Буданов поддержал проведение "форума российской оппозиции" во Львове: Одно из проявлений борьбы против диктатуры Кремля

Кирилл Буданов поддержал "форум российской оппозиции", проведенный во Львове 23 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба ГУР.

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов поддержал проведение подобного мероприятия как одного из проявлений борьбы против кремлевской диктатуры, что также способствует победе Украины над государством-агрессором.

В пресс-службе отмечают, что "подобные события приближают конец режима Путина и способствуют консолидации всех сил, целью которых является свержение диктатуры в РФ и поражение Кремля в войне против Украины".

Напомним 23 мая российская оппозиция провела форум во Львове. В нем приняли участие более 40 участников от ведущих оппозиционных объединений, а также представители Офиса президента Украины и Верховной Рады.

Также смотрите: Во Львове прошел "форум российской оппозиции". Садовый поручил "соответствующим органам" разобраться. ВИДЕО