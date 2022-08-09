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Новини
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Податок на купівлю валюти - це диверсія проти української економіки, - Соколовський

валюта

Рішення про запровадження податку в 10% на купівлю імпортної продукції обвалить економіку, призведе до знищення вітчизняної промисловості та призведе до зростання цін.

Про це написав член президії Ради Федерації роботодавців України Олександр Соколовський на своїй сторінці у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Виявляється, не тільки ну руzzким не дає спокою наша не добита поки що економіка. Яка на межі, але якимось дивом дихає, виживає, створює робочі місця та сплачує податки. Зберегтися під час війни та катастрофічного падіння економіки у 2022 році у 35% (цифра від НБУ, хоча мій прогноз - це мінус 50%, на жаль) вітчизняному бізнесу неймовірно складно. Наше виживання - це також фронт", - написав він.

Він наголосив: ініціатива Мінфіну та НБУ про додатковий 10% збір на офіційний імпорт - це непродумане рішення, яке остаточно обвалить українську економіку та змусить ще більше українців виїхати з країни.

"Попереджу: на нас чекає черговий виток зростання цін для кінцевого споживача, контрабанда отримає глобальну конкурентну перевагу перед офіційним імпортом, усі в промисловості, хто використовує імпортні комплектуючі (тобто майже всі), стають неконкурентноздатними, а все, що ще живе, в економіці, що сплачує податки до бюджету, що фінансує волонтерку, обвалиться", - заявив Соколовський.

Також, за його словами, рішення вдарить по всіх офіційних імпортерах та оптово-роздрібній торгівлі, а спроби НБУ зрівняти офіційний і "сірий" курс валют проваляться: замість однакових цінників знову з'явиться 10% розрив, що вдарить уже по експортерах.

"Українська промисловість проти такого рішення. Це не допомога, а дурість чи диверсія! Якщо дійсно хочете вжити реальних заходів економічної безпеки - запитайте, порадьтеся з фахівцями. Тільки не з чистими теоретиками, а з реальним сектором економіки, ми завжди готові до діалогу", - резюмував Соколовський.

Раніше газета Financial Times писала, що якщо масштабне зростання військових видатків збережеться на нинішньому рівні, то восени фінансові ресурси України можуть вичерпатися, і економіка ризикує "піти в круте піке". А за прогнозами Світового банку, падіння ВВП України за підсумками року може перевищити 45%.

Також читайте: НБУ скасував низку валютних обмежень для волонтерів та бізнесу

Автор: 

валюта (2421) податки (3874) Федерація роботодавців (67)


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Топ коментарі
+41
Україною керують тупі кончені диверсанти як гетьманцев і шмигаль. Я не можу податкову зареєструвати на формальній підставі і таких багато. Надіюсь це остання каденція тупої, зеленої, конченої влади ублюдків.
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09.08.2022 12:23
+25
Гетманцев все время в раздумье,как можно еще ободрать украинцев,Ермак требует решительных действий.
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09.08.2022 12:23
+19
цих зелених паскуд треба вилами прогнати з України
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09.08.2022 12:31
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Активізується чорний ринок, от і все.
Жадібність і дурість до добра не доведе.
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09.08.2022 12:15 Відповісти
ВОЙНА ВОЙНОЙ-- А "!@ЫДАМ" дайошь ГЕШЕФТ НЕ МЕШАЙТЕ КЛОУНУ ЗАРАБАТЫВАТЬ ЕМУ СКОРО НА ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПЕРЕХОДИТЬ НАДА ПО ПСИХИАТРИИ ИНВАЛИДНОСТИ....он ворует как может....
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09.08.2022 13:47 Відповісти
Зелені ********, вирішили положить економіку і саму Україну. Не вдалося присягнути кацапа нв березні, то дЄрьмак вирішив добити її таким способом, а нарколига зайнятий відосіками. Ну то таке
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09.08.2022 15:49 Відповісти
Активизируется. Но тут уже не до сантиментов. Резервы НБУ тают на глазах. Поэтому выхода нет, импорт всего, что не относится к войне должен быть экномически невыгоден. Что бы не выносили валюту из страны.
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09.08.2022 16:03 Відповісти
ти що прибите? у нас власного виробництва всього да майже нічого, а те що є то в своїй більшості на імпортній сировині.
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09.08.2022 17:31 Відповісти
Вася, пукан порвешь. Ты читать умеешь? Закончиться валюта-закончиться война! До веников тогда вся промышленность. Такие васьки, недоумкуватые существуют вне времени и пространства. Все будут страдать, и промышленность и население. Альтернатива-в лучшем случае Херсон. В худшем-Изюм, если ты вообще понимаешь о чем речь
.
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09.08.2022 20:35 Відповісти
Податки навпаки потрібно зменшувати, а не збільшувати.
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09.08.2022 12:16 Відповісти
Просто в такий спосіб легше скубати гусака.
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09.08.2022 12:27 Відповісти
кого там скубти ... він худий , хромий і ледь диха
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09.08.2022 13:40 Відповісти
"Хромий", - це з надлишком хрому в організмі?
Чи, таки кульгавий?
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09.08.2022 16:55 Відповісти
Потрібно, коли ви зацікавленні у розвитку держави. А коли ви три роки знищували її економіку і трохи не добили?
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09.08.2022 12:57 Відповісти
Україною керують тупі кончені диверсанти як гетьманцев і шмигаль. Я не можу податкову зареєструвати на формальній підставі і таких багато. Надіюсь це остання каденція тупої, зеленої, конченої влади ублюдків.
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09.08.2022 12:23 Відповісти
Тримайте кишеню ширше. Що, думаєте 73% дибільних відсотків кудись ділося або десь мізки взяло? Буде вам ще не одна каденція - "боневтік".
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09.08.2022 12:58 Відповісти
ви можете не вірити, але я дискутував (мав необережність) з досить зрілою особою жіночої статі.

- ZE мій ХЕРой, він ХЕРой для усього світу, він неперевершений, хочу дитину від нього!

І це, навіть не знаю, як назвати ЦЕ, піде на чергові вибори!

Млять, слів немає, ці ZEбіли заслуговують на божу кару, але чому повинні страждати усі інші?
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09.08.2022 13:56 Відповісти
Ппутінскі війська на зеленський лад
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09.08.2022 16:33 Відповісти
А чого не вірити? Таких дибілів кругом куди не плюнь валом. Що хочуть дитину від Зе, або накрайняк від абдристовича.
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09.08.2022 17:02 Відповісти
ГДЕ ТО УЖЕ ТАКОЕ БЫЛО.
22 січня 2013, 16:00 Нацбанк инициировал введение 15%-ного налога на продажу валюты в ноябре 2012 года с целью сделать иностранную валюту для населения менее привлекательной, укрепив тем самым гривну. Позже предлагаемую ставку налога снизили до 10%. Однако рассмотрение законопроекта было отложено.

Согласно опросу фонда "Демократические инициативы" и Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, против такой иництивы выступают 64,8% респондентов.

Поддержали введение такого сбора только 20,7% опрошенных. Остальные 14,5% респондентов затруднились с ответом.
Президент Виктор Янукович заявлял, что https://lb.ua/economics/2013/01/04/184596_yanukovich_nalog_valyutu_dolzhen.html введение налога на валютообменные операции должно быть согласовано с украинскими гражданами.
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09.08.2022 13:18 Відповісти
Головне щоб не Порошенко,зробили усіх разом?😢
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09.08.2022 14:13 Відповісти
Гетманцев все время в раздумье,как можно еще ободрать украинцев,Ермак требует решительных действий.
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09.08.2022 12:23 Відповісти
Страшне перо не в гусака, а у гетьманцева мудака.
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09.08.2022 13:16 Відповісти
як казала зелена потворо гетьманцув....гумей та курей потрибно общипувати....а баранов стрич...
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09.08.2022 12:26 Відповісти
Как там по классику : В стране есть примерно 5 гениев, пару сотен очень талантливых людей, несколько тысяч высоких профессионалов в своих областях, сотни тысяч посредственных человек и миллионы бездарностей и потребителей живущих сегодняшним днем. Как вы думаете, какое правительство они смогут выбрать?
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09.08.2022 12:30 Відповісти
а такое , какую бездарность в тиливизире преподнесут ....
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09.08.2022 13:41 Відповісти
цих зелених паскуд треба вилами прогнати з України
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09.08.2022 12:31 Відповісти
Кожен за своє
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09.08.2022 12:39 Відповісти
Гетьманцев ворог!
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09.08.2022 12:40 Відповісти
Це і є їхньою метою. Патріоти не здають державу, то вирішили економіку завалити...
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09.08.2022 12:47 Відповісти
Цирк "зажигает огни!...........
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09.08.2022 12:52 Відповісти
Це продовження політики Зеленського-дерьмака-гетьманцева по знищенню економіки України.
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09.08.2022 12:54 Відповісти
Опять гетманская мразь!!!!! Работы нет, цены заоблачные, производство разрушено кацапами....давайте ещё цены поднимем.... Зелёные не понимают, что пушистый зверёк уже на пороге Банковой!
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09.08.2022 13:06 Відповісти
Налог на покупку валюты? Бензин, удобрения, запчасти к технике, сырье для ТПА полипропилен полиэтилен т.е. вся пластмасса, оргтехника, бытовая техника, пищевые добавки, ткани, бумага, упаковка, лекарства, бытовая химия..... ЭЙ, ЗЕЛЕНЫЕ ДЕБИЛЫ, ВЫ *********?
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09.08.2022 13:09 Відповісти
Пустили козлів до города!
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09.08.2022 13:15 Відповісти
Та ну?!
А зниження курсу гривні на 24% не привело до падіння економіки, знищення промисловості і зростання цін? Хтось може оздоровив свій бізнес під час гіперінфляції, яку розганяє нацбанк обвалом курсу і підняттям облікової ставки? Чи може хтось побіг за дорогими кредитами, бо дешеві впадло було брати?
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09.08.2022 13:24 Відповісти
Сівкович в курсє
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09.08.2022 13:34 Відповісти
Люди Ви що не бачите які тупоголові зелені мразі керують державою,вони все роблять щоб нашої держави не було,пора військовим брати владу в свої руки і наводити лад в краіні.
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09.08.2022 13:52 Відповісти
все вірно - саме для цього узілєнскіє і хочуть прийняти цей закон!
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09.08.2022 13:53 Відповісти
Вам мало захмарного пдв з повітря?
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09.08.2022 15:04 Відповісти
Те там економісти від бога
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09.08.2022 16:35 Відповісти
 
 