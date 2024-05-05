В РФ украинского пленного Плахотника приговорили к 18 годам заключения

В Ростовской области РФ Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы украинского военнопленного Владислава Плахотника.

Военнопленного признали виновным в участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК РФ) и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (статья 205.3 УК РФ), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".

В прокуратуре заявили, что в июле 2023 года 18-летний Плахотник добровольно заключил контракт о прохождении военной службы в полку "Азов", после чего был направлен в учебный центр ВСУ, а впоследствии участвовал в боевых действиях на Луганщине.

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Российский суд приговорил Плахотника к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальных - в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Как пишут "Важные истории" со ссылкой на "Верстку", с начала полномасштабного вторжения России в Украину российские суды на оккупированных территориях вынесли более 160 приговоров украинским военным. Средний срок лишения свободы, который назначали подсудимым, составляет 21 год. Минимальный срок, который назначали украинскому военному - восемь лет колонии.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что вопрос обмена "всех на всех" будут рассматривать на саммите мира в Швейцарии.