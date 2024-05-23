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Новини Війна
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У нас тривоги тривають по 16 годин, у Харківській області майже немає безпечних місць, - ОВА

Ліквідація наслідків російського удару по Харківщині

Війська РФ можуть у будь-який момент атакувати територію Харківської області, тому у регіоні майже немає безпечних місць.

Про це в ефірі Свобода.Live розповіла речниця Харківської обласної військової адміністрації Олена Шаповал, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Звичайно, Харків і Харківська область, на жаль, небезпечні й завжди під ризиком ударів, оскільки ми перебуваємо за 30 кілометрів від лінії кордону з Російською Федерацією, від лінії фронту. У нас тривоги тривають по 16 годин", — сказала речниця ОВА.

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Шаповал також проінформувала, що вдень 23 травня окупанти обстріляли Харків ракетами С-300 з території Бєлгорода у РФ.

Раніше стало відомо, що ДБР розслідує прорив окупантами кордону на Харківщині, перевіряють дії 28 командирів.

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Харків (5576) Харківщина (6054) військово-цивільна адміністрація (89)


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А для чого ви думаєте єрмак призначив сьірского а той содоля?
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23.05.2024 23:50 Відповісти
Це руССкій мір... Мір смерті і розрухи!
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24.05.2024 00:02 Відповісти
Головне на Банковій да в Кончи-Заспі все спокійно, все прикрито ешелованою ППО
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24.05.2024 00:03 Відповісти
Все виноваты,. Только ОП и Зеленский во всём белом.
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24.05.2024 01:16 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1793683949522432172 Тракторист в Харківській області обробляє поля, не зважаючи на війну. Пацани у бліндажах думали танчик приїхав.
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24.05.2024 01:32 Відповісти
главное прикрыть конче-заспу
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24.05.2024 05:48 Відповісти
просто хочется чтобы пуйло пульнуло по конченной заспе на всю катушку
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24.05.2024 06:04 Відповісти
 
 