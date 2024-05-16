Законопроект о присвоении частного имущества подорвет доверие к Украине со стороны инвесторов – ICC Ukraine

Проект 3акона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно механизма защиты права собственности третьих лиц (№11195 от 22.04.2024) осуществляет попытку узаконивания механизма присвоения государством права собственности. Это не только станет проявлением полного неуважения к институту права собственности, но и полностью подорвет доверие правительств западных стран и нанесет непоправимый вред инвестиционному климату.

Об этом говорится в открытом письме Украинского национального Комитета Международной Торговой Палаты (lCC Ukraine) к главам депутатских фракций и групп, информирует Цензор.НЕТ.

В Комитете напомнили: указанным законопроектом предлагается установить специальный механизм взыскания в доход государства 100% пакета акций (долей) или других ценных бумаг, прямо или непосредственно принадлежащих юридическому лицу, в структуре собственности которого есть лицо, к которому применена санкция в виде блокировки активов.

В то же время предполагается, что для неподсанкционных лиц, являющихся владельцами акций в таком юридическом лице, будет применена специальная процедура, а именно - открытие паксинков условного хранения (эскроу) в ценных бумагах и/или счетов условного хранения (эскроу) долей общества и зачисление на такие счета прав на ценные бумаги и/или долей в количестве, соответствующем определенному размеру участия в пакете, взымаемого в доход государства. В дальнейшем предполагается возможность оформления прав на такие доли (акции) лицами, в отношении которых санкции не применены, путем осуществления перевода прав на ценные бумаги, говорят в lCC Ukraine.

"Этим законопроектом осуществляется попытка узаконивания механизма присвоения государством права собственности на акции, принадлежащие неподсанкционным лицам, с последующим непрозрачным механизмом восстановления таких прав. Кроме того, на время сомнительного и непрозрачного восстановления прав на эти акции, неподсанкционные лица лишаются права участия в юридическом лице и управления им", - отметили в Комитете.

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Таким образом, указанный законопроект может установить завуалированное присвоение соответствующих активов государством, изменения структуры собственности юридических лиц, и лишение права собственности и управления юридическим лицом теми учредителями, к которым даже не применялись санкции.

"Принятие законопроекта в первом чтении и его дальнейшее рассмотрение не только станет проявлением полного неуважения к институту права собственности, но и полностью подорвет доверие правительств западных стран и нанесет непоправимый вред инвестиционному климату. Кроме того, имеющиеся иностранные инвесторы могут быть крайне обеспокоены такими действиями законодателей, и еще больше снизят деловую активность как на период войны, так и во время восстановления и реконструкции. Мы считаем указанный законопроект нарушающим основополагающие принципы права собственности, установленные Конституцией и международными договорами, и призываем народных депутатов не поддерживать его при рассмотрении в Верховной Раде", - призвали в lCC Ukraine.

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