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РФ использует Молдову для новых технологий влияния, чтобы затем применять их против других стран, - МИД

РФ використовує Молдову для випробування технологій впливу

Россия использует Молдову для испытания новых технологий вмешательства и влияния.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой.

"Наши институты все еще остаются, в целом, уязвимыми, в том числе - с точки зрения коррупции. Наши граждане очень долго были добычей пропаганды, живя во вражеской пропагандистской среде. Все эти факторы делают нас уязвимыми, и Российская Федерация использует Республику Молдова как питомник, как чашку Петри (сосуд для опытов в биологии. - Ред.), чтобы испытать свои новые технологии воздействия и вмешательства, а затем, если они окажутся эффективными, использовать их в других местах", - сказал он.

На вопрос, почему Молдова стала мишенью России в гибридной войне, Попшой заявил, что есть несколько объяснений.

"Одним из объяснений может быть географическое расположение вблизи Украины, другим - интересы Российской Федерации и готовность различных акторов в Молдове предать национальные интересы и граждан ради продвижения иностранной повестки дня", - добавил министр.

Существует также склонность Молдовы к гибридной угрозе, учитывая ее уязвимость в сфере борьбы с дезинформацией в киберпространстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приднестровье должно быть особым районом в рамках единого молдавского государства, - МИД РФ

Автор: 

Молдова (1869) россия (95441)


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А всего-то навсего нада пару фпв дронов влупить по ковбасной, шобы то приднестровье в хлам ушатало от детонации. Правда чутка Одесской области зацепит, но это уже совсем другая история
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24.05.2024 10:33 Ответить
За пару тис долярів вони (сторожі цієї Ковбасної), самі його підірвуть.
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24.05.2024 11:12 Ответить
Не треба пропагандонити. Кацапи вже на 100% вдало використали таку технологів на виборах 2019. Результат не видно? Мільйони покинули країну, економіка знищена на десятиліття, а влада розкрадає те, що ще залишилось. І це ще тільки на цей момент часу.
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24.05.2024 11:51 Ответить
Есть старая, но очень эффективная технология противодействия новым московским технологиям: выпереть из страны московских попов. Всех.
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24.05.2024 12:06 Ответить
На превеликий жаль в Молдові домінує московський патріархат. Православних церков румунського патріархату зовсім мало. Придумана сталіним в 1943 році рпц на цій території пустила буйні паростки а прихожани навіть не задумуються в яку церкву вони ходять. В Україні з московськими попами ситуація не набагато краща..
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24.05.2024 14:27 Ответить
 
 