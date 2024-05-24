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Буданов поддержал проведение "форума российской оппозиции" во Львове: Одно из проявлений борьбы против диктатуры Кремля

Буданов підтримав Форум опозиції РФ у Львові

Кирилл Буданов поддержал "форум российской оппозиции", проведенный во Львове 23 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба ГУР.

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов поддержал проведение подобного мероприятия как одного из проявлений борьбы против кремлевской диктатуры, что также способствует победе Украины над государством-агрессором.

В пресс-службе отмечают, что "подобные события приближают конец режима Путина и способствуют консолидации всех сил, целью которых является свержение диктатуры в РФ и поражение Кремля в войне против Украины".

Напомним 23 мая российская оппозиция провела форум во Львове. В нем приняли участие более 40 участников от ведущих оппозиционных объединений, а также представители Офиса президента Украины и Верховной Рады.

Также смотрите: Во Львове прошел "форум российской оппозиции". Садовый поручил "соответствующим органам" разобраться. ВИДЕО

Автор: 

Буданов Кирилл (456) оппозиция (5335) россия (95441) Форум (179)


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Топ комментарии
+25
Фріки керують державою
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24.05.2024 01:33
+16
Він міг теж губи трохи підкачати.
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24.05.2024 01:37
+12
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24.05.2024 01:20
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Правила форума Совет форумчан
Совесть нации!
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24.05.2024 01:18 Ответить
Гівно народу.
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24.05.2024 09:00 Ответить
щось давно у Львові не було дня москворотої щелепи!

ударім язиком по диктатурі кремля!
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24.05.2024 01:18 Ответить
путін окрім воєнних і фсб, мало з ким зустрічається у кремлі...
але восени було повідомлення про зустріч із явлінським в кремлі..очевидно домовилися, що явлінський не прийматиме участь у виборах, а натомість отримає можливість і кошти по проштовхуванню своїх яблук серед опозиції десь на малій батьківщині, у львові...
ось, воно і втілюється...якщо його імя звучатиме, то так воно і є...
ще й може президентом росії оберуть, якщо бурно діятиме...
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24.05.2024 03:53 Ответить
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24.05.2024 01:20 Ответить
Це що за губа?
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24.05.2024 01:24 Ответить
Це про тих шмар, що обабіч штриха у погонах?
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24.05.2024 05:06 Ответить
Я коли побачив цей знімок, ледве стримав рвотний рефлекс....
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24.05.2024 07:33 Ответить
Це нові Мать ЇхХарі. Вони особисто працюють на шпрехшталмейстера якій по осені 2023 року здав у бутик плавки які там купував но не використав.
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24.05.2024 08:59 Ответить
Фріки керують державою
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24.05.2024 01:33 Ответить
Він міг теж губи трохи підкачати.
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24.05.2024 01:37 Ответить
Схоже чувак, як писам Митець, "хижий до мінету"... А як же развєдка?
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24.05.2024 02:05 Ответить
До супер-міньєту. Там таке чмокання-чмакання йде, що тисяча мавіків дзижчанням не перекриють ту хренотень.
А в нього хер кривий та короткуватий. Але товстий. Такий собі келдиш.
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24.05.2024 08:02 Ответить
"Мы и Зеленский должны дожить до его ответа на вопрос: КТО УБЕДИЛ ЕГО верить не Байдену а в шашлыки " ------ничего святого с Поярковым
Головне там коменти
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24.05.2024 05:33 Ответить
Блонда на вашому фото то, я так розумію, полковник ОПи Арєстовіч?
Новий старий образ, що є просто уніформою для цього безглуздого лібєрастичного збіговиська та й "лист буданова" вдруге купляти не треба
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24.05.2024 07:17 Ответить
Це ойго 😀прикриття , кращий дружбан &балошвіллі !Проживали під одним дахом
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24.05.2024 12:36 Ответить
Ця опозиція просто сама хоче керувати і мати величезну владу.
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24.05.2024 01:21 Ответить
щоб зсу дійшли до москви і передали владу опозицї...
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24.05.2024 03:45 Ответить
******** підтримав? От же ж *****
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24.05.2024 01:22 Ответить
Знайшов собі нове, ще гірше збочення після Гогілашвілі, під назвою хароше_рюзьґє.
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24.05.2024 01:27 Ответить
Якщо буданов,то це не опозиція
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24.05.2024 01:27 Ответить
для оппозиционеров раздали фонарики на форуме ?
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24.05.2024 01:38 Ответить
А що та опозиція каже на рахунок Криму? Бутерброд навального чи щось інше?
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24.05.2024 01:39 Ответить
Та везіть вже туристів з московії, чого соромитеся?
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24.05.2024 01:41 Ответить
Чувак,який провалив операцію в Криму,за це від Зе отримав генеральські погони,з лейтенанта в генерали,оце зелений ліфт працює.Будангу на сусідню смереку,поруч з ФСБшніком фейгіним.Львів'яни,наведіть порядок,повикидуйте за шкірку тих ФСБшників і їхню зелену обслугу з міста.Як такий шабаш можна було допустити?
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24.05.2024 01:50 Ответить
Боже! Ще один ідіот! Кацапська опозиція закінчується на Українському питанні!!!
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24.05.2024 01:52 Ответить
Ми починаємо забувати, що добрий моsкаль - це дохлий моsкаль.
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24.05.2024 02:57 Ответить
а чого у Львові давайте в Харкові
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24.05.2024 03:26 Ответить
Для цього є Шєбєкіно і Тьотькіно
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24.05.2024 08:29 Ответить
Всякий, їхто зневажає світові ЛОЖКИ-МОВИ БОГА *** отримає хоть крихту ХЛІБА на щелепу ЗНАНЬ. Тож - не дивуйтесь ТУПИМ БАБИ ВЛАДИ, - ТАК БУЛО, ТАК Є, ТАК БУДЕ. Ви нічим не відрізняєтесь від *****, він також за єдину ложку, але трісне харя від розмірів, про які мріє. АРХ М
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24.05.2024 03:54 Ответить
???
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24.05.2024 05:04 Ответить
На рашці нема опозиції, а Україні нема адекватних керманичів держави Тільки дивні персонажі
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24.05.2024 05:03 Ответить
У них ноль влияния на кацапское быдло. Только ездят по Западу и рассказывают про "хороших русских". Создают иллюзию что узкий народ только и ждет когда избавится от режима. А потом Белый дом запрещает бить по территории рашки.

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24.05.2024 05:16 Ответить
А в чьому заключається їхня бурутьба,поясніть мені.Особливо коли до так званной "опозіціі" відносять Іларіонова,Піонтковського,невзорова.Фільм-пропаганда "Чістіліще"от невзорова,де чеченців виставили як бандитів і терористів.Дует на пропагандистьком каналі "Дом" Фейгіна і Арестовіча.За Арестовича разом з "націоналістом"Корчинскім на шабаше Дугіна вспомніть,а туда випадкові люди не попадають.
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24.05.2024 05:25 Ответить
...опозиція...російська....у Львові... та то якийсь нонсенс.
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24.05.2024 06:03 Ответить
Тоб то, Буданов за те шоб до України приперлись шендерович, латиніні, фейгін та інша конторська сволота? А русская опозиція она у складі РДК, Легіону СР та Сіббату воює разом з ЗСУ під Харьковом. Все інше то сміття та агентура фсб.
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24.05.2024 06:08 Ответить
Хто б сумнівався.Кацап кацапів підтримав.
А війну ми ведемо з русскіми,а не з кремлем.
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24.05.2024 06:34 Ответить
Ну його тяга до російської агентури відома - досить лише нагадати про звʼязки з гогілашвілі!
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24.05.2024 06:48 Ответить
Здогадуюсь хто оплачує ций сходняк і чого його проводять у Львові.Є такий путінский банкір Фрідман(власник альфа банку,сенс банку),який досі являється "адвокатом"кремля.Ось і робить висновки.Особливо що там заправляє Подоляк,і жодного політика з опозіціі.
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24.05.2024 06:49 Ответить
із рузкє на форумє тока буданов, чи ще хтось був?
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24.05.2024 06:53 Ответить
Зверніть увагу !

***** і його посіпаки 20 років скрізь розказували що "українців нема, що України нема, що то все московія і т п лайно"
але жодна так би мовити наші говорячі голови (кулєби, зеленські , про олігархат я мовчу взагалі)ніде, ні в штатах ні в європі не казало , що Кубань наш, що Білгород наш , і все то наші землі що заграбала московія скориставшись виснаженням Києвскої Русі , а навпльний звичайний імперіаліст і тому подвбне , цього всього немає - то що це за війна така, де волають тільки дай зброю ?

де наша фундаментальна робота по інформуванню історичному еліт Сша і Єс , немає !
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24.05.2024 07:14 Ответить
Оце б запитати Будана,"А на чьєй ти сторонє гєнєрал"??? Навіщо в город Львів,привозити це руССкоє гуано? Та й ще під час войни...
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24.05.2024 07:19 Ответить
Лобіювати фсбешне гніздо в Україні, то для віщуна святе...
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24.05.2024 07:30 Ответить
Ніколи не вірте москалям!! Це смертельно небезпечно!!
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24.05.2024 07:52 Ответить
ще трохи правління зеШмарклі,і нам самим тре буде десь у Варшаві,чи у Берліні проводити форум української опозиції...
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24.05.2024 08:02 Ответить
Садист! Б'є дівчаток пательнею по обличчу!
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24.05.2024 08:07 Ответить
Яка опозиція??? геть розум втратили, немає *хароших росіян*, всі росіяни імперці, чого цим окупантам робити в Україні.....
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24.05.2024 08:27 Ответить
Краще і не придумаєш - моsкальська опозиція у Львові!!! А збори проводили в криївці УПА?
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24.05.2024 08:48 Ответить
Об Садового ОПа просто витерла ноги, навіть не попередили мера Львова про проведення цього збіговиська.

Андрій Садовий

@AndriySadovyi

·

https://x.com/AndriySadovyi/status/1793643367156560281 15 год

Пишуть, що у Львові сьогодні працює форум якоїсь російської опозиції.
Учасники нібито Ходорковський, Каспаров, Фейгін, Шендерович та інші прізвища, мені не дуже відомі.
Хто знає, це якийсь жарт?
Запит у відповідні органи вже відправив.
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24.05.2024 09:01 Ответить
Буданов ти займався своїми справами.Наприклад чому путлер безпечно прибув до Білорусі і як відбуде назад???
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24.05.2024 09:29 Ответить
А в них є опозиція ? Припустимо вони стануть владою. Що тоді зроблять ? Правильно. Те що і хутін. Пропоную абсолютно відмовитись від будь-яких взаємодій з кацапами. Бо ми своїми же руками зростили ту імперію.
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24.05.2024 09:33 Ответить
Очень правильное событие.
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24.05.2024 10:10 Ответить
Опять БЕСПОЛЕЗНУЮ болтавню разводить будут.
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24.05.2024 10:35 Ответить
вони вже 20 років хитають режим, а він стає все сильнішим, чому зараз має бути інакше?
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24.05.2024 12:52 Ответить
 
 