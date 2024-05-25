"Государственный оператор тыла" Минобороны закупил летнюю женскую военную форму на 130 млн грн
Закупочное агентство Министерства обороны "Государственный оператор тыла" заключило договоры на закупку женских летних полевых костюмов на сумму почти 130 млн грн.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Как отмечают в министерстве, соглашения покрывают потребность до конца 2024 года. Более 90% костюмов уже доставлены в различные воинские части.
Каждый комплект состоит из трех элементов: куртки, брюк и двух нарукавных знаков с национальной символикой - государственным флагом.
Женский костюм отличается от мужского по форме и сложности кроя. Женская форма представлена в широком диапазоне размеров - от 40 до 64 и рассчитана на рост от 146 до 188 см.
Кроме летних полевых костюмов, "Государственный оператор тыла" закупил женское нижнее белье. Потребность в этих элементах гардероба для женщин в составе ВСУ также обеспечена до конца года.
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Медики-жінки й так "на контролі" У мене сусідку-медсестру хірургічного відділення вже двічі "смикали" Але вона - єдина хірургічна медсетра у відділенні Та ще й має двох малолітніх дітей І чоловіка нема - розведена Тому ТЦКашники головлікарем були "послані" прямим текстом
Я от хочу тебе спитать - ти "в голову їси" тільки - чи й думать нею трохи умієш?
Для мене "вихованого" в кучмівсько-кузьмуковській армії, жінки у формі - це якась дичина. Бо в ті часи жінки були хіба що у санчастині чи у столовці.
У нас в підрозділі дівчина вагою кілограм 50 бронік, каску, розгрузку, рюкзак та калаш таскала на собі на позиції на рівні з усіма, а не на кухні відсижувалася. І не жалілася, бо сама пішла. Тільки що від надважкої фізичної роботи її берегли (ящики з бк тягати, окопи рити). А от "паржатєлі"-то ж спражні воїни, куди там жінкам у формі.
Про шаровари східних народів і мову не веду ....
Щоб якось вижити на війні кожний воїн додатково потребує спорядження на 200-300 тисяч, які купує самостійно