Во Львове прошел "Форум российской оппозиции". Садовый поручил "соответствующим органам" разобраться. ВИДЕО

Российская оппозиция провела форум во Львове, в нем приняли участие более 40 участников от ведущих оппозиционных объединений, а также представители Офиса президента Украины и Верховной Рады.

Об этом в фейсбуке написал бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, по результатам форума решили создать постоянную организационную структуру для поддержки силового сопротивления, а ее окончательное формирование завершится на следующем форуме.

Участники форума также утвердили "Львовскую резолюцию". В ней говорится о поддержке российскими оппозиционерами "Формулы мира" Владимира Зеленского, война России против Украины признается преступной, а политический режим РФ - таким, который необходимо изменить, одновременно вернув Украине захваченные территории и всех военнопленных.

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Кроме того, в фейсбуке появилось видео, как на этом форуме выступает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. В то же время чиновник на своих страницах в соцсетях об этом выступлении ничего не писал.

Городской голова Львова Андрей Садовый отреагировал на факт проведения такой встречи.

"Пишут, что во Львове сегодня работает форум какой-то российской оппозиции. Участники якобы Ходорковский, Каспаров, Фейгин, Шендерович и другие фамилии, мне не очень известные. Кто знает, это какая-то шутка? Запрос в соответствующие органы уже отправил", - заявил он.

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