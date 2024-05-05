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В РФ украинского пленного Плахотника приговорили к 18 годам заключения

У РФ українського полоненого Плахотника засудили до 18 років ув'язнення

В Ростовской области РФ Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы украинского военнопленного Владислава Плахотника.

Военнопленного признали виновным в участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК РФ) и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (статья 205.3 УК РФ), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".

В прокуратуре заявили, что в июле 2023 года 18-летний Плахотник добровольно заключил контракт о прохождении военной службы в полку "Азов", после чего был направлен в учебный центр ВСУ, а впоследствии участвовал в боевых действиях на Луганщине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский на Ставке заслушал доклады по поводу переговоров об освобождении пленных

Российский суд приговорил Плахотника к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальных - в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Как пишут "Важные истории" со ссылкой на "Верстку", с начала полномасштабного вторжения России в Украину российские суды на оккупированных территориях вынесли более 160 приговоров украинским военным. Средний срок лишения свободы, который назначали подсудимым, составляет 21 год. Минимальный срок, который назначали украинскому военному - восемь лет колонии.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что вопрос обмена "всех на всех" будут рассматривать на саммите мира в Швейцарии.

Автор: 

военнопленные (1045) россия (95372)


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Топ комментарии
+6
РФ = КНДР - територія де закони не діють
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04.05.2024 23:15
+6
Уроды
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04.05.2024 23:23
+5
"...Глава МЗС Британії Девід Кемерон під час візиту до Києва заявив, що Україна має право використовувати надану Лондоном зброю для завдання ударів по цілях на території Росії. " В перекладі на російську, мовою, зрозумілого ними Пєлєвіна " ... «********* на самом фундаментальном уровне» !!!
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04.05.2024 23:26
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На сайті ОП двічі відхилили петицію про розблокування надання американської зброї для "Азову"
Джерело:
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04.05.2024 23:13 Ответить
І? Надання американської зброї Азову заборонено законом США про виділення зброї Україні. Чи це у компетенції ОП - змінювати закони США, чи вам би тільки привіт лайна накидати?
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04.05.2024 23:53 Ответить
Лайно накидати, це до вас.
1. Що таке ОПа, щоб блокувати петиції президенту?
2. Чи зверталось МЗС України до Америки з проханням розблокування надання зброї Азову?
3. Вплив правлячого завгоспа на вирішення обох попередніх питань.
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05.05.2024 00:08 Ответить
Та ні, лайно накидуєте тут під статтєю з іншою темою саме ви, а не я.
1. А який по-вашому функціонал ОПи? Чи не входить до нього перевірка, чи стосується петиція повноваженнь президента, чи ні?
2. БМП. А хіба петіція була щодо цього, а не щодо просто "порушити умови надання допомоги з США"?
3. БМП. Навряд чи він розлядає петиції.
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05.05.2024 03:27 Ответить
РФ = КНДР - територія де закони не діють
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04.05.2024 23:15 Ответить
Уроды
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04.05.2024 23:23 Ответить
Воєнний злочинець прутін, разом з срусьКІм кривосуддям, на очах представників ООН стьобається з Міжнародного Права!!
В ООН, десь, мабуть,зхвильовані??
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04.05.2024 23:24 Ответить
"...Глава МЗС Британії Девід Кемерон під час візиту до Києва заявив, що Україна має право використовувати надану Лондоном зброю для завдання ударів по цілях на території Росії. " В перекладі на російську, мовою, зрозумілого ними Пєлєвіна " ... «********* на самом фундаментальном уровне» !!!
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04.05.2024 23:26 Ответить
Малюська, з з єрмаком, і отими, Шмигалем+Стефанішиною і МЗС, чекають поки їм щось напишуть головні спеціалісти з Секретаріату КМУ і МЗС з Мін'юстом….
Щоб по Регламенту КМУ було, бо вони ж не на фронті, а заброньовані ухилянти…
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04.05.2024 23:28 Ответить
Будьте ви прокляті кляті фашисти і мразь кацапська за свої
надумані звірства над українцями 😡
Здохнете всі зі своїм кацапстаном 🤬
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05.05.2024 00:11 Ответить
там Зє!влада надіслала в раду Європи заяву шо обмежує права людини бо війна..
а чому тоді ****** Зє!влада так заповзято виконує права військовополоненних кацапів??? їм там і смачна їжа, і гарне питво, і розваги, і концерти, і екскурсії, цукерки та фрукти.. так може все-таки враховуючи стан війни врізати фінансування орків з 10 000 грн до хоча б справедливого мінімуму у 2725 грн???
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05.05.2024 00:45 Ответить
Завдяки приказу говнокомандувача в полон, а потім ще на відпочинок.
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05.05.2024 10:54 Ответить
 
 