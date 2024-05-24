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Новини Війна
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Російські загарбники у так званій "ДНР" засудили чотирьох бійців батальйону "Запоріжжя" до довічного ув’язнення

Суд над військовими ЗСУ у так званій ДНР

Чотирьох українських військовополонених у так званій "ДНР" росіяни засудили до довічного ув’язнення. Російські окупанти звинуватили військових батальйону "Запоріжжя" у замаху на вбивство мирних жителів Маріуполя у 2022 році.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Astra, передає Цензор.НЕТ.

Обвинувачення українським військовополоненим

Зазначається, що бійці ЗСУ Владислав Кулик, Олег Комачевський, Дмитро Добровольський і Олександр Ромашин, перебуваючи на позиціях на території Маріупольського металургійного комбінату, нібито розстріляли з автоматів трьох мирних жителів Маріуполя.

Окупанти стверджують, що внаслідок цього один чоловік помер, двом вдалося врятуватися.

Псевдосуд "призначив" українським військовополоненим довічне позбавлення волі з відбуванням у виправній колонії особливого режиму.

Видання додало, що ці бійці ЗСУ вже були засуджені до цього за нібито вбивство цивільного.

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військовополонені (924) Маріуполь (3226) суд (11666)


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терористи судять солдат. Треба міняти
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24.05.2024 16:10 Відповісти
Ну а в нас колоборантам лднр дають 8-15 років ,цю мерзоту треба просто знищувати за зраду ,але в нас продовжують гратись в демократію .
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24.05.2024 16:23 Відповісти
це не демократія а ідіотизм , демократія в сполучених штата х де за сепаратизм отримаєш прощальну інʼєкцію або елекричний стілець
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24.05.2024 16:43 Відповісти
Світ з'їхав з розуму.
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24.05.2024 16:25 Відповісти
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24.05.2024 17:03 Відповісти
Они напали,уничтожили мирное население Мариуполя,разрушили город,а виновны украинские бойцы.
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24.05.2024 18:05 Відповісти
После Победы и выборов поменяем их на херпиду.
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24.05.2024 18:16 Відповісти
в нас кацапню тримають ,як в санаторіях. А вони наших мучать вбивають і дають довічно!
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24.05.2024 19:21 Відповісти
 
 