Російські загарбники у так званій "ДНР" засудили чотирьох бійців батальйону "Запоріжжя" до довічного ув’язнення

Чотирьох українських військовополонених у так званій "ДНР" росіяни засудили до довічного ув’язнення. Російські окупанти звинуватили військових батальйону "Запоріжжя" у замаху на вбивство мирних жителів Маріуполя у 2022 році.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Astra, передає Цензор.НЕТ.

Обвинувачення українським військовополоненим

Зазначається, що бійці ЗСУ Владислав Кулик, Олег Комачевський, Дмитро Добровольський і Олександр Ромашин, перебуваючи на позиціях на території Маріупольського металургійного комбінату, нібито розстріляли з автоматів трьох мирних жителів Маріуполя.

Окупанти стверджують, що внаслідок цього один чоловік помер, двом вдалося врятуватися.

Псевдосуд "призначив" українським військовополоненим довічне позбавлення волі з відбуванням у виправній колонії особливого режиму.

Видання додало, що ці бійці ЗСУ вже були засуджені до цього за нібито вбивство цивільного.

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