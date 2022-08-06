УКР
Новини
5 347 6

НБУ скасував низку валютних обмежень для волонтерів та бізнесу

картка

Національний банк України з 6 серпня 2022 року скасував низку обмежень для волонтерів та бізнесу. Механізми дадуть без ускладнень проводити необхідні платежі у валюті з мінімальним впливом на стан валютного ринку.

Про це повідомили у пресслужбі Нацбанку, інформує Цензор.НЕТ.

Нацбанк дозволив банкам не застосовувати для волонтерів, які купують товари військового призначення, ліміт на розрахунки гривневими платіжними картками за кордоном на рівні 100 тисяч гривень.

Це можливе за дотримання таких вимог:

  • операції за рахунком волонтера є типовими для цієї фізичної особи та обсяг операцій, що здійснювалися за її рахунками, перевищував еквівалент 100 тис. грн на місяць до 21 липня 2022 року;

  • подання до банку листа від державного органу або військової частини щодо співпраці з волонтером та замовлення товарів відповідного призначення, якщо сума такої операції перевищує еквівалент 400 тис. грн на місяць;

  • надання орієнтовної вартості (розрахунку) товару та строків виконання замовлення;

  • інформування волонтером банку щодо збору коштів з метою оплати продукції.

До переліку товарів, які мають змогу купувати волонтери–фізичні особи, належать: рації, бронежилети, каски, шоломи, військова та тактична форма, військове та тактичне взуття, захисний одяг, оптичні прилади для слідкування, безпілотні літальні апарати, спальні мішки, каремати та засоби для надання домедичної допомоги.

Також НБУ спростив валютні обмеження для бізнесу. Він дозволив банкам продавати валюту юридичним особам та фізичним особам-підприємцям для витрат за допомогою корпоративних платіжних карток за кордоном.

Йдеться, зокрема, про такі витрати:

  • на відрядження працівників за кордон виключно для оплати добових витрат у межах щоденного ліміту в розмірі 80 євро (в еквіваленті) на одного співробітника;

  • на проживання та транспортні витрати (з документальним підтвердженням розрахунку зазначених витрат на одну особу).

У НБУ нагадують, що розрахунки валютними картками можуть здійснюватися без обмежень.

Автор: 

бізнес (2082) валюта (2528) НБУ (10626) волонтери (1352) обмеження (252)
Коментувати
Надо полагать, что под льготы в категории "волонтёр" сразу попали КАЛомойский Беня Валеричь, Гудок Ренат Леонидович и ПинЧУК Затёк Михуиловичю Ну может и ещё кто из подобных.
06.08.2022 14:10 Відповісти
Лисий і інша шльондрота з кварталу трохи витратились.
06.08.2022 15:22 Відповісти
100% все депутаты станут волонтерами
07.08.2022 11:59 Відповісти
͟о͟п͟е͟р͟а͟ц͟і͟ї͟ ͟з͟а͟ ͟р͟а͟х͟у͟н͟к͟о͟м͟ ͟в͟о͟л͟о͟н͟т͟е͟р͟а͟ ͟є͟ ͟т͟и͟п͟о͟в͟и͟м͟и͟ ͟д͟л͟я͟ ͟ц͟і͟є͟ї͟ ͟ф͟і͟з͟о͟с͟о͟б͟и͟,͟ ͟а͟ ͟о͟б͟с͟я͟г͟ ͟о͟п͟е͟р͟а͟ц͟і͟й͟ ͟з͟а͟ ͟р͟а͟х͟у͟н͟к͟а͟м͟и͟ ͟п͟е͟р͟е͟в͟и͟щ͟у͟в͟а͟в͟ ͟е͟к͟в͟і͟в͟а͟л͟е͟н͟т͟ ͟1͟0͟0͟ ͟т͟и͟с͟.͟ ͟г͟р͟н͟ ͟н͟а͟ ͟м͟і͟с͟я͟ц͟ь͟ ͟д͟о͟ ͟в͟в͟е͟д͟е͟н͟н͟я͟ ͟л͟і͟м͟і͟т͟у͟;͟

Тобто ті, хто займався цим професійно ще до лютого цього року.
06.08.2022 14:56 Відповісти
Так може не треба було їх вводити?
06.08.2022 21:30 Відповісти
 
 