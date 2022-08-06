НБУ скасував низку валютних обмежень для волонтерів та бізнесу

Національний банк України з 6 серпня 2022 року скасував низку обмежень для волонтерів та бізнесу. Механізми дадуть без ускладнень проводити необхідні платежі у валюті з мінімальним впливом на стан валютного ринку.

Про це повідомили у пресслужбі Нацбанку, інформує Цензор.НЕТ.

Нацбанк дозволив банкам не застосовувати для волонтерів, які купують товари військового призначення, ліміт на розрахунки гривневими платіжними картками за кордоном на рівні 100 тисяч гривень.

Читайте: Готівковий курс долара має скоро зрівнятись із безготівковим, але протягом року валюта дорожчатиме, - НБУ

Це можливе за дотримання таких вимог:

операції за рахунком волонтера є типовими для цієї фізичної особи та обсяг операцій, що здійснювалися за її рахунками, перевищував еквівалент 100 тис. грн на місяць до 21 липня 2022 року;

подання до банку листа від державного органу або військової частини щодо співпраці з волонтером та замовлення товарів відповідного призначення, якщо сума такої операції перевищує еквівалент 400 тис. грн на місяць;

надання орієнтовної вартості (розрахунку) товару та строків виконання замовлення;

інформування волонтером банку щодо збору коштів з метою оплати продукції.

До переліку товарів, які мають змогу купувати волонтери–фізичні особи, належать: рації, бронежилети, каски, шоломи, військова та тактична форма, військове та тактичне взуття, захисний одяг, оптичні прилади для слідкування, безпілотні літальні апарати, спальні мішки, каремати та засоби для надання домедичної допомоги.

Також читайте: До кінця року інфляція сягне 31%, повернення до цілі 5% передбачається у 2025 році, - НБУ

Також НБУ спростив валютні обмеження для бізнесу. Він дозволив банкам продавати валюту юридичним особам та фізичним особам-підприємцям для витрат за допомогою корпоративних платіжних карток за кордоном.

Йдеться, зокрема, про такі витрати:

на відрядження працівників за кордон виключно для оплати добових витрат у межах щоденного ліміту в розмірі 80 євро (в еквіваленті) на одного співробітника;

на проживання та транспортні витрати (з документальним підтвердженням розрахунку зазначених витрат на одну особу).

У НБУ нагадують, що розрахунки валютними картками можуть здійснюватися без обмежень.