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Законопроект о присвоении частного имущества подорвет доверие к Украине со стороны инвесторов – ICC Ukraine

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Проект 3акона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно механизма защиты права собственности третьих лиц (№11195 от 22.04.2024) осуществляет попытку узаконивания механизма присвоения государством права собственности. Это не только станет проявлением полного неуважения к институту права собственности, но и полностью подорвет доверие правительств западных стран и нанесет непоправимый вред инвестиционному климату.

Об этом говорится в открытом письме Украинского национального Комитета Международной Торговой Палаты (lCC Ukraine) к главам депутатских фракций и групп, информирует Цензор.НЕТ.

В Комитете напомнили: указанным законопроектом предлагается установить специальный механизм взыскания в доход государства 100% пакета акций (долей) или других ценных бумаг, прямо или непосредственно принадлежащих юридическому лицу, в структуре собственности которого есть лицо, к которому применена санкция в виде блокировки активов.

В то же время предполагается, что для неподсанкционных лиц, являющихся владельцами акций в таком юридическом лице, будет применена специальная процедура, а именно - открытие паксинков условного хранения (эскроу) в ценных бумагах и/или счетов условного хранения (эскроу) долей общества и зачисление на такие счета прав на ценные бумаги и/или долей в количестве, соответствующем определенному размеру участия в пакете, взымаемого в доход государства. В дальнейшем предполагается возможность оформления прав на такие доли (акции) лицами, в отношении которых санкции не применены, путем осуществления перевода прав на ценные бумаги, говорят в lCC Ukraine.

"Этим законопроектом осуществляется попытка узаконивания механизма присвоения государством права собственности на акции, принадлежащие неподсанкционным лицам, с последующим непрозрачным механизмом восстановления таких прав. Кроме того, на время сомнительного и непрозрачного восстановления прав на эти акции, неподсанкционные лица лишаются права участия в юридическом лице и управления им", - отметили в Комитете.

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Таким образом, указанный законопроект может установить завуалированное присвоение соответствующих активов государством, изменения структуры собственности юридических лиц, и лишение права собственности и управления юридическим лицом теми учредителями, к которым даже не применялись санкции.

"Принятие законопроекта в первом чтении и его дальнейшее рассмотрение не только станет проявлением полного неуважения к институту права собственности, но и полностью подорвет доверие правительств западных стран и нанесет непоправимый вред инвестиционному климату. Кроме того, имеющиеся иностранные инвесторы могут быть крайне обеспокоены такими действиями законодателей, и еще больше снизят деловую активность как на период войны, так и во время восстановления и реконструкции. Мы считаем указанный законопроект нарушающим основополагающие принципы права собственности, установленные Конституцией и международными договорами, и призываем народных депутатов не поддерживать его при рассмотрении в Верховной Раде", - призвали в lCC Ukraine.

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лист lCC Ukraine до депутатів
лист lCC Ukraine до депутатів

Автор: 

законопроект (3219) конфискация (599) санкции (11257)


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Топ комментарии
+7
А тім то й справа що застосовувать його будуть якраз ці 5-6 ефективних менеджерів...
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16.05.2024 18:20
+6
Якщо в Законі записати, що він застосовується до 5-6 ефективних менеджерів які займали посади в ОПі, то все буде добре
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16.05.2024 18:16
+4
На те й розрахований.
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16.05.2024 18:16
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16.05.2024 18:14 Ответить
На те й розрахований.
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16.05.2024 18:16 Ответить
Якщо в Законі записати, що він застосовується до 5-6 ефективних менеджерів які займали посади в ОПі, то все буде добре
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16.05.2024 18:16 Ответить
А тім то й справа що застосовувать його будуть якраз ці 5-6 ефективних менеджерів...
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16.05.2024 18:20 Ответить
ГЕТТМАНЦЕВА пора на гиляку Він по заказу Сивковича нищить середній бизнес і малий бизнес
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16.05.2024 18:19 Ответить
А що за царь сивкович, що він такі накази роздає?
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16.05.2024 18:36 Ответить
Сивкович співробітник ФСБ , працював в Україні, був депутатом . Як РИГ збіг у рашу . Зараз працює в мацкві в штабі по Україні. Геттманцев був його помічником в Україні
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17.05.2024 02:25 Ответить
Приватний підприємець дбає про власні прибутки. Держава мусить утримувати пенсів, калік, силовиків і тп. Якщо суд конфіскував акції бізнесмена на користь держави і Верховний суд підтвердив рішення, значить запанувала справедливість. ПС. В Україні суди радикально реформовано в 2016 році
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16.05.2024 18:32 Ответить
Так цей закон дозволяє забирати майно і без суду.
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16.05.2024 18:45 Ответить
Не пересмикуйте. Холокост відбувався в повній відповідності до місцевих законів. І українців зараз вбивають в повній відповідності до законів кацапстану. Але це не означає, що "запанувала справедливість".
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16.05.2024 18:50 Ответить
Ты малость туповат, за зельцмана голосовал?
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16.05.2024 21:41 Ответить
Поки набуде чинності, як раз можна буде починати з 5-6 менеджерів рояльного гросмейстера і юриста з міжнародного права.
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16.05.2024 18:46 Ответить
І тут свого носа пхають, ,,вчителі" хр....ві!
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16.05.2024 19:03 Ответить
застосовується до підсанкційних осіб
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16.05.2024 19:23 Ответить
коломоцькі щурі гребуть під себе усе, що тільки можуть, бо добре розуміють, що на наступний день по закінченні війни будуть або на ростові, або в буцигарні, тож може вже зараз гнати їх під три чорти, без них війну виграємо, а з ними хто зна
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16.05.2024 19:48 Ответить
Нова "ЕЛІТА" хоче стати новими олігархами.
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16.05.2024 20:32 Ответить
Супер. Санкції без рішення суду, а призначають ті санкції "ефективні" менеджери.
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16.05.2024 22:33 Ответить
Як тільки Зе клоуни лякаються вводити Стан Війни в Україні, бо більшості депутатів і чиновників прийдеться ідти воювати на передову 🤣
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17.05.2024 01:27 Ответить
а где очередь?
кто крайний, за кем я буду?
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17.05.2024 07:55 Ответить
 
 