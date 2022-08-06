НБУ скасував низку валютних обмежень для волонтерів та бізнесу
Національний банк України з 6 серпня 2022 року скасував низку обмежень для волонтерів та бізнесу. Механізми дадуть без ускладнень проводити необхідні платежі у валюті з мінімальним впливом на стан валютного ринку.
Нацбанк дозволив банкам не застосовувати для волонтерів, які купують товари військового призначення, ліміт на розрахунки гривневими платіжними картками за кордоном на рівні 100 тисяч гривень.
Це можливе за дотримання таких вимог:
операції за рахунком волонтера є типовими для цієї фізичної особи та обсяг операцій, що здійснювалися за її рахунками, перевищував еквівалент 100 тис. грн на місяць до 21 липня 2022 року;
подання до банку листа від державного органу або військової частини щодо співпраці з волонтером та замовлення товарів відповідного призначення, якщо сума такої операції перевищує еквівалент 400 тис. грн на місяць;
надання орієнтовної вартості (розрахунку) товару та строків виконання замовлення;
інформування волонтером банку щодо збору коштів з метою оплати продукції.
До переліку товарів, які мають змогу купувати волонтери–фізичні особи, належать: рації, бронежилети, каски, шоломи, військова та тактична форма, військове та тактичне взуття, захисний одяг, оптичні прилади для слідкування, безпілотні літальні апарати, спальні мішки, каремати та засоби для надання домедичної допомоги.
Також НБУ спростив валютні обмеження для бізнесу. Він дозволив банкам продавати валюту юридичним особам та фізичним особам-підприємцям для витрат за допомогою корпоративних платіжних карток за кордоном.
Йдеться, зокрема, про такі витрати:
на відрядження працівників за кордон виключно для оплати добових витрат у межах щоденного ліміту в розмірі 80 євро (в еквіваленті) на одного співробітника;
на проживання та транспортні витрати (з документальним підтвердженням розрахунку зазначених витрат на одну особу).
У НБУ нагадують, що розрахунки валютними картками можуть здійснюватися без обмежень.
