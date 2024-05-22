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На железнодорожном вокзале во Львове заработал информационный пункт рекрутинга в ВСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В среду, 22 мая, на Львовском железнодорожном вокзале открылся информационный пункт рекрутинга в Силы обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"Львов выбран неслучайно, ведь это главный транспортный хаб страны, на вокзале которого сходятся пути 11 тысяч человек ежедневно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специально обученные работники Укрзализныци будут предоставлять информацию о вакансиях в ВСУ и должностях в военных подразделениях.

Інформаційний пункт рекрутингу відкрився на вокзалі у Львові

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В пресс-службе "УЗ" отметили, что этот пилотный проект Министерства обороны Украины имеет целью прозрачно информировать людей о возможности добровольно присоединиться к армии на нужные должности.

Інформаційний пункт рекрутингу відкрився на вокзалі у Львові

"Для железной дороги это продолжение системного сотрудничества с Министерством обороны по бронированию билетов для военнослужащих, выделенной горячей линии и ряду стратегических перевозок", - отметили в "Укрзализныце".

В пресс-службе добавили, что сейчас в ВСУ служат более 10 тысяч железнодорожников.

Інформаційний пункт рекрутингу відкрився на вокзалі у Львові

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Ранее сообщалось, что на центральном железнодорожном вокзале Киева открыли информационный пункт рекрутинга.

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вокзал (266) Львов (4582) Укрзализныця (2748) рекрутинг (133)


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В подъездах скоро будут?
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22.05.2024 14:54 Ответить
де моє кофе в ялті?
рік тому?
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22.05.2024 14:57 Ответить
Якийсь час назад була новина, що робуста у світі подорощала, тому і плани змінилися...
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22.05.2024 15:00 Ответить
робуста
це мадуть найгарніше слово...
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22.05.2024 15:17 Ответить
возле центра не показывают росийске ИПСО как избивают и загоняют в БУСИК ?
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22.05.2024 14:58 Ответить
в мене є два верблюди - буба і їірмак ...
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22.05.2024 15:05 Ответить
Що зараз турбує зелєнскаво ? З усіх боків полетіли слова Правди про його діяльність. Всі активні експерти стримували себе, сподіваючись що Лідор підтримує єдність і організує Уряд національної єдності. Але сталось інше. Це чмо паплюжило все, що об'єднувало українців. Табу на замовчування про злочини Лідора порушив сам Лідор. Та ще й строк виконання президентських обов'язків сплив 20 травня. Виконує зараз він обов'язки - це питання ? Як і раніше. З усього він вже сконцентрувався на створенні умов забезпечення своєї недоторканності. Бо за дії, які на рівні державної зради, мають бути засуджені. Все це він розуміє. І його зараз охопив страх. Дєрмак - це його заспокійливе і підтримка не панікувати. З ним він вже ... до кінця, до петлі. Друзі, всі ваші дії, які шавки оцінюють як антиукраїнські, це - намагання звернутись до нашої Совісті. І вони намагаються маніпулювати всім, що об'єднує українців у боротьбі з ворогом аби догодити дЄрмаку й Лідору **********. ІПСО - це насправді існування цієї влади у засобах інформації.
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22.05.2024 15:15 Ответить
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22.05.2024 16:06 Ответить
 
 