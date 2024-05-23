У нас тревоги длятся по 16 часов, на Харьковщине почти нет безопасных мест, - ОВА

Войска РФ могут в любой момент атаковать территорию Харьковской области, поэтому в регионе почти нет безопасных мест.

Об этом в эфире Свобода.Live рассказала пресс-секретарь Харьковской областной военной администрации Елена Шаповал, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Конечно, Харьков и Харьковская область, к сожалению, опасны и всегда под риском ударов, поскольку мы находимся в 30 километрах от линии границы с Российской Федерацией, от линии фронта. У нас тревоги продолжаются по 16 часов", - сказала спикер ОВА.

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Шаповал также проинформировала, что днем 23 мая оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300 с территории Белгорода в РФ.

Ранее стало известно, что ГБР расследует прорыв оккупантами границы на Харьковщине, проверяют действия 28 командиров.