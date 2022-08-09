Налог на покупку валюты - это диверсия против украинской экономики, - Соколовский
Решение о введении налога в 10% на покупку импортной продукции обрушит экономику, приведет к уничтожению отечественной промышленности и приведет к росту цен.
Об этом написал член президиума Совета Федерации работодателей Украины Александр Соколовский на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Оказывается, не только ну руzzким не даёт покоя наша не добитая пока экономика. Которая на грани, но каким-то чудом дышит, выживает, создаёт рабочие места и платит налоги. Сохраниться во время войны и катастрофичного падения экономики в 2022 году в 35% (цифра от НБУ, хотя мой прогноз - это минус 50%, увы) отечественному бизнесу невероятно сложно. Наше выживание - это тоже фронт", - написал он.
Он подчеркнул: инициатива Минфина и НБУ о дополнительном 10% сборе на официальный импорт – это непродуманное решение, которое окончательно обрушит украинскую экономику и вынудит еще больше украинцев уехать из страны.
"Предупреждаю: нас ждёт очередной виток роста цен для конечного потребителя, контрабанда получит глобальное конкурентное преимущество перед официальным импортом, все в промышленности, кто использует импортные комплектующие (т.е. почти все) становятся неконкурентноспособными, а всё пока ещё живое в экономике, платящее налоги в бюджет и финансирующее волонтёрку, обрушится", - заявил Соколовский.
Также, по его словам, решение ударит по всем официальным импортёрам и оптово-розничной торговле, а попытки НБУ уравнять официальный и "серый" курс валют провалятся: вместо одинаковых ценников опять появится 10%-й разрыв, что ударит уже по экспортерам.
"Украинская промышленность против такого решения. Это не помощь, а глупость или диверсия! Если действительно хотите принять реальные меры экономической безопасности - спросите, посоветуйтесь со специалистами. Только не с чистыми теоретиками, а с реальным сектором экономики, мы всегда готовы к диалогу", - резюмировал Соколов.
Ранее газета Financial Times писала, что если масштабный рост военных расходов сохранится на нынешнем уровне, то осенью финансовые ресурсы Украины могут иссякнуть, и экономика рискует "уйти в крутое пике". А по прогнозам Всемирного банка, падение ВВП Украины по итогам года может превысить 45%.
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Чи, таки кульгавий?
- ZE мій ХЕРой, він ХЕРой для усього світу, він неперевершений, хочу дитину від нього!
І це, навіть не знаю, як назвати ЦЕ, піде на чергові вибори!
Млять, слів немає, ці ZEбіли заслуговують на божу кару, але чому повинні страждати усі інші?
22 січня 2013, 16:00 Нацбанк инициировал введение 15%-ного налога на продажу валюты в ноябре 2012 года с целью сделать иностранную валюту для населения менее привлекательной, укрепив тем самым гривну. Позже предлагаемую ставку налога снизили до 10%. Однако рассмотрение законопроекта было отложено.
Согласно опросу фонда "Демократические инициативы" и Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, против такой иництивы выступают 64,8% респондентов.
Поддержали введение такого сбора только 20,7% опрошенных. Остальные 14,5% респондентов затруднились с ответом.
Президент Виктор Янукович заявлял, что https://lb.ua/economics/2013/01/04/184596_yanukovich_nalog_valyutu_dolzhen.html введение налога на валютообменные операции должно быть согласовано с украинскими гражданами.
А зниження курсу гривні на 24% не привело до падіння економіки, знищення промисловості і зростання цін? Хтось може оздоровив свій бізнес під час гіперінфляції, яку розганяє нацбанк обвалом курсу і підняттям облікової ставки? Чи може хтось побіг за дорогими кредитами, бо дешеві впадло було брати?