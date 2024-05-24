Буданов підтримав проведення "Форуму російської опозиції" у Львові: Один з проявів боротьби проти диктатури Кремля

Кирило Буданов підтримав "Форум російської опозиції", який провели у Львові 23 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба ГУР.

Так керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов підтримав проведення подібного заходу як одного з проявів боротьби проти кремлівської диктатури, що також сприяє перемозі України над державою-агресором.

У пресслужбі зазначають, що "подібні події наближають кінець режиму Путіна та сприяють консолідації усіх сил, метою яких є повалення диктатури в РФ та поразка Кремля у війні проти України".

Нагадаємо 23 травня російська опозиція провела форум у Львові у ньому взяли участь понад 40 учасників від провідних опозиційних об’єднань, а також представники Офісу президента України та Верховної Ради.

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