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Новости Война
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Российские захватчики в так называемой "ДНР" приговорили четырех бойцов батальона "Запорожье" к пожизненному заключению

Суд над військовими ЗСУ у так званій ДНР

Четырех украинских военнопленных в так называемой "ДНР" приговорили к пожизненному заключению. Российские оккупанты обвинили военных батальона "Запорожье" в покушении на убийство мирных жителей Мариуполя в 2022 году.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra, передает Цензор.НЕТ.

Обвинения украинским военнопленным

Отмечается, что бойцы ВСУ Владислав Кулик, Олег Комачевский, Дмитрий Добровольский и Александр Ромашин, находясь на позициях на территории Мариупольского металлургического комбината, якобы расстреляли из автоматов трех мирных жителей Мариуполя.

Оккупанты утверждают, что в результате этого один человек умер, двум удалось спастись.

Псевдосуд "назначил" украинским военнопленным пожизненное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Издание добавило, что эти бойцы ВСУ уже были осуждены до этого за, якобы, убийство гражданского.

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Автор: 

военнопленные (1061) Мариуполь (5708) суд (25090)


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терористи судять солдат. Треба міняти
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24.05.2024 16:10 Ответить
Ну а в нас колоборантам лднр дають 8-15 років ,цю мерзоту треба просто знищувати за зраду ,але в нас продовжують гратись в демократію .
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24.05.2024 16:23 Ответить
це не демократія а ідіотизм , демократія в сполучених штата х де за сепаратизм отримаєш прощальну інʼєкцію або елекричний стілець
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24.05.2024 16:43 Ответить
Світ з'їхав з розуму.
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24.05.2024 16:25 Ответить
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24.05.2024 17:03 Ответить
Они напали,уничтожили мирное население Мариуполя,разрушили город,а виновны украинские бойцы.
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24.05.2024 18:05 Ответить
После Победы и выборов поменяем их на херпиду.
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24.05.2024 18:16 Ответить
в нас кацапню тримають ,як в санаторіях. А вони наших мучать вбивають і дають довічно!
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24.05.2024 19:21 Ответить
 
 