Во Львове прошел "Форум российской оппозиции". Садовый поручил "соответствующим органам" разобраться. ВИДЕО
Российская оппозиция провела форум во Львове, в нем приняли участие более 40 участников от ведущих оппозиционных объединений, а также представители Офиса президента Украины и Верховной Рады.
Об этом в фейсбуке написал бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, по результатам форума решили создать постоянную организационную структуру для поддержки силового сопротивления, а ее окончательное формирование завершится на следующем форуме.
Участники форума также утвердили "Львовскую резолюцию". В ней говорится о поддержке российскими оппозиционерами "Формулы мира" Владимира Зеленского, война России против Украины признается преступной, а политический режим РФ - таким, который необходимо изменить, одновременно вернув Украине захваченные территории и всех военнопленных.
Кроме того, в фейсбуке появилось видео, как на этом форуме выступает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. В то же время чиновник на своих страницах в соцсетях об этом выступлении ничего не писал.
Городской голова Львова Андрей Садовый отреагировал на факт проведения такой встречи.
"Пишут, что во Львове сегодня работает форум какой-то российской оппозиции. Участники якобы Ходорковский, Каспаров, Фейгин, Шендерович и другие фамилии, мне не очень известные. Кто знает, это какая-то шутка? Запрос в соответствующие органы уже отправил", - заявил он.
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Немає ніякої опозиції на росії, немає " хАрошиї руских" кожного з них потри ганчіркою і вилізе імперець, 30 років був одобрямс на "виборах" завдяки чому "Украина это искусственно созданное государство".Тому і резолюція така. зверніть увагу на цю "рИзолюцію" - де в ній покарання винних? ах да " єто фсьо путин .Мы нивинавАти" Де в ній репарації? "Ну мы же любим свою родину нам тоже нужно хАрАшо жить".Повернення військовополонених і тільки?А як щодо українських дітей, тих цивільних, що під приводом евакуації фактично депортували у Сибір та Далекий Схід? Ні мур мур.
А садовий включив дурника, такий захід не міг пройти без погодження з ним, але якщо що, до дерьмачиння з Банкової йому дуже просто пояснить.
Ні - вона буде тягнути до "останнього дня"! Приклад не мій, а знайомих...
Так і тут - не всі "домочадці" роскажуть, що відбувається в домі, поки хтось не побачить і РОЗКАЖЕ усім! А якщо не побачить - той і ніхто не буде нічого знати, поки через пару днів не виложать фотовідео в інсті чи тіктоці....
Це той садовий, що щебече парускі з балкону Львівської ратуші?
"Російський лібералізм закінчується на українському питанні" (академік Вернадський)
Нехай проводять свої форуми деінде. Україна не повинна сприйматися як "трошки інакша росія".
Реальність - Подоляк зі скучним ліцом на форумі з "хорошимі рускімі" планує щось "обговорювати інтелектуально" з прєкрасной росієй будущєго. (c)