У Львові відбувся "Форум російської опозиції". Садовий доручив "відповідним органам" розібратись. ВIДЕО

Російська опозиція провела форум у Львові у ньому взяли участь понад 40 учасників від провідних опозиційних об’єднань, а також представники Офісу президента України та Верховної Ради.

Про це у фейсбуці написав колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, за результатами форуму вирішили створити постійну організаційну структуру для підтримки силового спротиву, а її остаточне формування завершиться на наступному форумі.

Учасники форуму також затвердили "Львівську резолюцію". В ній йдеться про підтримку російськими опозиціонерами "Формули миру" Володимира Зеленського, війна Росії проти України визнається злочинною, а політичний режим РФ - таким, який необхідно змінити, водночас повернувши Україні захоплені території та всіх військовополонених.

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Крім того, у фейсбуці з'явилось відео, як на цьому форумі виступає радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Водночас посадовець на своїх сторінках у соцмережах про цей виступ нічого не писав.

Міський голова Львова Андрій Садовий відреагував на факт проведення такої зустрічі

"Пишуть, що у Львові сьогодні працює форум якоїсь російської опозиції. Учасники нібито Ходорковський, Каспаров, Фейгін, Шендерович та інші прізвища, мені не дуже відомі. Хто знає, це якийсь жарт? Запит у відповідні органи вже відправив", - заявив він.

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