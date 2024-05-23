У нас тривоги тривають по 16 годин, у Харківській області майже немає безпечних місць, - ОВА
Війська РФ можуть у будь-який момент атакувати територію Харківської області, тому у регіоні майже немає безпечних місць.
Про це в ефірі Свобода.Live розповіла речниця Харківської обласної військової адміністрації Олена Шаповал, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Звичайно, Харків і Харківська область, на жаль, небезпечні й завжди під ризиком ударів, оскільки ми перебуваємо за 30 кілометрів від лінії кордону з Російською Федерацією, від лінії фронту. У нас тривоги тривають по 16 годин", — сказала речниця ОВА.
Шаповал також проінформувала, що вдень 23 травня окупанти обстріляли Харків ракетами С-300 з території Бєлгорода у РФ.
Раніше стало відомо, що ДБР розслідує прорив окупантами кордону на Харківщині, перевіряють дії 28 командирів.
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