У нас тривоги тривають по 16 годин, у Харківській області майже немає безпечних місць, - ОВА

Війська РФ можуть у будь-який момент атакувати територію Харківської області, тому у регіоні майже немає безпечних місць.

Про це в ефірі Свобода.Live розповіла речниця Харківської обласної військової адміністрації Олена Шаповал, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Звичайно, Харків і Харківська область, на жаль, небезпечні й завжди під ризиком ударів, оскільки ми перебуваємо за 30 кілометрів від лінії кордону з Російською Федерацією, від лінії фронту. У нас тривоги тривають по 16 годин", — сказала речниця ОВА.

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Шаповал також проінформувала, що вдень 23 травня окупанти обстріляли Харків ракетами С-300 з території Бєлгорода у РФ.

Раніше стало відомо, що ДБР розслідує прорив окупантами кордону на Харківщині, перевіряють дії 28 командирів.