РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11396 посетителей онлайн
Новости Видео
15 192 115

Во Львове прошел "Форум российской оппозиции". Садовый поручил "соответствующим органам" разобраться. ВИДЕО

Российская оппозиция провела форум во Львове, в нем приняли участие более 40 участников от ведущих оппозиционных объединений, а также представители Офиса президента Украины и Верховной Рады.

Об этом в фейсбуке написал бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, по результатам форума решили создать постоянную организационную структуру для поддержки силового сопротивления, а ее окончательное формирование завершится на следующем форуме.

Участники форума также утвердили "Львовскую резолюцию". В ней говорится о поддержке российскими оппозиционерами "Формулы мира" Владимира Зеленского, война России против Украины признается преступной, а политический режим РФ - таким, который необходимо изменить, одновременно вернув Украине захваченные территории и всех военнопленных.

Смотрите также: На железнодорожном вокзале во Львове заработал информационный пункт рекрутинга в ВСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Кроме того, в фейсбуке появилось видео, как на этом форуме выступает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. В то же время чиновник на своих страницах в соцсетях об этом выступлении ничего не писал.

Городской голова Львова Андрей Садовый отреагировал на факт проведения такой встречи.

"Пишут, что во Львове сегодня работает форум какой-то российской оппозиции. Участники якобы Ходорковский, Каспаров, Фейгин, Шендерович и другие фамилии, мне не очень известные. Кто знает, это какая-то шутка? Запрос в соответствующие органы уже отправил", - заявил он.

Читайте также: Во Львове работники ТЦК задержали сотрудников онкоцентра, из-за чего 100 пациентов не могли пройти облучение

Автор: 

Львов (4582) оппозиция (5335) россия (95526) Садовый Андрей (651) Форум (179) Пономарев Илья (58)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+15
ідіот і клоун, який не знає що робиться в місті.
засидівся, пора у відставку
показать весь комментарий
23.05.2024 23:45
+13
Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов підтримав проведення подібного заходу як одного з проявів боротьби проти кремлівської диктатури, що також сприяє перемозі України над державою-агресором.

Подібні події наближають кінець режиму путіна та сприяють консолідації усіх сил, метою яких є повалення диктатури в рф та поразка кремля у війні проти України. (c)
показать весь комментарий
23.05.2024 23:40
+13
рускій мір..вже ве Львові....мало на Сході України наробили ,то тепер і за Захід взялись
показать весь комментарий
23.05.2024 23:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Зупиніть це російське нашестя, гоніть цих подоляків і всіх "хороших"руських, бо вам це відгукнеться!!!
показать весь комментарий
24.05.2024 06:40 Ответить
Святий злодій вдає із себе варята - не знав про збіговисько кацапів. Протермінований ішак вів і продовжує вести таємну гру з ****** та сподівається на будь-який договорняк.
показать весь комментарий
24.05.2024 06:46 Ответить
Мало в Україні просто кацапів,так ще й "хороші" пригрілися.Всі "хороші"-в інформаційних доповідях Генерального штабу. Інших-сцяними тряпками...
показать весь комментарий
24.05.2024 06:53 Ответить
Учасники форуму також затвердили "Львівську резолюцію". В ній йдеться про підтримку російськими опозиціонерами "" Володимира Зеленського, війна Росії проти України визнається злочинною, а політичний режим РФ - таким, який необхідно змінити, водночас повернувши Україні захоплені території та всіх військовополонених. Джерело:

Немає ніякої опозиції на росії, немає " хАрошиї руских" кожного з них потри ганчіркою і вилізе імперець, 30 років був одобрямс на "виборах" завдяки чому "Украина это искусственно созданное государство".Тому і резолюція така. зверніть увагу на цю "рИзолюцію" - де в ній покарання винних? ах да " єто фсьо путин .Мы нивинавАти" Де в ній репарації? "Ну мы же любим свою родину нам тоже нужно хАрАшо жить".Повернення військовополонених і тільки?А як щодо українських дітей, тих цивільних, що під приводом евакуації фактично депортували у Сибір та Далекий Схід? Ні мур мур.
А садовий включив дурника, такий захід не міг пройти без погодження з ним, але якщо що, до дерьмачиння з Банкової йому дуже просто пояснить.
показать весь комментарий
24.05.2024 07:11 Ответить
Продовжу коротко.Вище написане- це те, що лежить на поверхні, а якщо подивитися глибше - це ідеологічна диверсія проти України : у Харкові знищено видавництво, а у той же час на протилежному кінці України збіговисько під патронатом подоляка з промиванням мізків щоб не забували мышебратья
показать весь комментарий
24.05.2024 07:23 Ответить
Оце номєр! Мер Содовий не в курсах,що на його землі,зібрлося кодло " добрих" руССкіх тіпа пейса Шєндєровіча,який вже під час войни паскудив Україну та батька Бандеру...
показать весь комментарий
24.05.2024 07:15 Ответить
Я не за Садового, але.... Якщо твоя доця завагітніє з хлопцем якого ви не бачили і нічого про нього не чули - думаєте вона вам зразу передзвонить і скаже??????
Ні - вона буде тягнути до "останнього дня"! Приклад не мій, а знайомих...
Так і тут - не всі "домочадці" роскажуть, що відбувається в домі, поки хтось не побачить і РОЗКАЖЕ усім! А якщо не побачить - той і ніхто не буде нічого знати, поки через пару днів не виложать фотовідео в інсті чи тіктоці....
показать весь комментарий
24.05.2024 11:29 Ответить
Шестьокра Міші Фрідмана отримала завдання від Міська погавкати на хароших рускіх!
Це той садовий, що щебече парускі з балкону Львівської ратуші?
показать весь комментарий
24.05.2024 07:33 Ответить
А нафига ставить хозяина в известность,везде же слуги -хозяева.
показать весь комментарий
24.05.2024 08:15 Ответить
садовий до влади прийшов на гроші Альфа банку львівьяни проковтнули та і хай собі
показать весь комментарий
24.05.2024 08:33 Ответить
Хороших росіян не буває.

"Російський лібералізм закінчується на українському питанні" (академік Вернадський)

Нехай проводять свої форуми деінде. Україна не повинна сприйматися як "трошки інакша росія".
показать весь комментарий
24.05.2024 08:48 Ответить
Нам потрібно вже сьогодні культивувати нову владу в РФ. В Кремлі мають сидіти вассали України і західного світу. Рашка робить теж саме по всьому світу.
показать весь комментарий
24.05.2024 09:57 Ответить
Очікування - Подоляк піде в ТЦК оновити дані.

Реальність - Подоляк зі скучним ліцом на форумі з "хорошимі рускімі" планує щось "обговорювати інтелектуально" з прєкрасной росієй будущєго. (c)
показать весь комментарий
24.05.2024 10:11 Ответить
Подоляк, Буданов, Арестович.... етнічні білоруси як і Вітя Ростовський з Льовочкіним. Вони тільки мешканці України. Фейгін із Саратова ( російський Гомель) і устиг разом з Гіркіним "повоювати за свободу сербського народу" в 1992-1993 рр. Між іншим, Асламбек Дудаєв ( той що Сурков) довгий час крутився в Менатепі Ходорковського помом по звязках з громадськістю а самого Ходора х..... посадило після того, як він виражаючи мнєніє не лізти в бізнеса і отримати 500 лямів. Коопєратів Озеро обідєлся - ето всє наше, а ви тут врємєнниє. Всякий шовініст з мокшанських боліт, незалежно від етносу, ненавидить Україну всіма фібрами своєї підлої душі.
показать весь комментарий
24.05.2024 10:52 Ответить
А були якісь протести? Ні? Львів уже не той. Фортеця ж як ніяк
показать весь комментарий
24.05.2024 12:00 Ответить
Страница 2 из 2
 
 