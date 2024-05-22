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На залізничному вокзалі у Львові запрацював інформаційний пункт рекрутингу до ЗСУ. ФОТОрепортаж

У середу, 22 травня, на Львівському залізничному вокзалі відкрився інформаційний пункт рекрутингу до Сил оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці".

"Львів обрано невипадково, адже це головний транспортний хаб країни, на вокзалі якого сходяться шляхи 11 тисяч людей щодня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спеціально навчені працівники Укрзалізниці надаватимуть інформацію щодо вакансій у ЗСУ та посад у військових підрозділах.

Інформаційний пункт рекрутингу відкрився на вокзалі у Львові

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У пресслужбі "УЗ" зауважили, що цей пілотний проєкт Міністерства оборони України має на меті прозоро інформувати людей про можливості добровільно долучитися до армії на потрібні посади.

Інформаційний пункт рекрутингу відкрився на вокзалі у Львові

"Для залізниці це продовження системної співпраці з Міністерством оборони по бронюванню квитків для військовослужбовців, виділеній гарячій лінії та низці стратегічних перевезень", - зазначили в "Укрзалізниці".

У пресслужбі додали, що наразі у ЗСУ служать понад 10 тисяч залізничників.

Інформаційний пункт рекрутингу відкрився на вокзалі у Львові

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Раніше повідомлялося, що на центральному залізничному вокзалі Києва відкрили інформаційний пункт рекрутингу.

Автор: 

вокзал (288) Львів (3069) Укрзалізниця (6845) Рекрутинг (143)


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В подъездах скоро будут?
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22.05.2024 14:54 Відповісти
де моє кофе в ялті?
рік тому?
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22.05.2024 14:57 Відповісти
Якийсь час назад була новина, що робуста у світі подорощала, тому і плани змінилися...
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22.05.2024 15:00 Відповісти
робуста
це мадуть найгарніше слово...
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22.05.2024 15:17 Відповісти
возле центра не показывают росийске ИПСО как избивают и загоняют в БУСИК ?
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22.05.2024 14:58 Відповісти
в мене є два верблюди - буба і їірмак ...
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22.05.2024 15:05 Відповісти
Що зараз турбує зелєнскаво ? З усіх боків полетіли слова Правди про його діяльність. Всі активні експерти стримували себе, сподіваючись що Лідор підтримує єдність і організує Уряд національної єдності. Але сталось інше. Це чмо паплюжило все, що об'єднувало українців. Табу на замовчування про злочини Лідора порушив сам Лідор. Та ще й строк виконання президентських обов'язків сплив 20 травня. Виконує зараз він обов'язки - це питання ? Як і раніше. З усього він вже сконцентрувався на створенні умов забезпечення своєї недоторканності. Бо за дії, які на рівні державної зради, мають бути засуджені. Все це він розуміє. І його зараз охопив страх. Дєрмак - це його заспокійливе і підтримка не панікувати. З ним він вже ... до кінця, до петлі. Друзі, всі ваші дії, які шавки оцінюють як антиукраїнські, це - намагання звернутись до нашої Совісті. І вони намагаються маніпулювати всім, що об'єднує українців у боротьбі з ворогом аби догодити дЄрмаку й Лідору **********. ІПСО - це насправді існування цієї влади у засобах інформації.
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22.05.2024 15:15 Відповісти
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22.05.2024 16:06 Відповісти
 
 