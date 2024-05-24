Российские захватчики в так называемой "ДНР" приговорили четырех бойцов батальона "Запорожье" к пожизненному заключению

Четырех украинских военнопленных в так называемой "ДНР" приговорили к пожизненному заключению. Российские оккупанты обвинили военных батальона "Запорожье" в покушении на убийство мирных жителей Мариуполя в 2022 году.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra, передает Цензор.НЕТ.

Обвинения украинским военнопленным

Отмечается, что бойцы ВСУ Владислав Кулик, Олег Комачевский, Дмитрий Добровольский и Александр Ромашин, находясь на позициях на территории Мариупольского металлургического комбината, якобы расстреляли из автоматов трех мирных жителей Мариуполя.

Оккупанты утверждают, что в результате этого один человек умер, двум удалось спастись.

Псевдосуд "назначил" украинским военнопленным пожизненное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Издание добавило, что эти бойцы ВСУ уже были осуждены до этого за, якобы, убийство гражданского.

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