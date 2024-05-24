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РФ використовує Молдову для нових технологій впливу, щоб потім застосовувати їх проти інших країн, - МЗС

РФ використовує Молдову для випробування технологій впливу

Росія використовує Молдову для випробування нових технологій втручання та впливу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой.

"Наші інститути все ще залишаються в цілому вразливими, в тому числі з точки зору корупції. Наші громадяни дуже довго були здобиччю пропаганди, живучи у ворожому пропагандистському середовищі. Всі ці фактори роблять нас вразливими, і Російська Федерація використовує Республіку Молдова як розплідник, як чашку Петрі (посудина для дослідів у біології. - Ред.), щоб випробувати свої нові технології впливу і втручання, а потім, якщо вони виявляться ефективними, використовувати їх в інших місцях", - пояснив він.

Поясненням, чому Молдова стала мішенню Росії в гібридній війні, Попшой заявив, що є кілька пояснень.

"Одним із пояснень може бути географічне розташування поблизу України, іншим - інтереси Російської Федерації та готовність різних акторів у Молдові зрадити національні інтереси та громадян заради просування іноземного порядку денного", - додав міністр.

Існує також схильність Молдови до гібридної загрози, враховуючи її вразливість у сфері боротьби з дезінформацією та кіберпростором.

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Автор: 

Молдова (2066) росія (65052)


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А всего-то навсего нада пару фпв дронов влупить по ковбасной, шобы то приднестровье в хлам ушатало от детонации. Правда чутка Одесской области зацепит, но это уже совсем другая история
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24.05.2024 10:33 Відповісти
За пару тис долярів вони (сторожі цієї Ковбасної), самі його підірвуть.
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24.05.2024 11:12 Відповісти
Не треба пропагандонити. Кацапи вже на 100% вдало використали таку технологів на виборах 2019. Результат не видно? Мільйони покинули країну, економіка знищена на десятиліття, а влада розкрадає те, що ще залишилось. І це ще тільки на цей момент часу.
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24.05.2024 11:51 Відповісти
Есть старая, но очень эффективная технология противодействия новым московским технологиям: выпереть из страны московских попов. Всех.
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24.05.2024 12:06 Відповісти
На превеликий жаль в Молдові домінує московський патріархат. Православних церков румунського патріархату зовсім мало. Придумана сталіним в 1943 році рпц на цій території пустила буйні паростки а прихожани навіть не задумуються в яку церкву вони ходять. В Україні з московськими попами ситуація не набагато краща..
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24.05.2024 14:27 Відповісти
 
 