2022 12:54 Ответить
Опять гетманская мразь!!!!! Работы нет, цены заоблачные, производство разрушено кацапами....давайте ещё цены поднимем.... Зелёные не понимают, что пушистый зверёк уже на пороге Банковой!
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09.08.2022 13:06 Ответить
Налог на покупку валюты? Бензин, удобрения, запчасти к технике, сырье для ТПА полипропилен полиэтилен т.е. вся пластмасса, оргтехника, бытовая техника, пищевые добавки, ткани, бумага, упаковка, лекарства, бытовая химия..... ЭЙ, ЗЕЛЕНЫЕ ДЕБИЛЫ, ВЫ *********?
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09.08.2022 13:09 Ответить
Пустили козлів до города!
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09.08.2022 13:15 Ответить
Та ну?!
А зниження курсу гривні на 24% не привело до падіння економіки, знищення промисловості і зростання цін? Хтось може оздоровив свій бізнес під час гіперінфляції, яку розганяє нацбанк обвалом курсу і підняттям облікової ставки? Чи може хтось побіг за дорогими кредитами, бо дешеві впадло було брати?
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09.08.2022 13:24 Ответить
Сівкович в курсє
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09.08.2022 13:34 Ответить
Люди Ви що не бачите які тупоголові зелені мразі керують державою,вони все роблять щоб нашої держави не було,пора військовим брати владу в свої руки і наводити лад в краіні.
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09.08.2022 13:52 Ответить
все вірно - саме для цього узілєнскіє і хочуть прийняти цей закон!
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09.08.2022 13:53 Ответить
Вам мало захмарного пдв з повітря?
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09.08.2022 15:04 Ответить
Те там економісти від бога
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09.08.2022 16:35 Ответить
 
 