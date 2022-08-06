НБУ отменил ряд валютных ограничений для волонтеров и бизнеса
Национальный банк Украины с 6 августа 2022 отменил ряд ограничений для волонтеров и бизнеса. Механизмы дадут без затруднений проводить необходимые платежи в валюте с минимальным влиянием на состояние валютного рынка.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка, передает Цензор.НЕТ.
Нацбанк разрешил банкам не применять для волонтеров, покупающих товары военного назначения, лимит на расчеты гривневыми платежными картами за границей на уровне 100 тысяч гривен.
Это возможно при соблюдении следующих требований:
-
операции по счету волонтера типичны для этого физического лица и объем операций, осуществлявшихся по его счетам, превышал эквивалент 100 тыс. грн в месяц до 21 июля 2022 года;
-
представление в банк письма от государственного органа или воинской части о сотрудничестве с волонтером и заказе товаров соответствующего назначения, если сумма такой операции превышает эквивалент 400 тыс. грн в месяц;
-
предоставление ориентировочной стоимости (расчета) товара и сроков выполнения заказа;
-
информирование волонтером банка о сборе средств с целью оплаты продукции.
К списку товаров, которые могут покупать волонтеры-физические лица, относятся: рации, бронежилеты, каски, шлемы, военная и тактическая форма, военная и тактическая обувь, защитная одежда, оптические приборы для слежки, беспилотные летательные аппараты, спальные мешки, карематы и средства для оказания медицинской помощи.
Также НБУ упростил валютные ограничения для бизнеса. Он разрешил банкам продавать валюту юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям для расходов с помощью корпоративных платежных карт за границей.
Речь идет, в частности, о таких расходах:
-
на командировку работников за границу исключительно для оплаты суточных расходов в пределах ежедневного лимита в размере 80 евро (в эквиваленте) на одного сотрудника;
-
на проживание и транспортные расходы (с документальным подтверждением расчета указанных расходов на одного человека).
В НБУ напоминают, что расчеты валютными картами могут производиться без ограничений.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тобто ті, хто займався цим професійно ще до лютого цього року.