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У РФ українського полоненого Плахотника засудили до 18 років ув’язнення

У РФ українського полоненого Плахотника засудили до 18 років ув'язнення

У Ростовській області РФ Південний окружний військовий суд засудив до 18 років позбавлення волі українського військовополоненого Владислава Плахотника.

Військовополоненого визнали винним в участі в діяльності терористичної організації (частина 2 статті 205.5 КК РФ) і проходженні навчання з метою здійснення терористичної діяльності (стаття 205.3 КК РФ), передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Настоящее время".

У прокуратурі заявили, що в липні 2023 року 18-річний Плахотник добровільно уклав контракт про проходження військової служби в полку "Азов", після чого був направлений у навчальний центр ЗСУ, а згодом брав участь у бойових діях на Луганщині.

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Російський суд засудив Плахотника до 18 років позбавлення волі з відбуванням перших 3 років у в'язниці, решти – у виправній колонії суворого режиму. Вирок не набув законної сили.

Як пишуть "Важные истории" з посиланням на "Верстку", від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські суди на окупованих територіях винесли понад 160 вироків українським військовим. Середній термін позбавлення волі, який призначали підсудним, становить 21 рік. Мінімальний термін, який призначали українському військовому – вісім років колонії.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що питання обміну "всіх на всіх" розглядатимуть на саміті миру в Швейцарії.

Автор: 

військовополонені (910) росія (64935)


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Топ коментарі
+6
РФ = КНДР - територія де закони не діють
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04.05.2024 23:15
+6
Уроды
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04.05.2024 23:23
+5
"...Глава МЗС Британії Девід Кемерон під час візиту до Києва заявив, що Україна має право використовувати надану Лондоном зброю для завдання ударів по цілях на території Росії. " В перекладі на російську, мовою, зрозумілого ними Пєлєвіна " ... «********* на самом фундаментальном уровне» !!!
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04.05.2024 23:26
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На сайті ОП двічі відхилили петицію про розблокування надання американської зброї для "Азову"
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04.05.2024 23:13 Відповісти
І? Надання американської зброї Азову заборонено законом США про виділення зброї Україні. Чи це у компетенції ОП - змінювати закони США, чи вам би тільки привіт лайна накидати?
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04.05.2024 23:53 Відповісти
Лайно накидати, це до вас.
1. Що таке ОПа, щоб блокувати петиції президенту?
2. Чи зверталось МЗС України до Америки з проханням розблокування надання зброї Азову?
3. Вплив правлячого завгоспа на вирішення обох попередніх питань.
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05.05.2024 00:08 Відповісти
Та ні, лайно накидуєте тут під статтєю з іншою темою саме ви, а не я.
1. А який по-вашому функціонал ОПи? Чи не входить до нього перевірка, чи стосується петиція повноваженнь президента, чи ні?
2. БМП. А хіба петіція була щодо цього, а не щодо просто "порушити умови надання допомоги з США"?
3. БМП. Навряд чи він розлядає петиції.
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05.05.2024 03:27 Відповісти
РФ = КНДР - територія де закони не діють
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04.05.2024 23:15 Відповісти
Уроды
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04.05.2024 23:23 Відповісти
Воєнний злочинець прутін, разом з срусьКІм кривосуддям, на очах представників ООН стьобається з Міжнародного Права!!
В ООН, десь, мабуть,зхвильовані??
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04.05.2024 23:24 Відповісти
"...Глава МЗС Британії Девід Кемерон під час візиту до Києва заявив, що Україна має право використовувати надану Лондоном зброю для завдання ударів по цілях на території Росії. " В перекладі на російську, мовою, зрозумілого ними Пєлєвіна " ... «********* на самом фундаментальном уровне» !!!
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04.05.2024 23:26 Відповісти
Малюська, з з єрмаком, і отими, Шмигалем+Стефанішиною і МЗС, чекають поки їм щось напишуть головні спеціалісти з Секретаріату КМУ і МЗС з Мін'юстом….
Щоб по Регламенту КМУ було, бо вони ж не на фронті, а заброньовані ухилянти…
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04.05.2024 23:28 Відповісти
Будьте ви прокляті кляті фашисти і мразь кацапська за свої
надумані звірства над українцями 😡
Здохнете всі зі своїм кацапстаном 🤬
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05.05.2024 00:11 Відповісти
там Зє!влада надіслала в раду Європи заяву шо обмежує права людини бо війна..
а чому тоді ****** Зє!влада так заповзято виконує права військовополоненних кацапів??? їм там і смачна їжа, і гарне питво, і розваги, і концерти, і екскурсії, цукерки та фрукти.. так може все-таки враховуючи стан війни врізати фінансування орків з 10 000 грн до хоча б справедливого мінімуму у 2725 грн???
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05.05.2024 00:45 Відповісти
Завдяки приказу говнокомандувача в полон, а потім ще на відпочинок.
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05.05.2024 10:54 Відповісти
 
 