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Новости Война
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У нас тревоги длятся по 16 часов, на Харьковщине почти нет безопасных мест, - ОВА

Ліквідація наслідків російського удару по Харківщині

Войска РФ могут в любой момент атаковать территорию Харьковской области, поэтому в регионе почти нет безопасных мест.

Об этом в эфире Свобода.Live рассказала пресс-секретарь Харьковской областной военной администрации Елена Шаповал, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Конечно, Харьков и Харьковская область, к сожалению, опасны и всегда под риском ударов, поскольку мы находимся в 30 километрах от линии границы с Российской Федерацией, от линии фронта. У нас тревоги продолжаются по 16 часов", - сказала спикер ОВА.

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Шаповал также проинформировала, что днем 23 мая оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300 с территории Белгорода в РФ.

Ранее стало известно, что ГБР расследует прорыв оккупантами границы на Харьковщине, проверяют действия 28 командиров.

Автор: 

Харьков (7466) Харьковщина (5577) военно-гражданская администрация (88)


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А для чого ви думаєте єрмак призначив сьірского а той содоля?
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23.05.2024 23:50 Ответить
Це руССкій мір... Мір смерті і розрухи!
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24.05.2024 00:02 Ответить
Головне на Банковій да в Кончи-Заспі все спокійно, все прикрито ешелованою ППО
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24.05.2024 00:03 Ответить
Все виноваты,. Только ОП и Зеленский во всём белом.
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24.05.2024 01:16 Ответить
https://twitter.com/i/status/1793683949522432172 Тракторист в Харківській області обробляє поля, не зважаючи на війну. Пацани у бліндажах думали танчик приїхав.
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24.05.2024 01:32 Ответить
главное прикрыть конче-заспу
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24.05.2024 05:48 Ответить
просто хочется чтобы пуйло пульнуло по конченной заспе на всю катушку
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24.05.2024 06:04 Ответить
 
 