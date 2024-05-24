РФ використовує Молдову для нових технологій впливу, щоб потім застосовувати їх проти інших країн, - МЗС

Росія використовує Молдову для випробування нових технологій втручання та впливу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой.

"Наші інститути все ще залишаються в цілому вразливими, в тому числі з точки зору корупції. Наші громадяни дуже довго були здобиччю пропаганди, живучи у ворожому пропагандистському середовищі. Всі ці фактори роблять нас вразливими, і Російська Федерація використовує Республіку Молдова як розплідник, як чашку Петрі (посудина для дослідів у біології. - Ред.), щоб випробувати свої нові технології впливу і втручання, а потім, якщо вони виявляться ефективними, використовувати їх в інших місцях", - пояснив він.

Поясненням, чому Молдова стала мішенню Росії в гібридній війні, Попшой заявив, що є кілька пояснень.

"Одним із пояснень може бути географічне розташування поблизу України, іншим - інтереси Російської Федерації та готовність різних акторів у Молдові зрадити національні інтереси та громадян заради просування іноземного порядку денного", - додав міністр.

Існує також схильність Молдови до гібридної загрози, враховуючи її вразливість у сфері боротьби з дезінформацією та кіберпростором.

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