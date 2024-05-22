На залізничному вокзалі у Львові запрацював інформаційний пункт рекрутингу до ЗСУ. ФОТОрепортаж
У середу, 22 травня, на Львівському залізничному вокзалі відкрився інформаційний пункт рекрутингу до Сил оборони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці".
"Львів обрано невипадково, адже це головний транспортний хаб країни, на вокзалі якого сходяться шляхи 11 тисяч людей щодня", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що спеціально навчені працівники Укрзалізниці надаватимуть інформацію щодо вакансій у ЗСУ та посад у військових підрозділах.
У пресслужбі "УЗ" зауважили, що цей пілотний проєкт Міністерства оборони України має на меті прозоро інформувати людей про можливості добровільно долучитися до армії на потрібні посади.
"Для залізниці це продовження системної співпраці з Міністерством оборони по бронюванню квитків для військовослужбовців, виділеній гарячій лінії та низці стратегічних перевезень", - зазначили в "Укрзалізниці".
У пресслужбі додали, що наразі у ЗСУ служать понад 10 тисяч залізничників.
Раніше повідомлялося, що на центральному залізничному вокзалі Києва відкрили інформаційний пункт рекрутингу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
рік тому?
це мадуть найгарніше слово...