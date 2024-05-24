Буданов поддержал проведение "форума российской оппозиции" во Львове: Одно из проявлений борьбы против диктатуры Кремля
Кирилл Буданов поддержал "форум российской оппозиции", проведенный во Львове 23 мая.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба ГУР.
Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов поддержал проведение подобного мероприятия как одного из проявлений борьбы против кремлевской диктатуры, что также способствует победе Украины над государством-агрессором.
В пресс-службе отмечают, что "подобные события приближают конец режима Путина и способствуют консолидации всех сил, целью которых является свержение диктатуры в РФ и поражение Кремля в войне против Украины".
Напомним 23 мая российская оппозиция провела форум во Львове. В нем приняли участие более 40 участников от ведущих оппозиционных объединений, а также представители Офиса президента Украины и Верховной Рады.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ударім язиком по диктатурі кремля!
але восени було повідомлення про зустріч із явлінським в кремлі..очевидно домовилися, що явлінський не прийматиме участь у виборах, а натомість отримає можливість і кошти по проштовхуванню своїх яблук серед опозиції десь на малій батьківщині, у львові...
ось, воно і втілюється...якщо його імя звучатиме, то так воно і є...
ще й може президентом росії оберуть, якщо бурно діятиме...
А в нього хер кривий та короткуватий. Але товстий. Такий собі келдиш.
Головне там коменти
Новий старий образ, що є просто уніформою для цього безглуздого лібєрастичного збіговиська та й "лист буданова" вдруге купляти не треба
А війну ми ведемо з русскіми,а не з кремлем.
***** і його посіпаки 20 років скрізь розказували що "українців нема, що України нема, що то все московія і т п лайно"
але жодна так би мовити наші говорячі голови (кулєби, зеленські , про олігархат я мовчу взагалі)ніде, ні в штатах ні в європі не казало , що Кубань наш, що Білгород наш , і все то наші землі що заграбала московія скориставшись виснаженням Києвскої Русі , а навпльний звичайний імперіаліст і тому подвбне , цього всього немає - то що це за війна така, де волають тільки дай зброю ?
де наша фундаментальна робота по інформуванню історичному еліт Сша і Єс , немає !
Андрій Садовий
@AndriySadovyi
·
https://x.com/AndriySadovyi/status/1793643367156560281 15 год
Пишуть, що у Львові сьогодні працює форум якоїсь російської опозиції.
Учасники нібито Ходорковський, Каспаров, Фейгін, Шендерович та інші прізвища, мені не дуже відомі.
Хто знає, це якийсь жарт?
Запит у відповідні органи вже відправив.