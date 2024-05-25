С начала суток произошло 90 боевых столкновений, враг имеет частичный успех на Купянском и Покровском направлениях, - Генштаб ВСУ
По состоянию на 23:00 24 мая произошло 90 боевых столкновений. Самой горячей остается ситуация на Купянском, Покровском, Краматорском и Харьковском направлениях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Обстрелы Украины
В течение суток противник нанес по территории Украины два ракетных (с применением трех ракет) и 33 авиационных удара (в том числе 47 КАБами), применил 224 дрона-камикадзе. Осуществил более 2200 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов вооружения.
Боевые действия на Харьковщине
На Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений с российскими захватчиками. Отбито 10 атак в районах Липцев, Тихого и Волчанска. Продолжается бой вблизи населенного пункта Старица. Ситуация контролируется. Кроме того, украинские защитники штурмовыми действиями оттесняют врага от переднего края обороны, на отдельных участках имеют успех.
На этом направлении группировка оккупационных войск потеряла еще около сотни человек убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили пять орудий, два автомобиля, одну единицу специальной техники. Повреждены четыре артиллерийские системы, три авто и две единицы спецтехники. Также нанесены поражения по девяти блиндажам оккупантов.
На Купянском направлении противник 17 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Боевые действия происходили в частности в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Стельмаховка, Новоегоровка, Дружелюбовка и Невское. В настоящее время продолжаются бои вблизи Новоегоровки, Петропавловки и Ивановки. На двух последних участках враг имеет частичный успех, ситуация напряженная. Силами обороны Украины принимаются активные меры по стабилизации обстановки.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении было отбито три попытки противника продвинуться в районах Тернов и Серебрянского леса.
На Северском направлении количество атак агрессора вечером возросло до пяти. Наши защитники остановили по два штурмовых действия врага в районах Белогоровки и Спорного. В то же время еще один бой вблизи села Спорное продолжается. Захватчик успеха не имеет.
На Краматорском направлении в целом было отбито 13 попыток противника приблизиться к Часову Яру. Еще одно боевое столкновение продолжается в районе Андреевки. Ситуация напряженная, но контролируемая нашими подразделениями.
На Покровском направлении в течение суток российские оккупанты продолжили попытки вклиниться в нашу оборону из района населенного пункта Очеретино. Имеют частичный успех восточнее Евгеновки. Всего произошло 15 боевых столкновений. Наши защитники принимают активные меры по восстановлению утраченного положения. На этом направлении общие потери противника за сегодня составляют уже 240 человек, из которых 58 - убитыми и 182 - ранеными. Кроме того, уничтожены три танка и станция РЭБ. Повреждены два танка, один БТР и четыре авто противника.
На Кураховском направлении подразделения Сил обороны отбили атаки врага вблизи Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки. Наиболее напряженной останется обстановка южнее Константиновки и южнее Владимировки. Всего произошло восемь боевых столкновений. Ситуация под контролем наших войск.
На Времевском направлении ситуация значительных изменений не претерпела. Произошло два боевых столкновения. Потерь позиций в районе Старомайорского не допущено.
Боевые действия на юге
На Ореховском направлении российские захватчики совершили одну неудачную попытку продвинуться в сторону Новоданиловки.
На Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу Днепра, потерпели неудачу три попытки врага оттеснить наши подразделения в районе Крынков.
На остальных направлениях существенных изменений ситуация не претерпела.
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А тим часом "неторопливо" методично і безповоротно "Российский военный ледник наползает на Украину, - это не результат слабости, это стратегия"
Стратегия, которая позволяет вести войну без особого напряжения, покупать солдат за деньги, не прибегая к мобилизации, и убаюкивать западных политиков, отъедая от Украины крошечный кусок за куском."
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"Укрепления, о которых говорил президент Зеленский, оказались не построены, а деньги на них, судя по всему, разворованы, в рамках нормальной логики необъяснимо".
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Украинский парламент пять месяцев не мог принять закон о мобилизации, понимая, что это плохо скажется на рейтингах власти."
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"Как многомесячное промедление с поставками сказалось на ВСУ? Снаряды сейчас прибыли. Но вот артиллерия, из которой ВСУ их может выпускать, за эти месяцы в значительной степени уничтожена. Российский «Ланцет» (беспилотный боеприпас) оказался исключительно удачной разработкой. И это не говоря уже о настроении людей в окопах.
Одно дело - умирать за родину в экзистенциальной войне, другое дело - умирать от того, что кто-то украл деньги на оборонительные сооружения." - (цитирование Реквием по харьковской оборонительной линии. Юлия Латынина - о том, как Путину дают разыгрывать его стратегию ползучей оккупации Украины. https://novayagazeta.eu/articles/2024/05/24/rekviem-po-kharkovskoi-oboronitelnoi-linii
Очень и очень ... пессимистическая оценка ситуации.
Хотелось бы верить что это не совсем так...
Мы лет 10 назад перестали слушать её передачи, потому что уши вяли от наглой лжи. А с возрастом и войной всё это ещё обострилось.
Я, кстати, заметила, что ещё в 2022-м её приглашали на диалоги приличные журналисты, а теперь как отрезало, - никто не хочет пачкаться.
Так что, да, всё так, "але трішечки не так"!
Стратегия, которая позволяет вести войну без особого напряжения, покупать солдат за деньги, не прибегая к мобилизации, и убаюкивать западных политиков, отъедая от Украины крошечный кусок за куском."
**************
"Укрепления, о которых говорил президент Зеленский, оказались не построены, а деньги на них, судя по всему, разворованы, в рамках нормальной логики необъяснимо".
**********************
Украинский парламент пять месяцев не мог принять закон о мобилизации, понимая, что это плохо скажется на рейтингах власти."
*********************
"Как многомесячное промедление с поставками сказалось на ВСУ? Снаряды сейчас прибыли. Но вот артиллерия, из которой ВСУ их может выпускать, за эти месяцы в значительной степени уничтожена. Российский «Ланцет» (беспилотный боеприпас) оказался исключительно удачной разработкой. И это не говоря уже о настроении людей в окопах.
Одно дело - умирать за родину в экзистенциальной войне, другое дело - умирать от того, что кто-то украл деньги на оборонительные сооружения."
Тупицам из штаба Сыркина этому не учили ??
Из 10 новых Леопардов можно создать бронированный кулак и нанести НЕОЖИДАННЫЙ удар в нужном направлении ! Тогда рашисты побегут, ситуация сразу изментится.
НИ В КОЕМ случае НЕЛЬЗЯ размазывать танки по одному на всём тысячекилометровом фронте.
ПРОВАЛ наступления лета-осени 2023 это доказал.