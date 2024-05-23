У Львові відбувся "Форум російської опозиції". Садовий доручив "відповідним органам" розібратись. ВIДЕО
Російська опозиція провела форум у Львові у ньому взяли участь понад 40 учасників від провідних опозиційних об’єднань, а також представники Офісу президента України та Верховної Ради.
Про це у фейсбуці написав колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, за результатами форуму вирішили створити постійну організаційну структуру для підтримки силового спротиву, а її остаточне формування завершиться на наступному форумі.
Учасники форуму також затвердили "Львівську резолюцію". В ній йдеться про підтримку російськими опозиціонерами "Формули миру" Володимира Зеленського, війна Росії проти України визнається злочинною, а політичний режим РФ - таким, який необхідно змінити, водночас повернувши Україні захоплені території та всіх військовополонених.
Крім того, у фейсбуці з'явилось відео, як на цьому форумі виступає радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Водночас посадовець на своїх сторінках у соцмережах про цей виступ нічого не писав.
Міський голова Львова Андрій Садовий відреагував на факт проведення такої зустрічі
"Пишуть, що у Львові сьогодні працює форум якоїсь російської опозиції. Учасники нібито Ходорковський, Каспаров, Фейгін, Шендерович та інші прізвища, мені не дуже відомі. Хто знає, це якийсь жарт? Запит у відповідні органи вже відправив", - заявив він.
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Немає ніякої опозиції на росії, немає " хАрошиї руских" кожного з них потри ганчіркою і вилізе імперець, 30 років був одобрямс на "виборах" завдяки чому "Украина это искусственно созданное государство".Тому і резолюція така. зверніть увагу на цю "рИзолюцію" - де в ній покарання винних? ах да " єто фсьо путин .Мы нивинавАти" Де в ній репарації? "Ну мы же любим свою родину нам тоже нужно хАрАшо жить".Повернення військовополонених і тільки?А як щодо українських дітей, тих цивільних, що під приводом евакуації фактично депортували у Сибір та Далекий Схід? Ні мур мур.
А садовий включив дурника, такий захід не міг пройти без погодження з ним, але якщо що, до дерьмачиння з Банкової йому дуже просто пояснить.
Ні - вона буде тягнути до "останнього дня"! Приклад не мій, а знайомих...
Так і тут - не всі "домочадці" роскажуть, що відбувається в домі, поки хтось не побачить і РОЗКАЖЕ усім! А якщо не побачить - той і ніхто не буде нічого знати, поки через пару днів не виложать фотовідео в інсті чи тіктоці....
Це той садовий, що щебече парускі з балкону Львівської ратуші?
"Російський лібералізм закінчується на українському питанні" (академік Вернадський)
Нехай проводять свої форуми деінде. Україна не повинна сприйматися як "трошки інакша росія".
Реальність - Подоляк зі скучним ліцом на форумі з "хорошимі рускімі" планує щось "обговорювати інтелектуально" з прєкрасной росієй будущєго. (c)