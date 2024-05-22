На железнодорожном вокзале во Львове заработал информационный пункт рекрутинга в ВСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
В среду, 22 мая, на Львовском железнодорожном вокзале открылся информационный пункт рекрутинга в Силы обороны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
"Львов выбран неслучайно, ведь это главный транспортный хаб страны, на вокзале которого сходятся пути 11 тысяч человек ежедневно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специально обученные работники Укрзализныци будут предоставлять информацию о вакансиях в ВСУ и должностях в военных подразделениях.
В пресс-службе "УЗ" отметили, что этот пилотный проект Министерства обороны Украины имеет целью прозрачно информировать людей о возможности добровольно присоединиться к армии на нужные должности.
"Для железной дороги это продолжение системного сотрудничества с Министерством обороны по бронированию билетов для военнослужащих, выделенной горячей линии и ряду стратегических перевозок", - отметили в "Укрзализныце".
В пресс-службе добавили, что сейчас в ВСУ служат более 10 тысяч железнодорожников.
Ранее сообщалось, что на центральном железнодорожном вокзале Киева открыли информационный пункт рекрутинга.
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