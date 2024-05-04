У РФ українського полоненого Плахотника засудили до 18 років ув’язнення
У Ростовській області РФ Південний окружний військовий суд засудив до 18 років позбавлення волі українського військовополоненого Владислава Плахотника.
Військовополоненого визнали винним в участі в діяльності терористичної організації (частина 2 статті 205.5 КК РФ) і проходженні навчання з метою здійснення терористичної діяльності (стаття 205.3 КК РФ), передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Настоящее время".
У прокуратурі заявили, що в липні 2023 року 18-річний Плахотник добровільно уклав контракт про проходження військової служби в полку "Азов", після чого був направлений у навчальний центр ЗСУ, а згодом брав участь у бойових діях на Луганщині.
Російський суд засудив Плахотника до 18 років позбавлення волі з відбуванням перших 3 років у в'язниці, решти – у виправній колонії суворого режиму. Вирок не набув законної сили.
Як пишуть "Важные истории" з посиланням на "Верстку", від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські суди на окупованих територіях винесли понад 160 вироків українським військовим. Середній термін позбавлення волі, який призначали підсудним, становить 21 рік. Мінімальний термін, який призначали українському військовому – вісім років колонії.
Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що питання обміну "всіх на всіх" розглядатимуть на саміті миру в Швейцарії.
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Джерело:
1. Що таке ОПа, щоб блокувати петиції президенту?
2. Чи зверталось МЗС України до Америки з проханням розблокування надання зброї Азову?
3. Вплив правлячого завгоспа на вирішення обох попередніх питань.
1. А який по-вашому функціонал ОПи? Чи не входить до нього перевірка, чи стосується петиція повноваженнь президента, чи ні?
2. БМП. А хіба петіція була щодо цього, а не щодо просто "порушити умови надання допомоги з США"?
3. БМП. Навряд чи він розлядає петиції.
В ООН, десь, мабуть,зхвильовані??
Щоб по Регламенту КМУ було, бо вони ж не на фронті, а заброньовані ухилянти…
надумані звірства над українцями 😡
Здохнете всі зі своїм кацапстаном 🤬
а чому тоді ****** Зє!влада так заповзято виконує права військовополоненних кацапів??? їм там і смачна їжа, і гарне питво, і розваги, і концерти, і екскурсії, цукерки та фрукти.. так може все-таки враховуючи стан війни врізати фінансування орків з 10 000 грн до хоча б справедливого мінімуму у 2725 грн???