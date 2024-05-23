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У Львові відбувся "Форум російської опозиції". Садовий доручив "відповідним органам" розібратись. ВIДЕО

Російська опозиція провела форум у Львові у ньому взяли участь понад 40 учасників від провідних опозиційних об’єднань, а також представники Офісу президента України та Верховної Ради.

Про це у фейсбуці написав колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, за результатами форуму вирішили створити постійну організаційну структуру для підтримки силового спротиву, а її остаточне формування завершиться на наступному форумі.

Учасники форуму також затвердили "Львівську резолюцію". В ній йдеться про підтримку російськими опозиціонерами "Формули миру" Володимира Зеленського, війна Росії проти України визнається злочинною, а політичний режим РФ - таким, який необхідно змінити, водночас повернувши Україні захоплені території та всіх військовополонених.

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Крім того, у фейсбуці з'явилось відео, як на цьому форумі виступає радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Водночас посадовець на своїх сторінках у соцмережах про цей виступ нічого не писав.

Міський голова Львова Андрій Садовий відреагував на факт проведення такої зустрічі

"Пишуть, що у Львові сьогодні працює форум якоїсь російської опозиції. Учасники нібито Ходорковський, Каспаров, Фейгін, Шендерович та інші прізвища, мені не дуже відомі. Хто знає, це якийсь жарт? Запит у відповідні органи вже відправив", - заявив він.

Також читайте: У Львові працівники ТЦК затримали співробітників онкоцентру, через що 100 пацієнтів не могли пройти опромінення

Автор: 

Львів (3069) опозиція (292) росія (65162) Садовий Андрій (536) Форум (132) Пономарьов Ілля (49)


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Топ коментарі
+15
ідіот і клоун, який не знає що робиться в місті.
засидівся, пора у відставку
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23.05.2024 23:45
+13
Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов підтримав проведення подібного заходу як одного з проявів боротьби проти кремлівської диктатури, що також сприяє перемозі України над державою-агресором.

Подібні події наближають кінець режиму путіна та сприяють консолідації усіх сил, метою яких є повалення диктатури в рф та поразка кремля у війні проти України. (c)
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23.05.2024 23:40
+13
рускій мір..вже ве Львові....мало на Сході України наробили ,то тепер і за Захід взялись
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23.05.2024 23:41
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Зупиніть це російське нашестя, гоніть цих подоляків і всіх "хороших"руських, бо вам це відгукнеться!!!
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24.05.2024 06:40 Відповісти
Святий злодій вдає із себе варята - не знав про збіговисько кацапів. Протермінований ішак вів і продовжує вести таємну гру з ****** та сподівається на будь-який договорняк.
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24.05.2024 06:46 Відповісти
Мало в Україні просто кацапів,так ще й "хороші" пригрілися.Всі "хороші"-в інформаційних доповідях Генерального штабу. Інших-сцяними тряпками...
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24.05.2024 06:53 Відповісти
Учасники форуму також затвердили "Львівську резолюцію". В ній йдеться про підтримку російськими опозиціонерами "" Володимира Зеленського, війна Росії проти України визнається злочинною, а політичний режим РФ - таким, який необхідно змінити, водночас повернувши Україні захоплені території та всіх військовополонених. Джерело:

Немає ніякої опозиції на росії, немає " хАрошиї руских" кожного з них потри ганчіркою і вилізе імперець, 30 років був одобрямс на "виборах" завдяки чому "Украина это искусственно созданное государство".Тому і резолюція така. зверніть увагу на цю "рИзолюцію" - де в ній покарання винних? ах да " єто фсьо путин .Мы нивинавАти" Де в ній репарації? "Ну мы же любим свою родину нам тоже нужно хАрАшо жить".Повернення військовополонених і тільки?А як щодо українських дітей, тих цивільних, що під приводом евакуації фактично депортували у Сибір та Далекий Схід? Ні мур мур.
А садовий включив дурника, такий захід не міг пройти без погодження з ним, але якщо що, до дерьмачиння з Банкової йому дуже просто пояснить.
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24.05.2024 07:11 Відповісти
Продовжу коротко.Вище написане- це те, що лежить на поверхні, а якщо подивитися глибше - це ідеологічна диверсія проти України : у Харкові знищено видавництво, а у той же час на протилежному кінці України збіговисько під патронатом подоляка з промиванням мізків щоб не забували мышебратья
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24.05.2024 07:23 Відповісти
Оце номєр! Мер Содовий не в курсах,що на його землі,зібрлося кодло " добрих" руССкіх тіпа пейса Шєндєровіча,який вже під час войни паскудив Україну та батька Бандеру...
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24.05.2024 07:15 Відповісти
Я не за Садового, але.... Якщо твоя доця завагітніє з хлопцем якого ви не бачили і нічого про нього не чули - думаєте вона вам зразу передзвонить і скаже??????
Ні - вона буде тягнути до "останнього дня"! Приклад не мій, а знайомих...
Так і тут - не всі "домочадці" роскажуть, що відбувається в домі, поки хтось не побачить і РОЗКАЖЕ усім! А якщо не побачить - той і ніхто не буде нічого знати, поки через пару днів не виложать фотовідео в інсті чи тіктоці....
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24.05.2024 11:29 Відповісти
Шестьокра Міші Фрідмана отримала завдання від Міська погавкати на хароших рускіх!
Це той садовий, що щебече парускі з балкону Львівської ратуші?
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24.05.2024 07:33 Відповісти
А нафига ставить хозяина в известность,везде же слуги -хозяева.
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24.05.2024 08:15 Відповісти
садовий до влади прийшов на гроші Альфа банку львівьяни проковтнули та і хай собі
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24.05.2024 08:33 Відповісти
Хороших росіян не буває.

"Російський лібералізм закінчується на українському питанні" (академік Вернадський)

Нехай проводять свої форуми деінде. Україна не повинна сприйматися як "трошки інакша росія".
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24.05.2024 08:48 Відповісти
Нам потрібно вже сьогодні культивувати нову владу в РФ. В Кремлі мають сидіти вассали України і західного світу. Рашка робить теж саме по всьому світу.
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24.05.2024 09:57 Відповісти
Очікування - Подоляк піде в ТЦК оновити дані.

Реальність - Подоляк зі скучним ліцом на форумі з "хорошимі рускімі" планує щось "обговорювати інтелектуально" з прєкрасной росієй будущєго. (c)
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24.05.2024 10:11 Відповісти
Подоляк, Буданов, Арестович.... етнічні білоруси як і Вітя Ростовський з Льовочкіним. Вони тільки мешканці України. Фейгін із Саратова ( російський Гомель) і устиг разом з Гіркіним "повоювати за свободу сербського народу" в 1992-1993 рр. Між іншим, Асламбек Дудаєв ( той що Сурков) довгий час крутився в Менатепі Ходорковського помом по звязках з громадськістю а самого Ходора х..... посадило після того, як він виражаючи мнєніє не лізти в бізнеса і отримати 500 лямів. Коопєратів Озеро обідєлся - ето всє наше, а ви тут врємєнниє. Всякий шовініст з мокшанських боліт, незалежно від етносу, ненавидить Україну всіма фібрами своєї підлої душі.
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24.05.2024 10:52 Відповісти
А були якісь протести? Ні? Львів уже не той. Фортеця ж як ніяк
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24.05.2024 12:00 Відповісти
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