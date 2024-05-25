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"Государственный оператор тыла" Минобороны закупил летнюю женскую военную форму на 130 млн грн

форма,жінки,зсу

Закупочное агентство Министерства обороны "Государственный оператор тыла" заключило договоры на закупку женских летних полевых костюмов на сумму почти 130 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Как отмечают в министерстве, соглашения покрывают потребность до конца 2024 года. Более 90% костюмов уже доставлены в различные воинские части.

Каждый комплект состоит из трех элементов: куртки, брюк и двух нарукавных знаков с национальной символикой - государственным флагом.

Женский костюм отличается от мужского по форме и сложности кроя. Женская форма представлена в широком диапазоне размеров - от 40 до 64 и рассчитана на рост от 146 до 188 см.

Читайте: Количество женщин в ВСУ на начало января 2024 года составило 66,9 тыс. человек, - Минобороны

Кроме летних полевых костюмов, "Государственный оператор тыла" закупил женское нижнее белье. Потребность в этих элементах гардероба для женщин в составе ВСУ также обеспечена до конца года.

Автор: 

женщины (886) Минобороны (9312) закупки (752)


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Топ комментарии
+8
А ти коли робитимеш капітальний ремонт будинку - з чого почнеш? З ремонту фундаменту - чи наклейки шпалер? Попередня влада встигла лише зробить ремонт фундаменту і трохи стіни підремонтувала А до шпалер не встигла добраться (їх попередники не робили взагалі нічого і будинок "сипався") А при "Блазню" витратили гроші на під"їзні дороги То про що ти тоді мову ведеш? Аби "висраться"?
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25.05.2024 04:45
+7
Хоч я жодним чином не розхвалюю нинішню владу, але з коментарів на Цензорі вже починаю думати, що з 1991 року по 2019 рік ми жили з владою на рівні Швейцарії чи там Норвегії. Дякую за таку ностальгію, хоча й уявну)
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25.05.2024 02:43
+2
В тому що закупили за завищеною ціною я не сумніваюсь, традиція така у зеленої влади, мені цікаво в скільки разів ?
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25.05.2024 02:01
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Правила форума Совет форумчан
В тому що закупили за завищеною ціною я не сумніваюсь, традиція така у зеленої влади, мені цікаво в скільки разів ?
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25.05.2024 02:01 Ответить
Хоч я жодним чином не розхвалюю нинішню владу, але з коментарів на Цензорі вже починаю думати, що з 1991 року по 2019 рік ми жили з владою на рівні Швейцарії чи там Норвегії. Дякую за таку ностальгію, хоча й уявну)
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25.05.2024 02:43 Ответить
А ти коли робитимеш капітальний ремонт будинку - з чого почнеш? З ремонту фундаменту - чи наклейки шпалер? Попередня влада встигла лише зробить ремонт фундаменту і трохи стіни підремонтувала А до шпалер не встигла добраться (їх попередники не робили взагалі нічого і будинок "сипався") А при "Блазню" витратили гроші на під"їзні дороги То про що ти тоді мову ведеш? Аби "висраться"?
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25.05.2024 04:45 Ответить
Дівчата в армії - стимул.
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25.05.2024 06:41 Ответить
Зараз кацапи "піднімуть смердіж" - "Украина гатовится к массавай мабилизации женщин!"
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25.05.2024 07:44 Ответить
ну, на це натякає посилення контролю за жінками медиками, а не закупівля форми для жінок, які вже в ЗСУ
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25.05.2024 07:47 Ответить
Ти - як завжди: мелеш "шопопало"! Так само, як і кацапи Тільки ти мелеш по дурості, а кацапи - цілеспрямовано - щоб посіять паніку!
Медики-жінки й так "на контролі" У мене сусідку-медсестру хірургічного відділення вже двічі "смикали" Але вона - єдина хірургічна медсетра у відділенні Та ще й має двох малолітніх дітей І чоловіка нема - розведена Тому ТЦКашники головлікарем були "послані" прямим текстом
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25.05.2024 08:06 Ответить
так якого буя її смикали?
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25.05.2024 08:16 Ответить
А ти щось чув про "уточнення даних" у ТЦК? І для чого це роблять? (Я до зняття з військового обліку за віком після кожного проходження стаціонарного лікування подавав до військкомату копію виписного епікризу І вони її у справу мою підшивали) А у медсестри міг зміниться сімейний стан (заміж вийшла чи колишній чоловік дітей забрав) Або вона за станом здоров"я стала непридатною до служби
Я от хочу тебе спитать - ти "в голову їси" тільки - чи й думать нею трохи умієш?
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25.05.2024 08:31 Ответить
по уставам такого вообще не прописано. баб там только в наряды ставить низзя
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25.05.2024 07:35 Ответить
А у якому "статуті" ти бачив що визначено про носіння нижньої білизни навіть чоловіками? Чи - аби "потриндіть"?
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25.05.2024 07:42 Ответить
Чисто паржать.
Для мене "вихованого" в кучмівсько-кузьмуковській армії, жінки у формі - це якась дичина. Бо в ті часи жінки були хіба що у санчастині чи у столовці.
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25.05.2024 08:36 Ответить
Писав мені колишній співслужбовець - у нього син служить в одній з армій країн НАТО : "У авіації цінять жінок у ІАС (інженерно-авіаційній службі) Вони більш ретельніші у обслуговуванні техніки"
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25.05.2024 08:48 Ответить
"Чисто паржать." "жінки у формі - це якась дичина"









У нас в підрозділі дівчина вагою кілограм 50 бронік, каску, розгрузку, рюкзак та калаш таскала на собі на позиції на рівні з усіма, а не на кухні відсижувалася. І не жалілася, бо сама пішла. Тільки що від надважкої фізичної роботи її берегли (ящики з бк тягати, окопи рити). А от "паржатєлі"-то ж спражні воїни, куди там жінкам у формі.
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25.05.2024 09:52 Ответить
Буквально тиждень назад майже всі чоловіки тут на цензорі волали, що треба жінок в армію. І от коли накінець пошили білизну чи там форму для жінок, то починаються якісь крінжові коментарі як у прищавих підлітків. Чоловікам білизну чи форму, то ніхто і не спорить. Ну а жінкам - то нащо? Я так розумію, що більшість тут на форумі хотіла, щоб якісь там жінки ішли в армію, але були прачками, кухарками чи ще на якихось підсобних роботах. Щоб вінець природи дядя ваня міг себе почувати богом війни. Пишіть пишіть, тіште своє его.
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25.05.2024 09:37 Ответить
То тут "деякі" закомплексовані переживають що їм і в армії жінки "носа втруть" Адже ******** армії зараз є потреба не стільки у фізичній силі - а в голові та "усидчивості" А це у жінок теж непогано виходить (особливо у останньому) І перевантаження в літаках вони краще переносять
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25.05.2024 09:58 Ответить
Чоловіки за всіма параметрами вінець природи. Хіба що жінки красивше, деякі.)
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25.05.2024 11:04 Ответить
Сподіваюсь що якість матерії краща від тої що видають чоловікам, бо доведеться панянкам як і хлопам купувати самим оту форму.
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25.05.2024 08:26 Ответить
До речі, чоловіча одежа має значно кращій крій та якість. Не знаю у чому прикол, але я із задоволенням купую та ношу джинси та костюми чоловічого крою. Вони краще сидять, у них правильний вигляд, головне підібрати свій розмір. Якби я була військовою, то носила би чоловічу форму, бо вона більше продумана. Для жінки головне нижня білизна, від неї залежить наше здоров'я. Дуже сумніваюсь, що саме над білизною та її якістю добре попрацювали.
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25.05.2024 10:02 Ответить
Ви тільки не ображайтеся за "аналогію" - у собачників є такі терміни "**** стать" і "псова стать" Так кажуть, коли самка має скелет, подібний псовому, або пес має "сучий" скелет У Вас, мабуть, "ефебська статура " Так антропологи кажуть про фігуру жінки, що подібна до фігури юнака ("ефеб", давньогрецькою - юнак-воїн Саме з них робилася більша частина античних чоловічих статуй)
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25.05.2024 10:47 Ответить
Ні, у мене фігура пісчаний годинник. Справа не у моїй фігурі, а у моїй оцінці якості одежі чоловічого крою та жіночого крою. Жіночі жакети - це взагалі жах , а от чоловічій піджак - це і тренд, і якість. Зараз багато жінок перейшли на чоловічі брюки та сорочки, бо жіночі гурше сидять.
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25.05.2024 10:52 Ответить
Вам видніше! Але подібні "розбірки" з одягом існують ще з древніх часів Найстаріше писемне згадування є у Арістофана В одній з комедій чоловік роздратовано каже жінці: "Навіщо ти знову вдягла моє взуття?" У якогось з північних народів (не пам"ятаю у якого саме) верхній зимовий одяг відрізняється хвостами У чоловічої "парки" - один хвіст що звисає ззаду з краю задньої частини подолу А у жінки - два Другий хвіст звисає спереду
Про шаровари східних народів і мову не веду ....
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25.05.2024 11:04 Ответить
Багатьом приходиться собі купувати , не лише форму.
Щоб якось вижити на війні кожний воїн додатково потребує спорядження на 200-300 тисяч, які купує самостійно
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26.05.2024 10:24 Ответить
 
 