"Государственный оператор тыла" Минобороны закупил летнюю женскую военную форму на 130 млн грн

Закупочное агентство Министерства обороны "Государственный оператор тыла" заключило договоры на закупку женских летних полевых костюмов на сумму почти 130 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Как отмечают в министерстве, соглашения покрывают потребность до конца 2024 года. Более 90% костюмов уже доставлены в различные воинские части.

Каждый комплект состоит из трех элементов: куртки, брюк и двух нарукавных знаков с национальной символикой - государственным флагом.

Женский костюм отличается от мужского по форме и сложности кроя. Женская форма представлена в широком диапазоне размеров - от 40 до 64 и рассчитана на рост от 146 до 188 см.

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Кроме летних полевых костюмов, "Государственный оператор тыла" закупил женское нижнее белье. Потребность в этих элементах гардероба для женщин в составе ВСУ также обеспечена до конца года.