Налог на покупку валюты - это диверсия против украинской экономики, - Соколовский

Решение о введении налога в 10% на покупку импортной продукции обрушит экономику, приведет к уничтожению отечественной промышленности и приведет к росту цен.

Об этом написал член президиума Совета Федерации работодателей Украины Александр Соколовский на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Оказывается, не только ну руzzким не даёт покоя наша не добитая пока экономика. Которая на грани, но каким-то чудом дышит, выживает, создаёт рабочие места и платит налоги. Сохраниться во время войны и катастрофичного падения экономики в 2022 году в 35% (цифра от НБУ, хотя мой прогноз - это минус 50%, увы) отечественному бизнесу невероятно сложно. Наше выживание - это тоже фронт", - написал он.

Он подчеркнул: инициатива Минфина и НБУ о дополнительном 10% сборе на официальный импорт – это непродуманное решение, которое окончательно обрушит украинскую экономику и вынудит еще больше украинцев уехать из страны.

"Предупреждаю: нас ждёт очередной виток роста цен для конечного потребителя, контрабанда получит глобальное конкурентное преимущество перед официальным импортом, все в промышленности, кто использует импортные комплектующие (т.е. почти все) становятся неконкурентноспособными, а всё пока ещё живое в экономике, платящее налоги в бюджет и финансирующее волонтёрку, обрушится", - заявил Соколовский.

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Также, по его словам, решение ударит по всем официальным импортёрам и оптово-розничной торговле, а попытки НБУ уравнять официальный и "серый" курс валют провалятся: вместо одинаковых ценников опять появится 10%-й разрыв, что ударит уже по экспортерам.

"Украинская промышленность против такого решения. Это не помощь, а глупость или диверсия! Если действительно хотите принять реальные меры экономической безопасности - спросите, посоветуйтесь со специалистами. Только не с чистыми теоретиками, а с реальным сектором экономики, мы всегда готовы к диалогу", - резюмировал Соколов.

Ранее газета Financial Times писала, что если масштабный рост военных расходов сохранится на нынешнем уровне, то осенью финансовые ресурсы Украины могут иссякнуть, и экономика рискует "уйти в крутое пике". А по прогнозам Всемирного банка, падение ВВП Украины по итогам года может превысить 45%.