5 347 6

НБУ отменил ряд валютных ограничений для волонтеров и бизнеса

картка

Национальный банк Украины с 6 августа 2022 отменил ряд ограничений для волонтеров и бизнеса. Механизмы дадут без затруднений проводить необходимые платежи в валюте с минимальным влиянием на состояние валютного рынка.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка, передает Цензор.НЕТ.

Нацбанк разрешил банкам не применять для волонтеров, покупающих товары военного назначения, лимит на расчеты гривневыми платежными картами за границей на уровне 100 тысяч гривен.

Это возможно при соблюдении следующих требований:

  • операции по счету волонтера типичны для этого физического лица и объем операций, осуществлявшихся по его счетам, превышал эквивалент 100 тыс. грн в месяц до 21 июля 2022 года;

  • представление в банк письма от государственного органа или воинской части о сотрудничестве с волонтером и заказе товаров соответствующего назначения, если сумма такой операции превышает эквивалент 400 тыс. грн в месяц;

  • предоставление ориентировочной стоимости (расчета) товара и сроков выполнения заказа;

  • информирование волонтером банка о сборе средств с целью оплаты продукции.

К списку товаров, которые могут покупать волонтеры-физические лица, относятся: рации, бронежилеты, каски, шлемы, военная и тактическая форма, военная и тактическая обувь, защитная одежда, оптические приборы для слежки, беспилотные летательные аппараты, спальные мешки, карематы и средства для оказания медицинской помощи.

Также НБУ упростил валютные ограничения для бизнеса. Он разрешил банкам продавать валюту юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям для расходов с помощью корпоративных платежных карт за границей.

Речь идет, в частности, о таких расходах:

  • на командировку работников за границу исключительно для оплаты суточных расходов в пределах ежедневного лимита в размере 80 евро (в эквиваленте) на одного сотрудника;

  • на проживание и транспортные расходы (с документальным подтверждением расчета указанных расходов на одного человека).

В НБУ напоминают, что расчеты валютными картами могут производиться без ограничений.

Надо полагать, что под льготы в категории "волонтёр" сразу попали КАЛомойский Беня Валеричь, Гудок Ренат Леонидович и ПинЧУК Затёк Михуиловичю Ну может и ещё кто из подобных.
06.08.2022 14:10 Ответить
Лисий і інша шльондрота з кварталу трохи витратились.
06.08.2022 15:22 Ответить
100% все депутаты станут волонтерами
07.08.2022 11:59 Ответить
͟о͟п͟е͟р͟а͟ц͟і͟ї͟ ͟з͟а͟ ͟р͟а͟х͟у͟н͟к͟о͟м͟ ͟в͟о͟л͟о͟н͟т͟е͟р͟а͟ ͟є͟ ͟т͟и͟п͟о͟в͟и͟м͟и͟ ͟д͟л͟я͟ ͟ц͟і͟є͟ї͟ ͟ф͟і͟з͟о͟с͟о͟б͟и͟,͟ ͟а͟ ͟о͟б͟с͟я͟г͟ ͟о͟п͟е͟р͟а͟ц͟і͟й͟ ͟з͟а͟ ͟р͟а͟х͟у͟н͟к͟а͟м͟и͟ ͟п͟е͟р͟е͟в͟и͟щ͟у͟в͟а͟в͟ ͟е͟к͟в͟і͟в͟а͟л͟е͟н͟т͟ ͟1͟0͟0͟ ͟т͟и͟с͟.͟ ͟г͟р͟н͟ ͟н͟а͟ ͟м͟і͟с͟я͟ц͟ь͟ ͟д͟о͟ ͟в͟в͟е͟д͟е͟н͟н͟я͟ ͟л͟і͟м͟і͟т͟у͟;͟

Тобто ті, хто займався цим професійно ще до лютого цього року.
06.08.2022 14:56 Ответить
Так може не треба було їх вводити?
06.08.2022 21:30 Ответить
 
 