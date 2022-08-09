Податок на купівлю валюти - це диверсія проти української економіки, - Соколовський

Рішення про запровадження податку в 10% на купівлю імпортної продукції обвалить економіку, призведе до знищення вітчизняної промисловості та призведе до зростання цін.

Про це написав член президії Ради Федерації роботодавців України Олександр Соколовський на своїй сторінці у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Виявляється, не тільки ну руzzким не дає спокою наша не добита поки що економіка. Яка на межі, але якимось дивом дихає, виживає, створює робочі місця та сплачує податки. Зберегтися під час війни та катастрофічного падіння економіки у 2022 році у 35% (цифра від НБУ, хоча мій прогноз - це мінус 50%, на жаль) вітчизняному бізнесу неймовірно складно. Наше виживання - це також фронт", - написав він.

Він наголосив: ініціатива Мінфіну та НБУ про додатковий 10% збір на офіційний імпорт - це непродумане рішення, яке остаточно обвалить українську економіку та змусить ще більше українців виїхати з країни.

"Попереджу: на нас чекає черговий виток зростання цін для кінцевого споживача, контрабанда отримає глобальну конкурентну перевагу перед офіційним імпортом, усі в промисловості, хто використовує імпортні комплектуючі (тобто майже всі), стають неконкурентноздатними, а все, що ще живе, в економіці, що сплачує податки до бюджету, що фінансує волонтерку, обвалиться", - заявив Соколовський.

Також, за його словами, рішення вдарить по всіх офіційних імпортерах та оптово-роздрібній торгівлі, а спроби НБУ зрівняти офіційний і "сірий" курс валют проваляться: замість однакових цінників знову з'явиться 10% розрив, що вдарить уже по експортерах.

"Українська промисловість проти такого рішення. Це не допомога, а дурість чи диверсія! Якщо дійсно хочете вжити реальних заходів економічної безпеки - запитайте, порадьтеся з фахівцями. Тільки не з чистими теоретиками, а з реальним сектором економіки, ми завжди готові до діалогу", - резюмував Соколовський.

Раніше газета Financial Times писала, що якщо масштабне зростання військових видатків збережеться на нинішньому рівні, то восени фінансові ресурси України можуть вичерпатися, і економіка ризикує "піти в круте піке". А за прогнозами Світового банку, падіння ВВП України за підсумками року може перевищити 45%.

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