Буданов підтримав проведення "Форуму російської опозиції" у Львові: Один з проявів боротьби проти диктатури Кремля
Кирило Буданов підтримав "Форум російської опозиції", який провели у Львові 23 травня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба ГУР.
Так керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов підтримав проведення подібного заходу як одного з проявів боротьби проти кремлівської диктатури, що також сприяє перемозі України над державою-агресором.
У пресслужбі зазначають, що "подібні події наближають кінець режиму Путіна та сприяють консолідації усіх сил, метою яких є повалення диктатури в РФ та поразка Кремля у війні проти України".
Нагадаємо 23 травня російська опозиція провела форум у Львові у ньому взяли участь понад 40 учасників від провідних опозиційних об’єднань, а також представники Офісу президента України та Верховної Ради.
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ударім язиком по диктатурі кремля!
але восени було повідомлення про зустріч із явлінським в кремлі..очевидно домовилися, що явлінський не прийматиме участь у виборах, а натомість отримає можливість і кошти по проштовхуванню своїх яблук серед опозиції десь на малій батьківщині, у львові...
ось, воно і втілюється...якщо його імя звучатиме, то так воно і є...
ще й може президентом росії оберуть, якщо бурно діятиме...
А в нього хер кривий та короткуватий. Але товстий. Такий собі келдиш.
Головне там коменти
Новий старий образ, що є просто уніформою для цього безглуздого лібєрастичного збіговиська та й "лист буданова" вдруге купляти не треба
А війну ми ведемо з русскіми,а не з кремлем.
***** і його посіпаки 20 років скрізь розказували що "українців нема, що України нема, що то все московія і т п лайно"
але жодна так би мовити наші говорячі голови (кулєби, зеленські , про олігархат я мовчу взагалі)ніде, ні в штатах ні в європі не казало , що Кубань наш, що Білгород наш , і все то наші землі що заграбала московія скориставшись виснаженням Києвскої Русі , а навпльний звичайний імперіаліст і тому подвбне , цього всього немає - то що це за війна така, де волають тільки дай зброю ?
де наша фундаментальна робота по інформуванню історичному еліт Сша і Єс , немає !
Андрій Садовий
@AndriySadovyi
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https://x.com/AndriySadovyi/status/1793643367156560281 15 год
Пишуть, що у Львові сьогодні працює форум якоїсь російської опозиції.
Учасники нібито Ходорковський, Каспаров, Фейгін, Шендерович та інші прізвища, мені не дуже відомі.
Хто знає, це якийсь жарт?
Запит у відповідні органи вже відправив.