РФ использует Молдову для новых технологий влияния, чтобы затем применять их против других стран, - МИД

Россия использует Молдову для испытания новых технологий вмешательства и влияния.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой.

"Наши институты все еще остаются, в целом, уязвимыми, в том числе - с точки зрения коррупции. Наши граждане очень долго были добычей пропаганды, живя во вражеской пропагандистской среде. Все эти факторы делают нас уязвимыми, и Российская Федерация использует Республику Молдова как питомник, как чашку Петри (сосуд для опытов в биологии. - Ред.), чтобы испытать свои новые технологии воздействия и вмешательства, а затем, если они окажутся эффективными, использовать их в других местах", - сказал он.

На вопрос, почему Молдова стала мишенью России в гибридной войне, Попшой заявил, что есть несколько объяснений.

"Одним из объяснений может быть географическое расположение вблизи Украины, другим - интересы Российской Федерации и готовность различных акторов в Молдове предать национальные интересы и граждан ради продвижения иностранной повестки дня", - добавил министр.

Существует также склонность Молдовы к гибридной угрозе, учитывая ее уязвимость в сфере борьбы с дезинформацией в киберпространстве.

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