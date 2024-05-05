В РФ украинского пленного Плахотника приговорили к 18 годам заключения
В Ростовской области РФ Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы украинского военнопленного Владислава Плахотника.
Военнопленного признали виновным в участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК РФ) и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (статья 205.3 УК РФ), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".
В прокуратуре заявили, что в июле 2023 года 18-летний Плахотник добровольно заключил контракт о прохождении военной службы в полку "Азов", после чего был направлен в учебный центр ВСУ, а впоследствии участвовал в боевых действиях на Луганщине.
Российский суд приговорил Плахотника к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальных - в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.
Как пишут "Важные истории" со ссылкой на "Верстку", с начала полномасштабного вторжения России в Украину российские суды на оккупированных территориях вынесли более 160 приговоров украинским военным. Средний срок лишения свободы, который назначали подсудимым, составляет 21 год. Минимальный срок, который назначали украинскому военному - восемь лет колонии.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что вопрос обмена "всех на всех" будут рассматривать на саммите мира в Швейцарии.
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Джерело:
1. Що таке ОПа, щоб блокувати петиції президенту?
2. Чи зверталось МЗС України до Америки з проханням розблокування надання зброї Азову?
3. Вплив правлячого завгоспа на вирішення обох попередніх питань.
1. А який по-вашому функціонал ОПи? Чи не входить до нього перевірка, чи стосується петиція повноваженнь президента, чи ні?
2. БМП. А хіба петіція була щодо цього, а не щодо просто "порушити умови надання допомоги з США"?
3. БМП. Навряд чи він розлядає петиції.
В ООН, десь, мабуть,зхвильовані??
Щоб по Регламенту КМУ було, бо вони ж не на фронті, а заброньовані ухилянти…
надумані звірства над українцями 😡
Здохнете всі зі своїм кацапстаном 🤬
а чому тоді ****** Зє!влада так заповзято виконує права військовополоненних кацапів??? їм там і смачна їжа, і гарне питво, і розваги, і концерти, і екскурсії, цукерки та фрукти.. так може все-таки враховуючи стан війни врізати фінансування орків з 10 000 грн до хоча б справедливого мінімуму у 2725 грн???